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Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом

Увидеть главные медресе, посетить величественные усыпальницы и осмотреть мечети
Оставляем позади все домашние хлопоты и едем по-настоящему наслаждаться волшебной зимней порой в Узбекистан. Вы увидите знаковые локации Самарканда, Бухары и Ташкента. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, центральную площадь Регистан и музей обсерватории Улугбека. Увидим ансамбль Ляби-Хауз, мечеть Биби-Ханым, а также территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса.

Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом

Описание тура

Организационные детали

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребёнка либо загранпаспорт родителя с внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилёте и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.

Прибытие в ТашкентПрибытие в ТашкентПрибытие в ТашкентПрибытие в Ташкент
2 день

Достопримечательности Ташкента

Переезжаем в столицу Узбекистана. По прибытии отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура. Именно здесь хранятся бесценнейшие реликвии: волос самого Пророка Мухаммеда и древнейший в мире Коран халифа Усмана. Увидим медресе Барак хана и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим легендарный базар Чорсу и жилые кварталы древности — аутентичные махалли.

Насладившись духом Старого города, мы отправимся на обед в легендарный центр плова «Беш Козон». Здесь в рядах исполинских казанов готовят до 10 тонн главного узбекского блюда по древним рецептам. Это не просто обед, а культовое действо, где можно увидеть весь процесс приготовления и ощутить незабываемый вкус и аромат.

Полные впечатлений, выезжаем к жемчужине Востока — Самарканду. Этот город-легенда, бывшая столица империи Тамерлана и сердце Великого Шелкового пути, встретит вас своим величавым покоем. Самарканд — это живой музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей и хранит ауру Средневековья.

Размещение в гостинице Самарканда и отдых.

Достопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности ТашкентаДостопримечательности Ташкента
3 день

Экскурсия по Самарканду

Позавтракаем и пойдём знакомиться со столицей Согдианы. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

Экскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по Самарканду
4 день

Переезд в Бухару и экскурсия

Переезжаем в столицу караванов Шёлкового пути — Бухару. По прибытии отправляемся исследовать достопримечательности Бухары.

Сердце древней Бухары бьётся на площади Ляби-Хауз — самом живописном и узнаваемом ансамбле города. Вас встретит зеркальная гладь древнего пруда, в котором отражаются величественные фасады медресе Кукельдаш и Надира Диван-Беги, а также уютная ханака. Здесь же вас ждёт остроумный собеседник — забавный памятник Ходже Насреддину. За неспешной жизнью на Ляби-Хауз лучше всего наблюдать за чашкой чая в одном из кафе.

Завершим экскурсию посещением торгового квартала 16 века, где располагаются мастерские народных ремёсел. Здесь можно понаблюдать за работой кузнецов, чеканщиков и ткачей и приобрести то, что создано прямо при вас.

Переезд в Бухару и экскурсияПереезд в Бухару и экскурсияПереезд в Бухару и экскурсияПереезд в Бухару и экскурсия
5 день

Достопримечательности Бухары

Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма-Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.

А за городом заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Вечером будет свободное время.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
6 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч и счастливых новогодних праздников!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$660
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки во 2-6 дни и обед во 2-й день
  • Вода на каждый день тура
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Самарканда и обратно
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Остальное питание
  • Страховка на сумму от $30 000
  • Доплата за 1-местное размещение - $130
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • 1-местный номер - $150 за сутки
  • 2-местный номер - $165 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 448 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
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трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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