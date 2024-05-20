7 дней
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«Весной реки и водопады становятся полноводными, это лучшее время, чтобы ими полюбоваться»
10 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$800 за человека
5 дней
В Узбекистан на майские: от мечетей и медресе и до гор Чимган - «маленькой Швейцарии»
Научиться готовить плов, увидеть мечеть Биби-Ханым и побывать в древней обсерватории
Начало: Аэропорт Ташкента, 10:00
«В самый разгар весны, когда солнце уже высоко-высоко, всё вокруг цветёт, а зимние морозы давно забылись приглашаем отправиться в небольшое, но насыщенное и интересное путешествие по Узбекистану»
1 мая в 10:00
$770 за человека
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
«Для заездов с октября по апрель: 1 ночь в гостевом доме в 4-местных номерах, удобства общие»
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$940 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Весенние»
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