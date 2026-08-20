Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из самых красивых улиц Европы — Princess Street, побываете у готического монумента Вальтеру Скотту и восхититесь масштабом мрачного и величественного Эдинбургского замка, который хранит в своих сокровищницах камень судьбы.

Amitours DMC Ваш гид в Эдинбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €380 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная пешеходная экскурсия историческому центру города с профессиональным русскоязычным гидом начнется с прогулки по Princess Street - одной из красивейших улиц Европы - с величественным монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле (практически самым высоким сооружением в Эдинбурге), с Национальной Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. За садами ждёт мрачный и величественный Эдинбургский Замок, буквально вырастающий из базальтовой скалы, - место, где хранятся королевские регалии Шотландии, включая и знаменитый "камень судьбы". Далее прогулка по Королевской Миле – главной улице в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия (St. Giles Cathederal), таинственного подземелья и Парламента, и до Королевского Дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse). При желании по окончании обзорной экскурсии возможно самостоятельно посетить дворец Холируд.

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