Хива – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Хива» в Ташкенте на русском языке, цены от 695 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
2 отзыва
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
23 окт в 10:00
28 фев в 10:00
110 000 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
На машине
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$1 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
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    мнение,иметь такие организаторские способности и терпение не всем дано,а у Катерины призвание. У меня мечта была,посетить Узбекистан,и благодаря Катерине это получилось. В туре мы были и видели • • самые красивые и значимые места в Узбекистане. Спасибо. Всех благ Вам в работе Катерина и здоровья вашей доченьке. С уважением Анна Н.

  • Л
    Любовь
    20 июня 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
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    позволила нам посмотреть Хиву, Ташкент, Бухару и Самарканд за 10 дней. Мы увидели практически весь Узбекистан, познакомились с его историей и замечательными людьми, которые поразили нас своим гостеприимством.

    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организацияХочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Хива»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
  2. Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
  3. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Площадь Независимости
  5. Сиабский Базар
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Хива" можно забронировать 3 тура от 695 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Хива», 2 ⭐ отзыва, цены от 695₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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