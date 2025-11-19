Приглашаем в необычный тур по Узбекистану. Вы увидите как самые известные достопримечательности, так и скрытые от глаз туристов уголки страны.Мы исследуем Хиву, Бухару и Самарканд, полюбуемся величественными медресе и мечетями,

увидим, как играют лучи солнца на яркой мозаике, и пройдёмся по колоритному восточному базару. А ещё посетим Нукус — столицу узбекской республики Каракалпакстан, погуляем по дну высохшего моря и научимся готовить плов. Узнаем секреты керамики Гиждувана, поднимемся в горы, заедем на винодельню и в Шахрисабз.

Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?

Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.