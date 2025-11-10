Британский музей предлагает уникальную возможность увидеть более 7 миллионов экспонатов.
Посетители смогут изучить знаменитый Розеттский камень, бюст Рамзеса Великого и скульптуры Парфенона. Приложение на смартфоне проведет вас по залам, рассказывая о каждом артефакте. Билет включает бронирование времени входа, что позволяет избежать очередей. Экскурсия проходит без гида, но с аудиогидом, доступным офлайн. Не забудьте наушники и заряженный смартфон
5 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиогид на смартфоне
- 🏛️ Доступ к уникальным артефактам
- 📅 Бронирование времени входа
- 📱 Удобство без интернета
- 🆓 Бесплатный вход в музей
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Британского музея - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Лондоне наиболее комфортная, а поток туристов умеренный. Летом музей может быть переполнен, но это также хорошее время для визита. Зимой посещение музея позволит избежать дождя и ветра, что делает его отличным выбором в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Розеттский камень
- Бюст Рамзеса Великого
- Скульптуры Парфенона
- Статуя Тары
- Змея ацтеков
- Статуя моаи
Описание билета
- Вы прикоснётесь к загадкам Древнего Египта, изучая знаменитый Розеттский камень и колоссальный бюст Рамзеса Великого.
- Полюбуетесь драгоценной статуэткой барана в зарослях, созданной около 4500 лет назад, и прекрасной статуей Тары из Шри-Ланки.
- Рассмотрите змею ацтеков, сделанную из 2000 кусочков бирюзы, и древнюю статую моаи с острова Пасхи.
- Увидите культовые скульптуры Древней Греции.
- Изучите правила настольной игры, такой же древней, как пирамиды Гизы.
- Откроете историю самого знаменитого шахматного набора в мире.
- Исследуете полный комплект самурайских доспехов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Вход в музей бесплатный. В стоимость экскурсии включено бронирование времени входа в Британский музей.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£12
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Британский музей
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
