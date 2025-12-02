Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.
- AAlex2 декабря 2025Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
- ССергей18 мая 2025Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
- ККонстантин18 апреля 2025Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
- ММаксим2 июня 2024Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
