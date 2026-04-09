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Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара

Изучить мечети, медресе и мавзолеи, погулять по базарам, увидеть крепость Арк и узнать о ремёслах
Это путешествие знакомит с Узбекистаном через архитектуру, традиции и вкусы. Вы перенесётесь в прошлое, исследуя главные достопримечательности.

В Ташкенте пройдёте от сквера Амира Темура до ансамбля Хазрати Имам, в Самарканде посетите
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площадь Регистан, мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, в Бухаре осмотрите многочисленные мечети, медресе, минареты и крепость Арк.

Узнаете о промыслах, передающихся из поколения в поколение, и погрузитесь в непередаваемую атмосферу восточных базаров «Чорсу» и Сиаб.

А также пообедаете национальными блюдами в аутентичных узбекских заведениях, ведь кухня — ещё один ключ к пониманию страны.

5
2 отзыва
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара
Хранители узбекской истории: Ташкент, Самарканд, Бухара

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь для прогулок, лёгкую одежду по сезону, головной убор, солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Узбекистан

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в УзбекистанПрибытие в Узбекистан
2 день

Ташкент

Завтракаем и идём на экскурсию по городу, где восточная история гармонично переплетается с европейской архитектурой и современным ритмом. В сквере Амира Темура увидим памятник, символизирующий силу и амбиции целой эпохи. Осмотрим дворец Форумов, телебашню, музеи, здания 19 века. Проедем по главным площадям — Театральной, Независимости, Дружбы народов.

На обед — насыщенный и ароматный ташкентский вариант главного узбекского блюда в Центре плова. Далее на нашем пути — монумент «Мужество», мемориал жертвам репрессий и деловой квартал Tashkent City. Побываем в духовном сердце столицы — Хазрати Имам с мечетями, медресе и мавзолеем Каффаль Шаши. Завершим прогулку на базаре «Чорсу», где ароматы специй и свежей выпечки, яркие прилавки и людская суета создают особенную атмосферу.

Вечером поезд доставит нас в Самарканд.

ТашкентТашкентТашкентТашкент
3 день

Самарканд

После завтрака отправляемся на встречу с городом, где история ощущается на каждом шагу. Начнём в самом сердце — на площади Регистан с медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Посетим усыпальницу Тамерлана и его потомков — мавзолей Гур-Эмир. Следующая остановка — мечеть Биби-Ханым, с которой связана легенда о любви правителя к супруге. Рассмотрим мозаики комплекса Шахи-Зинда и познакомимся с древними ремёслами на фабрике «Худжум». Закончим экскурсию на Сиабском базаре, а затем на поезде доберёмся в Бухару.

СамаркандСамаркандСамаркандСамарканд
4 день

Бухара

Утром идём гулять по историческому центру. Побываем на площади Ляби-Хауз с живописным прудом, ханакой, медресе Кукельдаш и Диван-Беги. Заглянем в мечеть Магоки-Аттари с терракотовой облицовкой, поливными плитками и необычными орнаментами. Проследуем к главной пятничной святыне Бухары — мечети Калян, чьи купола и минарет поражают масштабом и величием. Рассмотрим искусную резьбу на деревянных колоннах Боло-Хауз и декор на голубых минаретах Чор-Минор.

Пообедаем в чайхане, посетим центр исламского образования Мири Араб и медресе Улугбека, построенное знаменитым астрономом. Пройдём к медресе Абдулазиз-хана и символу города — минарету Калян из обожжённого кирпича. Перенесёмся в Средневековье у крепости Арк, где когда-то располагались резиденция эмира, мечети, правительственные учреждения, тюрьма. Завершим день у мавзолея Саманидов и усыпальницы Чашма-Айюб.

БухараБухараБухараБухара
5 день

Возвращение домой

После завтрака будет время для прогулки по городу. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении$448
1-местное проживание$528
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Бухары
  • Обеды вне программы, ужины
  • Входные билеты - $40-50
  • 1-местное проживание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2716 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Первое что хочется отметить, что не смотря на то, что мы спланировали
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поездку, а вернее тур за день до вылета, Дадахон пошел нам на встречу и совершенно без каких либо доплат организовал для нас двоих прекрасный индивидуальный тур, мы на самом деле вообще даже не представляли что и как будет, но, нас даже встретил личный водитель на прекрасном новом авто уже в аэропорту, прилет был в 3 утра, водитель отвез в гостиницу и даже немного рассказал про Узбекистан, первое впечатление о людях, их доброте и гостеприимстве уже было превосходным с первой минуты пребывания в Узбекистане.
Все конечно не буду расписывать, но тур настолько организован, что если даже захотеть придраться не к чему.
Покупая тур вы не беспокоитесь о перемещении, о гидах, о еде, билетах на поезд, все до мелочей продумали уже за вас.
Мы переживали за отели которые входят в стоимость тура, но даже не смотря на то, что это было 3* - все отельчики очень милые, чистые, в национальном стиле.
Отдельная благодарность за прекрасных гидов, которые не смотря на свое раб время, все равно уделяли нам намного больше времени, тк по мимо достопримечательностей, очень интересно вообще про сегодняшнюю жизнь в Узбекистане.
От сердца советую Дадахона и его команду!! Процветание вашему прекрасному делу!

Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
Хотела бы от души порекомендовать Дадахона за такой прекрасный тур по Узбекистану. У нас был Ташкент, Самарканд, Бухара, Ташкент.
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Яна
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная программа, по согласованию с организатором удалось посетить локацию которая не входит в тур, очень приятно
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
Отличный тур по замечательной стране с богатой историей и необыкновенными видами. Все понравилось. Интересные экскурсии, насыщенная
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Тур входит в следующие категории Ташкента

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