6 дней
Красочный Узбекистан: главные места и необычные локации Ташкента, Самарканда, Бухары и Шахрисабза
Побывать на фабриках ковров и бумаги, полюбоваться яркой мозаикой и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
7 апр в 09:00
$799 за человека
8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
10 дней
Всей семьёй в Узбекистан: достопримечательности и развлечения знаковых городов
Посетить курорт «Амирсой», заглянуть в Театр исторического костюма и на ковровую фабрику
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
7 апр в 10:00
1 мая в 10:00
€1768 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Некрополь Шахи Зинда»
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