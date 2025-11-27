Откройте для себя Узбекистан за 3 дня с проживанием в отеле.
Ташкент, Самарканд и Бухара — древние города Шёлкового пути, мечети и медресе, восточные базары и душевная кухня. Наслаждайтесь историей, комфортом и магией Востока!
Описание тураПутешествие по Узбекистану Откройте для себя душу Узбекистана всего за три дня — в насыщенном и комфортном путешествии по главным городам Великого Шёлкового пути. Вы увидите величественные медресе и минареты, заглянете на шумные базары, попробуете настоящий плов и услышите истории, в которых переплелись века. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто ценит время, комфорт и культурную глубину. Всего за 72 часа вы побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, проведёте ночи в уютных отелях и познакомитесь с архитектурой, которой нет больше нигде в мире.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Темура
- Площадь Мустакиллик (Независимости)
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Аллея памяти)
- Мечеть Минор
- Площадь Хаст-Имам
- Базар Чорсу
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Базар Сиаб
- Ансамбль Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Комплекс Ляби-Хауз
- Медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш
- Крепость Арк
- Минарет Калян и мечеть Калян
- Мавзолей Саманидов
- Торговые купола (Toqi Sarrafon, Toqi Zargaron)
Что включено
- Проживание 2 ночи (отели 3 или 4 звезды или гестхаусы с удобствами)
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на поезд Afrosiyob (при наличии)
- Услуги гида в каждом городе
- Туристическая поддержка на всём маршруте
Что не входит в цену
- Обеды
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
