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Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Полюбуемся узорами мечети Биби-Ханым, строительство которой началось в 14 веке по приказу Тамерлана после победоносного похода в Индию»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
«в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
«в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Биби-Ханым»
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