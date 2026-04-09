В Ташкенте пройдёте от сквера Амира Темура до ансамбля Хазрати Имам, в Самарканде посетите
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь для прогулок, лёгкую одежду по сезону, головной убор, солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Прибытие в Узбекистан
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Ташкент
Завтракаем и идём на экскурсию по городу, где восточная история гармонично переплетается с европейской архитектурой и современным ритмом. В сквере Амира Темура увидим памятник, символизирующий силу и амбиции целой эпохи. Осмотрим дворец Форумов, телебашню, музеи, здания 19 века. Проедем по главным площадям — Театральной, Независимости, Дружбы народов.
На обед — насыщенный и ароматный ташкентский вариант главного узбекского блюда в Центре плова. Далее на нашем пути — монумент «Мужество», мемориал жертвам репрессий и деловой квартал Tashkent City. Побываем в духовном сердце столицы — Хазрати Имам с мечетями, медресе и мавзолеем Каффаль Шаши. Завершим прогулку на базаре «Чорсу», где ароматы специй и свежей выпечки, яркие прилавки и людская суета создают особенную атмосферу.
Вечером поезд доставит нас в Самарканд.
Самарканд
После завтрака отправляемся на встречу с городом, где история ощущается на каждом шагу. Начнём в самом сердце — на площади Регистан с медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Посетим усыпальницу Тамерлана и его потомков — мавзолей Гур-Эмир. Следующая остановка — мечеть Биби-Ханым, с которой связана легенда о любви правителя к супруге. Рассмотрим мозаики комплекса Шахи-Зинда и познакомимся с древними ремёслами на фабрике «Худжум». Закончим экскурсию на Сиабском базаре, а затем на поезде доберёмся в Бухару.
Бухара
Утром идём гулять по историческому центру. Побываем на площади Ляби-Хауз с живописным прудом, ханакой, медресе Кукельдаш и Диван-Беги. Заглянем в мечеть Магоки-Аттари с терракотовой облицовкой, поливными плитками и необычными орнаментами. Проследуем к главной пятничной святыне Бухары — мечети Калян, чьи купола и минарет поражают масштабом и величием. Рассмотрим искусную резьбу на деревянных колоннах Боло-Хауз и декор на голубых минаретах Чор-Минор.
Пообедаем в чайхане, посетим центр исламского образования Мири Араб и медресе Улугбека, построенное знаменитым астрономом. Пройдём к медресе Абдулазиз-хана и символу города — минарету Калян из обожжённого кирпича. Перенесёмся в Средневековье у крепости Арк, где когда-то располагались резиденция эмира, мечети, правительственные учреждения, тюрьма. Завершим день у мавзолея Саманидов и усыпальницы Чашма-Айюб.
Возвращение домой
После завтрака будет время для прогулки по городу. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$448
|1-местное проживание
|$528
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Бухары
- Обеды вне программы, ужины
- Входные билеты - $40-50
- 1-местное проживание
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
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Первое что хочется отметить, что не смотря на то, что мы спланировали