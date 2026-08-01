Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Описание тура
Организационные детали
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребёнка либо загранпаспорт родителя с внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилёте и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Достопримечательности Ташкента
Переезжаем в столицу Узбекистана. По прибытии отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура. Именно здесь хранятся бесценнейшие реликвии: волос самого Пророка Мухаммеда и древнейший в мире Коран халифа Усмана. Увидим медресе Барак хана и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим легендарный базар Чорсу и жилые кварталы древности — аутентичные махалли.
Насладившись духом Старого города, мы отправимся на обед в легендарный центр плова «Беш Козон». Здесь в рядах исполинских казанов готовят до 10 тонн главного узбекского блюда по древним рецептам. Это не просто обед, а культовое действо, где можно увидеть весь процесс приготовления и ощутить незабываемый вкус и аромат.
Полные впечатлений, выезжаем к жемчужине Востока — Самарканду. Этот город-легенда, бывшая столица империи Тамерлана и сердце Великого Шелкового пути, встретит вас своим величавым покоем. Самарканд — это живой музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей и хранит ауру Средневековья.
Размещение в гостинице Самарканда и отдых.
Экскурсия по Самарканду
Позавтракаем и пойдём знакомиться со столицей Согдианы. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Переезд в Бухару и экскурсия
Переезжаем в столицу караванов Шёлкового пути — Бухару. По прибытии отправляемся исследовать достопримечательности Бухары.
Сердце древней Бухары бьётся на площади Ляби-Хауз — самом живописном и узнаваемом ансамбле города. Вас встретит зеркальная гладь древнего пруда, в котором отражаются величественные фасады медресе Кукельдаш и Надира Диван-Беги, а также уютная ханака. Здесь же вас ждёт остроумный собеседник — забавный памятник Ходже Насреддину. За неспешной жизнью на Ляби-Хауз лучше всего наблюдать за чашкой чая в одном из кафе.
Завершим экскурсию посещением торгового квартала 16 века, где располагаются мастерские народных ремёсел. Здесь можно понаблюдать за работой кузнецов, чеканщиков и ткачей и приобрести то, что создано прямо при вас.
Достопримечательности Бухары
Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма-Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.
А за городом заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Вечером будет свободное время.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч и счастливых новогодних праздников!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$660
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки во 2-6 дни и обед во 2-й день
- Вода на каждый день тура
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Самарканда и обратно
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Остальное питание
- Страховка на сумму от $30 000
- Доплата за 1-местное размещение - $130
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $150 за сутки
- 2-местный номер - $165 за сутки