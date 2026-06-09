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Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)

Увидеть мечети и небоскрёбы Ташкента, исследовать мавзолей Гур-Эмир и восхититься мечетью Биби-Ханум
В туре мы собрали главные места Ташкента и Самарканда: из столицы современной — в столицу империи Тамерлана.

Вы увидите главный город страны во всей красе: от древности до современности, от старинных
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медресе до делового центра Ташкент-Сити.

Побываете на площади Хаст-Имам, осмотрите медресе Кукельдаш, заглянете на базар «Чорсу» и полюбуетесь нетипичным для Узбекистана зданием — дворцом Романовых в стиле модерн. Затем отправимся в Самарканд — центр культуры, торговли и науки.

Здесь вас ждут экскурсии в мавзолей Гур-Эмир, на площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда и в древнюю обсерваторию.

В последний день у вас будет время для самостоятельной прогулки и фотосессии на фоне переливающейся мозаики и ярких орнаментов.

Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в отель. Сегодня вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Ташкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбов

Утром начнём исследовать Ташкент. Побываем на площади Хаст-Имам, где хранятся подлинник уникальной рукописи Корана Усмана и волос пророка Мухаммеда. Осмотрим медресе Кукельдаш и Барак-хана и мавзолей Абубекра Каффаля аш-Шаши. Заглянем на базар «Чорсу», где можно купить специи, сувениры, угощения и украшения.

Будем осматривать не только величественные медресе и мечети, но и жилые кварталы — махалли — с домами из глины и узкими улочками. Пообедаем в центре плова «Беш Козон», где каждый день готовят 10 тонн этого блюда!

Продолжим экскурсию посещением дворца Романовых в стиле модерн со скульптурами оленей у входа и великолепным садом. Побываем на площади Независимости — это символ современного Ташкента. Осмотрим сквер Амира Темура с памятником великому полководцу. Рядом находятся Государственный музей истории Темуридов и знаменитые куранты. Ещё увидим Ташкент-Сити — деловую часть города с небоскрёбами и офисами.

Ташкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбовТашкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбовТашкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбовТашкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбовТашкент: от древности до современности, от мечетей до небоскрёбов
3 день

Самарканд - столица империи Тамерлана

Прибудем в Самарканд — некогда центр науки, торговли и культуры, который удачно располагался на Великом шёлковом пути. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и его сыновья и внуки. Вы узнаете о необычных архитектурных решениях этой постройки, об удивительной судьбе Амира Темура и внутреннем убранстве усыпальницы.

Побываем на площади Регистан и полюбуемся мечетями и медресе, расположенными на ней. Восхитимся мечетью Биби-Ханум, пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара, где отовсюду доносятся аппетитные ароматы, можно купить орехи, сладости, фрукты и другие угощения.

Осмотрим мемориальный комплекс Шахи-Зинда и исследуем обсерваторию Улугбека 15 века. Вы узнаете, как средневековому учёному удалось определить координаты 1018 звёзд, которые затем подтвердили с помощью современной техники.

Самарканд - столица империи ТамерланаСамарканд - столица империи ТамерланаСамарканд - столица империи ТамерланаСамарканд - столица империи Тамерлана
4 день

Свободное время и отъезд

Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду, купить сувениры и подарки, заглянуть в ремесленные мастерские и пофотографироваться. Затем — трансфер на вокзал или в аэропорт. По желанию вы сможете вернуться в Ташкент и улететь в свой город оттуда.

Свободное время и отъездСвободное время и отъездСвободное время и отъездСвободное время и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$280
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов
  • Ж/д билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно
  • Проживание (от $30/чел)
  • Питание (от $10/чел)
  • Входные билеты
  • Тур рассчитан до 3 человек, если вас больше, доплата за каждого участника $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Самарканда, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амирхан
Амирхан — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1213 туристов
Ассалам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в города восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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