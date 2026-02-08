Для всех поклонников Гарри Поттера это уникальная возможность прогуляться по знаковым местам Лондона, связанным с фильмами.Вы увидите вокзал Кингс-Кросс, Косой переулок, мост Миллениум, дом Сириуса Блэка и многие другие локации.

ходе экскурсии вы узнаете интересные факты о съёмках, биографии Джоан Роулинг и услышите увлекательные истории о магическом прошлом Лондона. Прогулка также включает посещение известных достопримечательностей города, таких как район Сити, собор Святого Павла и вокзал Сент-Панкрас

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

📍 «Мне просто нужно сесть на поезд, который отходит в одиннадцать утра от платформы девять и три четверти». Мы посетим вокзал Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс, и найдём ту самую платформу — уверяю, при попадании на перрон никто не пострадает!

📍 «Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть всё сразу: магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки». Вслед за Гарри и Хагридом мы пройдём по Косому переулку. Возможно, и вы захотите купить что-то для нового учебного года в школе волшебников — гид умеет торговаться;)

📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка».

📍 «В Лондоне, на площади Гриммо. Туда даже тот-кого-нельзя-называть не проникнет…». Посмотрим на дом Сириуса Блэка и постараемся вспомнить заклинание, чтобы позволить тайной двери появиться.

📍 «Это был невзрачный и довольно типичный лондонский паб, зажатый между книжной лавкой и магазином звукозаписей». Я покажу вам «Дырявый котёл», где сливочное пиво лилось рекой и шёпотом разносились волшебные сплетни.

📍 «Как всегда в тесной близости с маглами, занимающимися своими будничными делами, мистер Уизли с трудом сдерживал восторг». Заглянем на станцию метро, куда Гарри Поттер приехал с Артуром Уизли, и отыщем вход в Министерство магии. Вам предстоит узнать, остаётся ли пароль для входа прежним — или нужно экспериментировать!

📍 И конечно, мы не пропустим площадь, где проходили все премьеры «Гарри Поттеров» и установлен памятник юному волшебнику.

В этом путешествии вы услышите любопытные истории о съёмках, узнаете о биографии писательницы Джоан Роулинг и о магических случаях из лондонского прошлого. Мы пройдём мимо известных достопримечательностей, поэтому я также расскажу о них — это и район Сити, и собор Святого Павла, и вокзал Сент-Панкрас, и многие другие.

В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Орден Феникса» (кинокомпания Warner Bros.)

Организационные детали