Вокруг вас будут выситься лазурные купола мечетей и неприступные стены крепостей,
Описание тура
Организационные детали
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.
Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по старинному городу, изучить его улочки и попробовать блюда местной кухни.
Старый город Ташкента, площадь Хаст-Имам, базар «Чорсу», плов на обед и переезд в Самарканд
После завтрака отправимся в Старый город Ташкента. Посетим площадь Хаст-Имам, где хранятся Коран Усмана и волос пророка Мухаммеда. Увидим медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши.
Затем отправимся на базар «Чорсу» — под его бирюзовым куполом кипит торговля: специи, лепёшки, гранаты, шелка. Пройдём по улочкам махаллей с глинобитными домами.
Обед будет в ресторане «Беш Козон», где плов готовят в казанах на дровах по старинному рецепту.
После обеда переезд в Самарканд (около 5 часов). По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.
Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
Утром посетим площадь Регистан — сердце Самарканда с тремя медресе, украшенными мозаикой и золотом. Затем увидим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь любимой жены полководца.
Продолжим путь в Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев, поражающий богатством орнаментов и изразцов. Поднимемся по ступеням, проходя сквозь историю правителей и легенд.
Завершим день в обсерватории Улугбека, где когда-то проводились астрономические исследования и вычисления траекторий звёзд.
Экскурсия по Бухаре: ансамбль Калян, Ляби-Хауз, крытые базары
После завтрака отправимся в Бухару (около 4,5 часов). По прибытии начнём знакомство с ансамбля Калян — величественного минарета и мечети. Посетим древнюю цитадель Арк, где располагались дворцы и мечети бухарских эмиров.
Продолжим экскурсию у Ляби-Хауз — центральной площади с водоёмом, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги. Здесь можно будет отдохнуть в чайхане и увидеть памятник Ходже Насреддину.
Затем посетим крытые базары 16 века — Токи-Заргарон и Токи-Тельпакфурушон, где работают мастера по шёлку, керамике и чеканной меди.
После экскурсии будет свободное время, чтобы прогуляться по городу.
Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк, дворец Ситораи Мохи-Хоса и комплекс Бахаутдина Накшбанди
Продолжим знакомство с Бухарой. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.
После отправимся за город. Первая остановка — летняя резиденция эмира Ситораи Мохи-Хоса, где сочетаются восточная и европейская архитектура. Осмотрим парадные залы, декоративные панно и дворцовые сады.
Завершим экскурсию у мемориального комплекса Бахаутдина Накшбанди — места паломничества. Вечером — свободное время.
Переезд в Хиву
После завтрака отправимся в Хиву (около 7–8 часов) через пустыню Кызылкум. Дорога пройдёт вдоль Амударьи — реки, питающей пески и оазисы региона. Сделаем остановку у её берегов, чтобы насладиться видами и почувствовать атмосферу древнего караванного пути.
К вечеру прибудем в Ичан-Калу — внутренний город Хивы, окружённый крепостными стенами. Вечером будет время для самостоятельной прогулки.
Знакомство с Хивой: комплекс Пахлавана Махмуда, дворец Таш-Хаули и музей Авиценны
Начнём знакомство с Ичан-Калой — городом-музеем под открытым небом. Пройдём через ворота Ата-Дарваза и увидим комплекс Пахлавана Махмуда, усыпальницу покровителя Хивы, Куня-Арк — древнюю цитадель ханов, а также минарет Ислам Ходжи, откуда открывается панорама Хивы и пустыни.
Посетим дворец Таш-Хаули с роскошными залами и гаремами, медресе Мухаммад Амин-хана и мечеть Джума с 213 резными колоннами. В медресе Алакули-хана заглянем в музей Авиценны, где хранятся древние медицинские трактаты и инструменты.
После экскурсии — свободное время для прогулок по улочкам Ичан-Калы, чайханам и лавкам ремесленников.
Отъезд
Утром поедем в аэропорт Ургенча (около 1 часа). Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$860
|1-местное размещение
|$1050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед
- Минеральная вода каждый день
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
- Экскурсии с гидом
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Ургенча
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $40 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
- Медицинские издержки и страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $190 (за весь тур)
- Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)