Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из самых красивых улиц Европы — Princess Street, побываете у готического монумента Вальтеру Скотту и восхититесь масштабом мрачного и величественного Эдинбургского замка, который хранит в своих сокровищницах камень судьбы.
Описание экскурсииОбзорная пешеходная экскурсия историческому центру города с профессиональным русскоязычным гидом начнется с прогулки по Princess Street - одной из красивейших улиц Европы - с величественным монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле (практически самым высоким сооружением в Эдинбурге), с Национальной Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. За садами ждёт мрачный и величественный Эдинбургский Замок, буквально вырастающий из базальтовой скалы, - место, где хранятся королевские регалии Шотландии, включая и знаменитый "камень судьбы". Далее прогулка по Королевской Миле – главной улице в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия (St. Giles Cathederal), таинственного подземелья и Парламента, и до Королевского Дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse). При желании по окончании обзорной экскурсии возможно самостоятельно посетить дворец Холируд.
08:30 разные дни
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Princess Street
- Монумент Вальтеру Скотту
- Эдинбургский замок
- Камень судьбы
- Королевская Миля
- Собор Святого Эгидия
- Королевский дворец Холируд
Что включено
- Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансферы до места встречи, питание
- Входной билет в Эдинбургский замок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Э. Принцес Ст Гарденс, Эдинбург ЭХ2 2ЭЖ
Завершение: Центр Эдинбурга
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30 разные дни
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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