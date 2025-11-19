Мы исследуем Хиву, Бухару и Самарканд, полюбуемся величественными медресе и мечетями,
Описание тура
Организационные детали
Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?
Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.
Питание. В стоимость включены завтраки, а также 2 кулинарных мастер-класса по приготовлению национальных блюд. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.
Транспорт. Микроавтобус и внедорожник.
Возраст участников. Возможно участие с 16 лет.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Музей авангарда, экскурсия по городу и отдых
Встретим вас в аэропорту Нукуса — столицы узбекской республики Каракалпакстан. Заглянем в Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого и осмотрим работы в стиле авангард, полюбуемся городом и заселимся в отель.
Высохшее Аральское море и юрточный лагерь
Утром отправимся в сафари ко дну бывшего Аральского моря — теперь эта локация местами напоминает пустыню. Увидим кладбище кораблей, узнаем историю региона и заселимся в традиционные юрты.
Встреча рассвета и переезд в Хиву через степь
Полюбуемся рассветом и поедем в Каракалпакские степи. Покажем вам Узбекистан с необычной стороны — сюда редко добираются туристы. К вечеру прибудем в Хиву.
Экскурсия по Хиве и кулинарный мастер-класс
Весь день будем исследовать Хиву, любоваться архитектурными шедеврами древнего города: минаретами, мечетями и медресе. Посетим Ичан-Кала — город в городе, обнесённый крепостной стеной. А после экскурсии вас ждёт кулинарный мастер-класс хорезмской кухни — приготовим национальное блюдо.
Гуляем по Бухаре
Переедем в Бухару — настоящий музей под открытым небом. Осмотрим площадь Ляби-Хауз, мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Вечером попаримся в бане и научимся готовить бухарский плов.
Гиждуван и гончарный мастер-класс
Прибудем в Гиждуван, где производят знаменитую керамику по старинным технологиям — как и столетия назад! Мы тоже почувствуем себя мастерами и постараемся сделать изделие своими руками. А ещё отведаем местного шашлыка — он тоже славится на всю страну.
Исследуем Самараканд
На очереди следующий город — Самарканд. Мы будем любоваться мозаикой всех возможных оттенков синего. Увидим мавзолей Гур-Эмир и побываем на площади Регистан, где расположены сразу несколько величественных сооружений: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Полюбуемся мечетью Биби-Ханум, одной из самых больших в Средней Азии, а ещё пройдёмся по комплексу мавзолеев Шахи-Зинда.
А вечером посетим винодельню, где узнаем нюансы производства вина.
Горы, базар и Шахрисабз
Из города поедем в горы, в нетуристическую провинцию Узбекистана. Мы полюбуемся рощами, где растут деревья возрастом в тысячу лет, пройдёмся по крупнейшему в стране базару и посетим город Шахрисабз, что в переводе означает «Зелёный город». Вечером вернёмся в Самарканд.
Отъезд
Свободный день. По вашему желанию мы поможем организовать дополнительные экскурсии или просто отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все активности по программе
- Туристическая страховка
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Нукуса и обратно из Самарканда
- Питание вне программы