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поездку, а вернее тур за день до вылета, Дадахон пошел нам на встречу и совершенно без каких либо доплат организовал для нас двоих прекрасный индивидуальный тур, мы на самом деле вообще даже не представляли что и как будет, но, нас даже встретил личный водитель на прекрасном новом авто уже в аэропорту, прилет был в 3 утра, водитель отвез в гостиницу и даже немного рассказал про Узбекистан, первое впечатление о людях, их доброте и гостеприимстве уже было превосходным с первой минуты пребывания в Узбекистане.

Все конечно не буду расписывать, но тур настолько организован, что если даже захотеть придраться не к чему.

Покупая тур вы не беспокоитесь о перемещении, о гидах, о еде, билетах на поезд, все до мелочей продумали уже за вас.

Мы переживали за отели которые входят в стоимость тура, но даже не смотря на то, что это было 3* - все отельчики очень милые, чистые, в национальном стиле.

Отдельная благодарность за прекрасных гидов, которые не смотря на свое раб время, все равно уделяли нам намного больше времени, тк по мимо достопримечательностей, очень интересно вообще про сегодняшнюю жизнь в Узбекистане.

От сердца советую Дадахона и его команду!! Процветание вашему прекрасному делу!