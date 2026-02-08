Вы увидите вокзал Кингс-Кросс, Косой переулок, мост Миллениум, дом Сириуса Блэка и многие другие локации.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🧙♂️ Погружение в мир Гарри Поттера
- 📸 Уникальные фотолокации
- 📚 Интересные факты о съёмках
- 🏙️ Прогулка по знаковым местам Лондона
- 🎓 Узнайте больше о Джоан Роулинг
Что можно увидеть
- Вокзал Кингс-Кросс
- Косой переулок
- Мост Миллениум
- Дом Сириуса Блэка
- Дырявый котёл
- Вход в Министерство магии
- Площадь с памятником юному волшебнику
Описание экскурсии
📍 «Мне просто нужно сесть на поезд, который отходит в одиннадцать утра от платформы девять и три четверти». Мы посетим вокзал Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс, и найдём ту самую платформу — уверяю, при попадании на перрон никто не пострадает!
📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки». Вслед за Гарри и Хагридом мы пройдём по Косому переулку. Возможно, и вы захотите купить что-то для нового учебного года в школе волшебников — гид умеет торговаться;)
📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка».
📍 «В Лондоне, на площади Гриммо. Туда даже тот-кого-нельзя-называть не проникнет…». Посмотрим на дом Сириуса Блэка и постараемся вспомнить заклинание, чтобы позволить тайной двери появиться.
📍 «Это был невзрачный и довольно типичный лондонский паб, зажатый между книжной лавкой и магазином звукозаписей». Я покажу вам «Дырявый котёл», где сливочное пиво лилось рекой и шёпотом разносились волшебные сплетни.
📍 «Как всегда в тесной близости с маглами, занимающимися своими будничными делами, мистер Уизли с трудом сдерживал восторг». Заглянем на станцию метро, куда Гарри Поттер приехал с Артуром Уизли, и отыщем вход в Министерство магии. Вам предстоит узнать, остаётся ли пароль для входа прежним — или нужно экспериментировать!
📍 И конечно, мы не пропустим площадь, где проходили все премьеры «Гарри Поттеров» и установлен памятник юному волшебнику.
В этом путешествии вы услышите любопытные истории о съёмках, узнаете о биографии писательницы Джоан Роулинг и о магических случаях из лондонского прошлого. Мы пройдём мимо известных достопримечательностей, поэтому я также расскажу о них — это и район Сити, и собор Святого Павла, и вокзал Сент-Панкрас, и многие другие.
В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Орден Феникса» (кинокомпания Warner Bros.)
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но в определённый момент мы воспользуемся транспортом — метро или автобусом, который лишь на один этаж уступает «Ночному рыцарю». Оплатить проезд можно карточкой Oyster или бесконтактной кредитной/дебетовой картой.
- Экскурсию можно провести и на автомобиле: я организую транспорт (доплата за него — £180)
- Если в другое время вы хотите посетить студию Warner Brothers, где снимали все фильмы про Гарри Поттера, то я помогу вам с покупкой билетов
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Дети (7 и 10 лет) были счастливы. Маршрут и подача информации прекрасно рассчитаны на любой возраст: прогулки пешком удобно чередовались с короткими поездками на автобусе, что давало возможность передохнуть,