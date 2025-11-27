После завтрака отправимся в Старый город Ташкента. Посетим площадь Хаст-Имам, где хранятся Коран Усмана и волос пророка Мухаммеда. Увидим медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши.

Затем отправимся на базар «Чорсу» — под его бирюзовым куполом кипит торговля: специи, лепёшки, гранаты, шелка. Пройдём по улочкам махаллей с глинобитными домами.

Обед будет в ресторане «Беш Козон», где плов готовят в казанах на дровах по старинному рецепту.

После обеда переезд в Самарканд (около 5 часов). По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.