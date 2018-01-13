Блошиные рынки Лондона

Путешествие в мир старинных вещей

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Старинные вещи совсем не случайно притягивают многих, у большинства из них есть тепло – они живые и способны рассказать внимательному человеку свою историю.

Прожив ни один десяток лет и пережив ни одну революцию и правителя, они несут в себе связь времен, почувствовать и перенять которую в наш век высоких технологий становится все труднее.

На прогулке вы узнаете больше о предметах антиквариата, погрузитесь в старинную атмосферу и, при желании, приобретете эксклюзивные вещи.
Блошиные рынки Лондона
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы научитесь “видеть” в старых вещах предметы искусства

Сегодня старинные вещи есть дома практически у каждого, мы бережно храним доставшееся нам в память наследство от бабушек, порой не понимая его художественной ценности и предназначения. Задача нашей прогулки – не просто показать место, где сконцентрированы старинные вещи с небольшой ценой и богатой историей. Я научу вас «видеть» предметы искусства, следуя пошаговой инструкции, определять их художественную ценность и стоимость на сегодняшний день и в будущем. Помните, каждый предмет антиквариата с радостью готов рассказать вам свою историю, нужно только научиться правильно её читать. И, погрузившись в приятную атмосферу старинных рынков Лондона, вы легко научитесь быстро ориентироваться на любом блошином рынке и с улыбкой настоящего антиквара выуживать из груды старинных предметов уникальные вещи.

Я занимаюсь антиквариатом уже 10 лет, все начиналось как хобби, и со временем это стало моей профессией. Буду рада поделиться своими знаниями во время нашего тура!

Организационные детали

Выбор рынка будет зависеть от дня проведения тура.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
13 янв 2018
Спасибо, это была замечательная и нестандартная экскурсия. Юлия прекрасный гид,рассказала нам, неискушённым любителям блошиных рынков, много нового и интересного. Ее рассказ помог нам увидеть те предметы, которые характеризуют жизнь страны в те или иные времена, и которые мы бы не разглядели сами. . Это было увлекательно, занимательно … и хочется вернуться и продолжить этот тур по всем блошиным рынкам Лондона. Спасибо!

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