6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
11 фев в 08:00
18 фев в 08:00
$1500 за человека
7 дней
Увидеть разный Узбекистан: от классических локаций до необычных мест с ночёвкой в юрте
Побывать в горах Чимган, погулять по пескам пустыни и полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
12 фев в 09:00
20 фев в 09:00
$895 за человека
7 дней
Дорогой древних караванов: индивидуальное путешествие в Ташкент, Самарканд и Бухару
Проехать часть Великого шёлкового пути, рассмотреть изразцы и резьбу и пройти мастер-классы
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
10 фев в 10:00
17 фев в 10:00
$870 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Комплекс Хазрати Имам»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Комплекс Хазрати Имам" можно забронировать 3 тура от 870 до 1500.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Комплекс Хазрати Имам», цены от $870. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель