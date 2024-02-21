Вы научитесь “видеть” в старых вещах предметы искусства
Сегодня старинные вещи есть дома практически у каждого, мы бережно храним доставшееся нам в память наследство от бабушек, порой не понимая его художественной ценности и предназначения. Задача нашей прогулки – не просто показать место, где сконцентрированы старинные вещи с небольшой ценой и богатой историей. Я научу вас «видеть» предметы искусства, следуя пошаговой инструкции, определять их художественную ценность и стоимость на сегодняшний день и в будущем. Помните, каждый предмет антиквариата с радостью готов рассказать вам свою историю, нужно только научиться правильно её читать. И, погрузившись в приятную атмосферу старинных рынков Лондона, вы легко научитесь быстро ориентироваться на любом блошином рынке и с улыбкой настоящего антиквара выуживать из груды старинных предметов уникальные вещи.
Я занимаюсь антиквариатом уже 10 лет, все начиналось как хобби, и со временем это стало моей профессией. Буду рада поделиться своими знаниями во время нашей экскурсии!
Организационные детали
Выбор рынка будет зависеть от дня проведения экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 5109 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям читать дальшеуменьшить
о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
–
2
–
1
–
Настя
Юля - хороший организатор и искренне старалась сделать посещение рынка интересным. У неё много знаний, которыми она делилась по мере возникновения вопросов. При этом, возможно, мы не четко обозначили свой читать дальшеуменьшить
вопрос, но найти что-то стоящее нам так и не удалось. А когда показалось, что нашли, то не смоги вспомнить магазин, в котором это увидели. И, к сожалению, никто из нас троих, включая экскурсовода, не вспомнил локацию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Большое спасибо прекрасной обаятельной Юлии за интересную экскурсию по блошиным рынкам Лондона! Юлия очень приятный собеседник, эрудированный и располагающий к себе человек. Благодаря ей мы имели возможность посетить множество чудесных читать дальшеуменьшить
магазинчиков, наполненных разными маленькими и большими сокровищами разных десятилетий и даже веков! А покупки, которые мы сделали благодаря тому, что Юлия отлично разбирается в достойных внимания вещах, уверена, будут еще долго нас радовать! Юлия даже значительно увеличила время экскурсии, чтобы мы точно смогли все успеть. Спасибо еще раз за ваше неравнодушие и замечательную прогулку, которая полетела на одном дыхании.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Юлия прекрасный экскурсовод! Я бы с удовольствием посетила ее обзорные экскурсии по Лондону. Уверена, они очень интересные и полны интересных фактов. Так как пока мы шли до блошиного рынка, Юлия читать дальшеуменьшить
рассказала огромное количество познавательных фактов о картинах в Национальной галерее, о столбах и многом -многом еще, о которых мне не рассказывали другие экскурсоводы. Про блошиные рынки лучше заранее обговаривать дату и время, чтобы прийти к открытию, желательно к раннему утру, когда еще все есть в наличии. У Юлии много знаний и опыта, мне кажется она кладезь знаний!! Так что очень советую и рекомендую к Юлии на экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Спасибо, это была замечательная и нестандартная экскурсия. Юлия прекрасный гид,рассказала нам, неискушённым любителям блошиных рынков, много нового и интересного. Ее рассказ помог нам увидеть те предметы, которые характеризуют жизнь страны читать дальшеуменьшить
в те или иные времена, и которые мы бы не разглядели сами. . Это было увлекательно, занимательно … и хочется вернуться и продолжить этот тур по всем блошиным рынкам Лондона. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Бутенко
Спасибо Юлии за увлеченный рассказ и желание заинтересовать темой. Очень старалась:-)))! Рекомендую всем, кто интересуется старинными вещичками, антиквариатом и его эмитацией. Можно что-то найти для себя:-)))