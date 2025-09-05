Мои заказы

Мечеть Минор – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Мечеть Минор» в Ташкенте на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ташкент от и до с комфортом: автотур с прогулками по городу и мастер-классами
На машине
3 дня
Ташкент от и до с комфортом: автотур с прогулками по городу и мастер-классами
Рассмотреть традиционную архитектуру и стеклянные фасады и познакомиться с ремёслами и кулинарией
Начало: Ташкент, у вашего место проживания, в первой полов...
5 сен в 10:00
8 сен в 10:00
$370 за человека
Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
На машине
3 дня
Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$700 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
На машине
6 дней
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
21 окт в 14:30
$890 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Минор»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ташкент от и до с комфортом: автотур с прогулками по городу и мастер-классами
  2. Три жемчужины Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара за 3 дня
  3. Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Самое главное
  7. Площадь Независимости
  8. Сиабский Базар
  9. Мечеть Минор
  10. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мечеть Минор" можно забронировать 3 тура от 370 до 890.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Мечеть Минор», цены от $370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь