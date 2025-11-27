Мои заказы

Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня

Откройте для себя Узбекистан за 3 дня с проживанием в отеле.

Ташкент, Самарканд и Бухара — древние города Шёлкового пути, мечети и медресе, восточные базары и душевная кухня. Наслаждайтесь историей, комфортом и магией Востока!
Описание тура

Путешествие по Узбекистану Откройте для себя душу Узбекистана всего за три дня — в насыщенном и комфортном путешествии по главным городам Великого Шёлкового пути. Вы увидите величественные медресе и минареты, заглянете на шумные базары, попробуете настоящий плов и услышите истории, в которых переплелись века. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто ценит время, комфорт и культурную глубину. Всего за 72 часа вы побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, проведёте ночи в уютных отелях и познакомитесь с архитектурой, которой нет больше нигде в мире.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сквер Амира Темура
  • Площадь Мустакиллик (Независимости)
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Аллея памяти)
  • Мечеть Минор
  • Площадь Хаст-Имам
  • Базар Чорсу
  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Базар Сиаб
  • Ансамбль Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Комплекс Ляби-Хауз
  • Медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш
  • Крепость Арк
  • Минарет Калян и мечеть Калян
  • Мавзолей Саманидов
  • Торговые купола (Toqi Sarrafon, Toqi Zargaron)
Что включено
  • Проживание 2 ночи (отели 3 или 4 звезды или гестхаусы с удобствами)
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на поезд Afrosiyob (при наличии)
  • Услуги гида в каждом городе
  • Туристическая поддержка на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента