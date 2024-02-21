Старинные вещи совсем не случайно притягивают многих, у большинства из них есть тепло – они живые и способны рассказать внимательному человеку свою историю.Прожив ни один десяток лет и пережив ни

одну революцию и правителя, они несут в себе связь времен, почувствовать и перенять которую в наш век высоких технологий становится все труднее. На прогулке вы узнаете больше о предметах антиквариата, погрузитесь в старинную атмосферу и, при желании, приобретете эксклюзивные вещи.

Описание экскурсии

Вы научитесь “видеть” в старых вещах предметы искусства

Сегодня старинные вещи есть дома практически у каждого, мы бережно храним доставшееся нам в память наследство от бабушек, порой не понимая его художественной ценности и предназначения. Задача нашей прогулки – не просто показать место, где сконцентрированы старинные вещи с небольшой ценой и богатой историей. Я научу вас «видеть» предметы искусства, следуя пошаговой инструкции, определять их художественную ценность и стоимость на сегодняшний день и в будущем. Помните, каждый предмет антиквариата с радостью готов рассказать вам свою историю, нужно только научиться правильно её читать. И, погрузившись в приятную атмосферу старинных рынков Лондона, вы легко научитесь быстро ориентироваться на любом блошином рынке и с улыбкой настоящего антиквара выуживать из груды старинных предметов уникальные вещи.

Я занимаюсь антиквариатом уже 10 лет, все начиналось как хобби, и со временем это стало моей профессией. Буду рада поделиться своими знаниями во время нашей экскурсии!

Организационные детали

Выбор рынка будет зависеть от дня проведения экскурсии.