10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
23 окт в 10:00
28 фев в 10:00
110 000₽ за человека
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$1 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Хива»
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