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Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга

Amitours D.
Amitours D. – Гид из Эдинбурга
Во время пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь 👣 по одной из самых красивых 🤩 улиц Европы — Princess Street, побываете у готического монумента Вальтеру Скотту и восхититесь масштабом мрачного и величественного Эдинбургского замка, который хранит в своих сокровищницах камень судьбы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга

Что вы увидите

  • улица Princess Street
  • монумент Вальтеру Скотту
  • Эдинбургский замок
  • "камень судьбы"
  • Королевская Миля
  • Собор Святого Эгидия
  • Королевский дворец Холируд
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ историческому центру города с профессиональным русскоязычным гидом начнется с прогулки по Princess Street - одной из красивейших улиц Европы - с величественным монументом Вальтеру Скотту в готическом стиле (практически самым высоким сооружением в Эдинбурге), с Национальной Галереей Шотландии, крупнейшим универмагом Дженнерс, цветущими садами с цветочными часами и шустрыми белками. За садами ждёт мрачный и величественный Эдинбургский Замок 🏰, буквально вырастающий из базальтовой скалы, - место, где хранятся королевские регалии Шотландии, включая и знаменитый "камень судьбы". Далее прогулка 👣 по Королевской Миле – главной улице в средние века, вдоль многочисленных музеев, Собора Святого Эгидия (St. Giles Cathederal), таинственного подземелья и Парламента, и до Королевского Дворца Холируд (Palace of Holyroodhouse). При желании по окончании обзорной экскурсии 🧭 возможно самостоятельно посетить дворец Холируд.
Что входит
  • сопровождение профессионального гида
  • входной билет в Эдинбургский замок
Что не входит
  • трансферы до места встречи
  • питание
Начало
🚩 E. Princes St Gardens, Edinburgh EH2 2EJ
Место завершения
🏁 центр Эдинбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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