Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ историческому центру города с профессиональным русскоязычным гидом начнется с прогулки по Princess Street - одной из красивейших улиц Европы - с величественным монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле (практически самым высоким сооружением в Эдинбурге), с Национальной Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. За садами ждёт мрачный и величественный Эдинбургский Замок 🏰, буквально вырастающий из базальтовой скалы, - место, где хранятся королевские регалии Шотландии, включая и знаменитый "камень судьбы". Далее прогулка 👣 по Королевской Миле – главной улице в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия (St. Giles Cathederal), таинственного подземелья и Парламента, и до Королевского Дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse). При желании по окончании обзорной экскурсии 🧭 возможно самостоятельно посетить дворец Холируд.