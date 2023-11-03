Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне

Найти места съёмок в городе, окунуться в историю любимых фильмов и остаться незамеченными маглами

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Думаю, раз вы читаете эти слова, то мечтаете попасть в мир Гарри Поттера.

Я с радостью помогу! Проведу вас по волшебным локациям в центре Лондона, расскажу о съёмках и заодно о знаковых достопримечательностях.

Вам предстоит найти Косой переулок, вход в Министерство магии и дом Сириуса Блэка, оказаться на платформе 9¾ и на мосту Миллениум, а также использовать пару заклинаний:)
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 «Мне просто нужно сесть на поезд, который отходит в одиннадцать утра от платформы девять и три четверти». Мы посетим вокзал Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс, и найдём ту самую платформу — уверяю, при попадании на перрон никто не пострадает!

📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки». Вслед за Гарри и Хагридом мы пройдём по Косому переулку. Возможно, и вы захотите купить что-то для нового учебного года в школе волшебников — гид умеет торговаться;)

📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка».

📍 «В Лондоне, на площади Гриммо Туда даже тот-кого-нельзя-называть не проникнет…». Посмотрим на дом Сириуса Блэка и постараемся вспомнить заклинание, чтобы позволить тайной двери появиться.

📍 «Это был невзрачный и довольно типичный лондонский паб, зажатый между книжной лавкой и магазином звукозаписей». Я покажу вам «Дырявый котёл», где сливочное пиво лилось рекой и шёпотом разносились волшебные сплетни.

📍 «Как всегда в тесной близости с маглами, занимающимися своими будничными делами, мистер Уизли с трудом сдерживал восторг». Заглянем на станцию метро, куда Гарри Поттер приехал с Артуром Уизли, и отыщем вход в Министерство магии. Вам предстоит узнать, остаётся ли пароль для входа прежним — или нужно экспериментировать!

📍 И конечно, мы не пропустим площадь, где проходили все премьеры «Гарри Поттеров» и установлен памятник юному волшебнику.

В этом путешествии вы услышите любопытные истории о съёмках, узнаете о биографии писательницы Джоан Роулинг и о магических случаях из лондонского прошлого. Мы пройдём мимо известных достопримечательностей, поэтому я также расскажу о них — это и район Сити, и собор Святого Павла, и вокзал Сент-Панкрас, и многие другие.

В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Орден Феникса» (кинокомпания Warner Bros.)

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но в определённый момент мы воспользуемся транспортом — метро или автобусом, который лишь на один этаж уступает «Ночному рыцарю». Оплатить проезд можно карточкой Oyster или бесконтактной кредитной/дебетовой картой.
  • Экскурсию можно провести и на автомобиле: я организую транспорт (доплата за него — £180)
  • Если в другое время вы хотите посетить студию Warner Brothers, где снимали все фильмы про Гарри Поттера, то я помогу вам с покупкой билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Лондонский Сити
Популярные места
Гарри Поттер
Улицы и переулки

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