Сказочный зимний Узбекистан: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Посетить площадь Регистан, отведать вкуснейшего плова, увидеть крепости, дворцы и мечети
Как известно, на Новый год случаются чудеса — приглашаем и вас ощутить волшебство на себе, став ненадолго героями восточной сказки.

Вокруг вас будут выситься лазурные купола мечетей и неприступные стены крепостей,
на солнце блестеть разноцветная мозаика, а на прилавках базаров пестреть сладости и сухофрукты. За одно путешествие вы посетите сразу 4 города, каждый из которых имеет свою неповторимую атмосферу.

Полюбуетесь мавзолеем Шахи-Зинда и узнаете, как учёные ещё в 15 веке наблюдали за звёздами, погуляете по комплексу Ляби-Хауз, проедете через пустыню Кызылкум, увидите берега Амударьи и познакомитесь с культурой и традициями Узбекистана.

А ещё заглянете внутрь резиденции бухарского эмира, осмотрите гаремы и парадные залы дворца Таш-Хаули и сможете понаблюдать за работой ремесленников.

Описание тура

Организационные детали

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.

Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному городу, изучить его улочки и попробовать блюда местной кухни.

2 день

Старый город Ташкента, площадь Хаст-Имам, базар «Чорсу», плов на обед и переезд в Самарканд

После завтрака отправимся в Старый город Ташкента. Посетим площадь Хаст-Имам, где хранятся Коран Усмана и волос пророка Мухаммеда. Увидим медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши.

Затем отправимся на базар «Чорсу» — под его бирюзовым куполом кипит торговля: специи, лепёшки, гранаты, шелка. Пройдём по улочкам махаллей с глинобитными домами.

Обед будет в ресторане «Беш Козон», где плов готовят в казанах на дровах по старинному рецепту.

После обеда переезд в Самарканд (около 5 часов). По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.

3 день

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория

Утром посетим площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе, украшенными мозаикой и золотом. Затем увидим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь любимой жены полководца.

Продолжим путь в Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев, поражающий богатством орнаментов и изразцов. Поднимемся по ступеням, проходя сквозь историю правителей и легенд.

Завершим день в обсерватории Улугбека, где когда-то проводились астрономические исследования и вычисления траекторий звёзд.

4 день

Экскурсия по Бухаре: ансамбль Калян, Ляби-Хауз, крытые базары

После завтрака отправимся в Бухару (около 4,5 часов). По прибытии начнём знакомство с ансамбля Калян — величественного минарета и мечети. Посетим древнюю цитадель Арк, где располагались дворцы и мечети бухарских эмиров.

Продолжим экскурсию у Ляби-Хауз — центральной площади с водоёмом, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги. Здесь можно будет отдохнуть в чайхане и увидеть памятник Ходже Насреддину.

Затем посетим крытые базары 16 века — Токи-Заргарон и Токи-Тельпакфурушон, где работают мастера по шёлку, керамике и чеканной меди.

После экскурсии будет свободное время, чтобы прогуляться по городу.

5 день

Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк, дворец Ситораи Мохи-Хоса и комплекс Бахаутдина Накшбанди

Продолжим знакомство с Бухарой. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.

После отправимся за город. Первая остановка — летняя резиденция эмира Ситораи Мохи-Хоса, где сочетаются восточная и европейская архитектура. Осмотрим парадные залы, декоративные панно и дворцовые сады.

Завершим экскурсию у мемориального комплекса Бахаутдина Накшбанди — места паломничества. Вечером — свободное время.

6 день

Переезд в Хиву

После завтрака отправимся в Хиву (около 7–8 часов) через пустыню Кызылкум. Дорога пройдёт вдоль Амударьи — реки, питающей пески и оазисы региона. Сделаем остановку у её берегов, чтобы насладиться видами и почувствовать атмосферу древнего караванного пути.

К вечеру прибудем в Ичан-Калу — внутренний город Хивы, окружённый крепостными стенами. Вечером будет время для самостоятельной прогулки.

7 день

Знакомство с Хивой: комплекс Пахлавана Махмуда, дворец Таш-Хаули и музей Авиценны

Начнём знакомство с Ичан-Калой — городом-музеем под открытым небом. Пройдём через ворота Ата-Дарваза и увидим комплекс Пахлавана Махмуда, усыпальницу покровителя Хивы, Куня-Арк — древнюю цитадель ханов, а также минарет Ислам Ходжи, откуда открывается панорама Хивы и пустыни.

Посетим дворец Таш-Хаули с роскошными залами и гаремами, медресе Мухаммад Амин-хана и мечеть Джума с 213 резными колоннами. В медресе Алакули-хана заглянем в музей Авиценны, где хранятся древние медицинские трактаты и инструменты.

После экскурсии — свободное время для прогулок по улочкам Ичан-Калы, чайханам и лавкам ремесленников.

8 день

Отъезд

Утром поедем в аэропорт Ургенча (около 1 часа). Наш тур завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$860
1-местное размещение$1050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Минеральная вода каждый день
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
  • Экскурсии с гидом
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Ургенча
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $40 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
  • Медицинские издержки и страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $190 (за весь тур)
  • Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Ургенча, 12:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

