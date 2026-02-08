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Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне

Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Для всех поклонников Гарри Поттера это уникальная возможность прогуляться по знаковым местам Лондона, связанным с фильмами.

Вы увидите вокзал Кингс-Кросс, Косой переулок, мост Миллениум, дом Сириуса Блэка и многие другие локации.

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ходе экскурсии вы узнаете интересные факты о съёмках, биографии Джоан Роулинг и услышите увлекательные истории о магическом прошлом Лондона.

Прогулка также включает посещение известных достопримечательностей города, таких как район Сити, собор Святого Павла и вокзал Сент-Панкрас

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧙‍♂️ Погружение в мир Гарри Поттера
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 📚 Интересные факты о съёмках
  • 🏙️ Прогулка по знаковым местам Лондона
  • 🎓 Узнайте больше о Джоан Роулинг
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне

Что можно увидеть

  • Вокзал Кингс-Кросс
  • Косой переулок
  • Мост Миллениум
  • Дом Сириуса Блэка
  • Дырявый котёл
  • Вход в Министерство магии
  • Площадь с памятником юному волшебнику

Описание экскурсии

📍 «Мне просто нужно сесть на поезд, который отходит в одиннадцать утра от платформы девять и три четверти». Мы посетим вокзал Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс, и найдём ту самую платформу — уверяю, при попадании на перрон никто не пострадает!

📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки». Вслед за Гарри и Хагридом мы пройдём по Косому переулку. Возможно, и вы захотите купить что-то для нового учебного года в школе волшебников — гид умеет торговаться;)

📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка».

📍 «В Лондоне, на площади Гриммо. Туда даже тот-кого-нельзя-называть не проникнет…». Посмотрим на дом Сириуса Блэка и постараемся вспомнить заклинание, чтобы позволить тайной двери появиться.

📍 «Это был невзрачный и довольно типичный лондонский паб, зажатый между книжной лавкой и магазином звукозаписей». Я покажу вам «Дырявый котёл», где сливочное пиво лилось рекой и шёпотом разносились волшебные сплетни.

📍 «Как всегда в тесной близости с маглами, занимающимися своими будничными делами, мистер Уизли с трудом сдерживал восторг». Заглянем на станцию метро, куда Гарри Поттер приехал с Артуром Уизли, и отыщем вход в Министерство магии. Вам предстоит узнать, остаётся ли пароль для входа прежним — или нужно экспериментировать!

📍 И конечно, мы не пропустим площадь, где проходили все премьеры «Гарри Поттеров» и установлен памятник юному волшебнику.

В этом путешествии вы услышите любопытные истории о съёмках, узнаете о биографии писательницы Джоан Роулинг и о магических случаях из лондонского прошлого. Мы пройдём мимо известных достопримечательностей, поэтому я также расскажу о них — это и район Сити, и собор Святого Павла, и вокзал Сент-Панкрас, и многие другие.

В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Орден Феникса» (кинокомпания Warner Bros.)

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но в определённый момент мы воспользуемся транспортом — метро или автобусом, который лишь на один этаж уступает «Ночному рыцарю». Оплатить проезд можно карточкой Oyster или бесконтактной кредитной/дебетовой картой.
  • Экскурсию можно провести и на автомобиле: я организую транспорт (доплата за него — £180)
  • Если в другое время вы хотите посетить студию Warner Brothers, где снимали все фильмы про Гарри Поттера, то я помогу вам с покупкой билетов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 756 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением
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каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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«Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера» очень порадовала меня. Дарья великолепно преподносит материал, очень удобно организовала экскурсию, показала все волшебные закоулки Гарри Поттера в Лондоне, ответила на все мои вопросы,
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я экскурсией осталась более чем довольна, обязательно расскажу о ней всем страждущим, коих у меня много, кто-то должен опробовать новое место и нового человека на себе, и в моем круге это обычно бываю я. Теперь мне очень есть чем поделиться с друзьями

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Наталья
Прекрасная экскурсия!
Дети (7 и 10 лет) были счастливы. Маршрут и подача информации прекрасно рассчитаны на любой возраст: прогулки пешком удобно чередовались с короткими поездками на автобусе, что давало возможность передохнуть,
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согреться и увидеть город. Остановка на горячий шоколад = полный восторг и воодушевление для детей!
Дарья предложила начать прогулку чуть раньше забронированного часа и это было прекрасным решением - в воскресенье утром, мы были одни на большей части пунктов маршрута и смогли сделать отличные фото. 3 часа пролетели незаметно и никому не было скучно.
Спасибо, Дарья!

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Sergei
Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает все детали о фильмах и книгах, и смогла рассказать мне много интересных фактов о
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съемках, а также об истории Лондона. Мы посетили множество знаменитых мест съемок, таких как Платформу 9 ¾, Косой переулок, Министерство Магии и пр.

Дарья была очень дружелюбной и отзывчивой, всегда рада помочь и ответить на любые вопросы.

Эта экскурсия стала незабываемым опытом для меня. От души рекомендую Дарью, как великолепного экскурсовода и знатока города.

Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает
Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает
Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает
Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает
Экскурсия по местам Гарри Поттера в Лондоне с гидом Дарьей - была просто восхитительной! Дарья знает
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Ольга
Дети и взрослые оценят эту экскурсию - она очень интересная и увлекательная! Уникальная способность Дарьи создавать волшебную атмосферу делает посещение интереснейших мест еще привлекательнее. Увидеть контрастный Лондон по-настоящему необычно и по душе, особенно когда Дарья проводит по королевским местам! Мы узнали много нового и интересного о городе. Время проходит незаметно, но незабываемые впечатления остаются в памяти надолго! Рекомендуем любителям Лондона!
Дети и взрослые оценят эту экскурсию - она очень интересная и увлекательная! Уникальная способность Дарьи создавать
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К
Ребёнок мой, 12 лет, был абсолютно счастлив и доволен проведенным временем. Несмотря на то, что на экскурсию мы попали прямо с самолета, почти без отдыха, она прошла очень задорно, весело и мы вообще не чувствовали усталости. А еще Дарья открыта нам мир чудесного горячего шоколада:) Рекомендуем всем, кто хочет с детьми пройтись по поттеровским лондонским местам.
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Ю
Превосходный тур с Дарией! Это был наш последний день в Лондоне, и мы пытались увидеть всё, что только можно. Дария отлично спланировала наше время, чтобы мы смогли покататься на знаменитом
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двухэтажном автобусе, остановиться в чайной лавке, попробовать и купить английский чай, сделать фотографию на знаменитой платформе Харри Поттера и посетить места, использованные при съемках фильма о нем. Это был потрясающий тур! За время этой экскурсии мы увидели столько мест, которые никогда бы не успели посетить без Даши. Она увлекательно рассказывает, экскурсия прошла как одно мгновение, хотелось продлить этот день, но нам надо было спешить на поезд. Всем рекомендуем!

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