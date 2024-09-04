Найдено 3 тура в категории « Мечеть Биби-Ханым » в Ташкенте на русском языке, цены от $910. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00 «Полюбуемся узорами мечети Биби-Ханым, строительство которой началось в 14 веке по приказу Тамерлана после победоносного похода в Индию» $ 990 за человека 🚗 На машине Авторский тур 9 дней Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня «в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К» $ 1 250 за человека 🚗 На машине Авторский тур 7 дней Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня «в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К» $ 910 за человека Все туры Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Биби-Ханым»

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