Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга

Посетите готический монумент Вальтеру Скотту на экскурсии по Эдинбургу
Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из самых красивых улиц Европы — Princess Street, побываете у готического монумента Вальтеру Скотту и восхититесь масштабом мрачного и величественного Эдинбургского замка, который хранит в своих сокровищницах камень судьбы.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга

Описание экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия историческому центру города с профессиональным русскоязычным гидом начнется с прогулки по Princess Street - одной из красивейших улиц Европы - с величественным монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле (практически самым высоким сооружением в Эдинбурге), с Национальной Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. За садами ждёт мрачный и величественный Эдинбургский Замок, буквально вырастающий из базальтовой скалы, - место, где хранятся королевские регалии Шотландии, включая и знаменитый "камень судьбы". Далее прогулка по Королевской Миле – главной улице в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия (St. Giles Cathederal), таинственного подземелья и Парламента, и до Королевского Дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse). При желании по окончании обзорной экскурсии возможно самостоятельно посетить дворец Холируд.

08:30 разные дни

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Princess Street
  • Монумент Вальтеру Скотту
  • Эдинбургский замок
  • Камень судьбы
  • Королевская Миля
  • Собор Святого Эгидия
  • Королевский дворец Холируд
Что включено
  • Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
  • Трансферы до места встречи, питание
  • Входной билет в Эдинбургский замок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Э. Принцес Ст Гарденс, Эдинбург ЭХ2 2ЭЖ
Завершение: Центр Эдинбурга
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30 разные дни
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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