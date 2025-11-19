Мои заказы

Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы

Сделать изделие из керамики, погулять по дну Аральского моря и приготовить блюдо хорезмской кухни
Приглашаем в необычный тур по Узбекистану. Вы увидите как самые известные достопримечательности, так и скрытые от глаз туристов уголки страны.

Мы исследуем Хиву, Бухару и Самарканд, полюбуемся величественными медресе и мечетями,
читать дальше

увидим, как играют лучи солнца на яркой мозаике, и пройдёмся по колоритному восточному базару.

А ещё посетим Нукус — столицу узбекской республики Каракалпакстан, погуляем по дну высохшего моря и научимся готовить плов. Узнаем секреты керамики Гиждувана, поднимемся в горы, заедем на винодельню и в Шахрисабз.

Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы

Описание тура

Организационные детали

Что, если я опоздаю на самолёт и вылет задержат?
Не беспокойтесь, у нас всегда есть запасной план. Мы дождёмся вас или предложим способы, как «догнать» группу. Будем действовать по ситуации.

Питание. В стоимость включены завтраки, а также 2 кулинарных мастер-класса по приготовлению национальных блюд. Остальное питание за доплату. Пожалуйста, заранее сообщите нам, если имеются какие-либо ограничения. Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения.

Транспорт. Микроавтобус и внедорожник.

Возраст участников. Возможно участие с 16 лет.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Программа тура по дням

1 день

Музей авангарда, экскурсия по городу и отдых

Встретим вас в аэропорту Нукуса — столицы узбекской республики Каракалпакстан. Заглянем в Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого и осмотрим работы в стиле авангард, полюбуемся городом и заселимся в отель.

Музей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдыхМузей авангарда, экскурсия по городу и отдых
2 день

Высохшее Аральское море и юрточный лагерь

Утром отправимся в сафари ко дну бывшего Аральского моря — теперь эта локация местами напоминает пустыню. Увидим кладбище кораблей, узнаем историю региона и заселимся в традиционные юрты.

Высохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерьВысохшее Аральское море и юрточный лагерь
3 день

Встреча рассвета и переезд в Хиву через степь

Полюбуемся рассветом и поедем в Каракалпакские степи. Покажем вам Узбекистан с необычной стороны — сюда редко добираются туристы. К вечеру прибудем в Хиву.

Встреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степьВстреча рассвета и переезд в Хиву через степь
4 день

Экскурсия по Хиве и кулинарный мастер-класс

Весь день будем исследовать Хиву, любоваться архитектурными шедеврами древнего города: минаретами, мечетями и медресе. Посетим Ичан-Кала — город в городе, обнесённый крепостной стеной. А после экскурсии вас ждёт кулинарный мастер-класс хорезмской кухни — приготовим национальное блюдо.

Экскурсия по Хиве и кулинарный мастер-классЭкскурсия по Хиве и кулинарный мастер-классЭкскурсия по Хиве и кулинарный мастер-классЭкскурсия по Хиве и кулинарный мастер-класс
5 день

Гуляем по Бухаре

Переедем в Бухару — настоящий музей под открытым небом. Осмотрим площадь Ляби-Хауз, мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Вечером попаримся в бане и научимся готовить бухарский плов.

Гуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по БухареГуляем по Бухаре
6 день

Гиждуван и гончарный мастер-класс

Прибудем в Гиждуван, где производят знаменитую керамику по старинным технологиям — как и столетия назад! Мы тоже почувствуем себя мастерами и постараемся сделать изделие своими руками. А ещё отведаем местного шашлыка — он тоже славится на всю страну.

Гиждуван и гончарный мастер-классГиждуван и гончарный мастер-классГиждуван и гончарный мастер-классГиждуван и гончарный мастер-классГиждуван и гончарный мастер-классГиждуван и гончарный мастер-класс
7 день

Исследуем Самараканд

На очереди следующий город — Самарканд. Мы будем любоваться мозаикой всех возможных оттенков синего. Увидим мавзолей Гур-Эмир и побываем на площади Регистан, где расположены сразу несколько величественных сооружений: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Полюбуемся мечетью Биби-Ханум, одной из самых больших в Средней Азии, а ещё пройдёмся по комплексу мавзолеев Шахи-Зинда.

А вечером посетим винодельню, где узнаем нюансы производства вина.

Исследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем СамаракандИсследуем Самараканд
8 день

Горы, базар и Шахрисабз

Из города поедем в горы, в нетуристическую провинцию Узбекистана. Мы полюбуемся рощами, где растут деревья возрастом в тысячу лет, пройдёмся по крупнейшему в стране базару и посетим город Шахрисабз, что в переводе означает «Зелёный город». Вечером вернёмся в Самарканд.

Горы, базар и ШахрисабзГоры, базар и ШахрисабзГоры, базар и ШахрисабзГоры, базар и ШахрисабзГоры, базар и Шахрисабз
9 день

Отъезд

Свободный день. По вашему желанию мы поможем организовать дополнительные экскурсии или просто отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все активности по программе
  • Туристическая страховка
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Нукуса и обратно из Самарканда
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нукуса, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Самарканда, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 11 туристов
Занимаюсь организацией путешествий более 5 лет. Дипломированный гид-экскурсовод, профессиональный историк. Знаю много и обо всём. Умею качественно, насыщенно, безопасно погружать в территории и смыслы. Организую экспедиции и путешествия для людей, которые не хотят быть типичными туристами. В каждом путешествии стараюсь раскрыть максимум деталей каждой территории, на которой находимся и проникнуть в детали её философии.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
На автобусе
На верблюдах
9 дней
2 отзыва
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
19 апр в 08:00
1 мая в 08:00
$1270 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
На машине
7 дней
-
10%
13 отзывов
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро, время ваших рейсов
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
121 500 ₽135 000 ₽ за человека
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
На машине
7 дней
23 отзыва
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Побывать в горах Чимган, погулять по пескам пустыни и полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$895 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента