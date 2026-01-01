Шедевры древнего зодчества и духовные обители Золотого треугольника Узбекистана
Увидеть оригинальный Коран, посетить усыпальницу великого Тамерлана и осмотреть приют дервишей
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
52 799 ₽ за человека
Узбекское трио: Ташкент, Самарканд и Бухара, экскурсии и мастер-класс
Исследовать мавзолей Гур-Эмир, научиться готовить бухарский плов и полюбоваться комплексом Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$920 за человека
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Попробовать свадебный плов, побывать на чаепитии в еврейском квартале и увидеть национальное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 14:00. Сообщите заранее о не...
20 мар в 08:00
78 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Ташкенте в январе 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 920 до 78 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от 920₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март