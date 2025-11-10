Британский музей предлагает уникальную возможность увидеть более 7 миллионов экспонатов.



Посетители смогут изучить знаменитый Розеттский камень, бюст Рамзеса Великого и скульптуры Парфенона. Приложение на смартфоне проведет вас по залам, рассказывая о каждом артефакте. Билет включает бронирование времени входа, что позволяет избежать очередей. Экскурсия проходит без гида, но с аудиогидом, доступным офлайн. Не забудьте наушники и заряженный смартфон

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Британского музея - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Лондоне наиболее комфортная, а поток туристов умеренный. Летом музей может быть переполнен, но это также хорошее время для визита. Зимой посещение музея позволит избежать дождя и ветра, что делает его отличным выбором в любое время года.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.