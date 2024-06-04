2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
- ННаиль1 октября 2023Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Перезагрузка»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 604 до 1 347. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Перезагрузка», 3 ⭐ отзыва, цены от $604. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь