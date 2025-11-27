Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Узбекистан за 3 дня с проживанием в отеле.



Ташкент, Самарканд и Бухара — древние города Шёлкового пути, мечети и медресе, восточные базары и душевная кухня. Наслаждайтесь историей, комфортом и магией Востока!

Описание тура Путешествие по Узбекистану Откройте для себя душу Узбекистана всего за три дня — в насыщенном и комфортном путешествии по главным городам Великого Шёлкового пути. Вы увидите величественные медресе и минареты, заглянете на шумные базары, попробуете настоящий плов и услышите истории, в которых переплелись века. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто ценит время, комфорт и культурную глубину. Всего за 72 часа вы побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, проведёте ночи в уютных отелях и познакомитесь с архитектурой, которой нет больше нигде в мире.

