Главные достопримечательности Ташкента и Самарканда в вашем темпе
Индивидуально по Узбекистану и самое-самое в городах, от сквера Амира Темура до площади Регистан
Приглашаем вас в страну куполов и минаретов, где история осязаема — она не застыла в книгах, а чувствуется в каменных стенах, глазурованной плитке, ковровых узорах, ароматах лепёшек и плова.
Вы погуляете
по многогранному Ташкенту, где в тени чинар скрываются старинные медресе и глинобитные дома, а совсем рядом сияют современные небоскрёбы, фонтаны, памятники. Изучите Самарканд, где ветер и бирюзовая мозаика шепчут легенды о Тамерлане и Шёлковом пути.
В обоих городах посетите знаковые места, познакомитесь с судьбами великих людей и их наследием, а также услышите душевные рассказы, которых не найти в путеводителях.
Встретим вас у аэропорта и доставим отель. Знакомство с Ташкентом запланировано завтра. Если прилетите рано — можем перенести экскурсию на сегодня.
2 день
Главные достопримечательности Ташкента
Гуляя по Ташкенту, вы узнаете, как в столице гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни. Посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города: сквер Амира Темура, мечеть Минор, комплекс Хазрати Имам, базар «Чорсу» и другие достопримечательности.
Затем — переезд в Самарканд (4 часа).
3 день
Знаковые локации Самарканда
Погрузитесь в атмосферу Самарканда — города куполов, мозаик и древних легенд. За фасадами и узорами откроется история великих династий и судьбы людей, которые создавали это наследие. Вы увидите площадь Регистан, мавзолей Амира Темура, комплекс Шахи-Зинда и многие другие места.
После — возвращение в Ташкент.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$645
1-местное проживание
$795
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Входные билеты
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
