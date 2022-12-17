Оксфорд — старинный университетский город. Он окружен реками и каналами, что делает пешую прогулку по городу более увлекательной. Университетские здания расположены в большей части города, но самые старые и значимые колледжи находятся в центре Оксфорда. В ходе экскурсии мы посетим самые известные из них. Ознакомимся с их известными выпускниками: Маргарет Тэтчер, Хью Грантом, Кейт Бекинсейл, Розамунд Пайк, Энтони Аткинсоном, Фелисити Джонс, князем Юсуповым, князем Оболенским, Тони Блэром, Егором Кончаловским, Борисом Джонсоном. Посетим один из самых крупных аристократических колледжей — Крайст-Черч (Christ Church College), известным выуском наибольшего количества премьер министров, а также сьемочными видами из фильма о Гарри Поттере. Побываем в знаменитом музее Эшмолина известнот своим собранием скрипок Амати и Страдивари — «Мессией» в частности. Здесь же находится древнейшее собрание колец, послужившее идеей написания знаменитого «Властелина Колец» Толкина, здесь же имело место нераскрытое похищение картины Сезана, в новогоднюю ночь 1999 года. Не обойдем вниманием самый знаковый для студентов Оксфорда бар «Фиолетовая черепаха» и старейший, 11 века, паб «Turf». Посетим магазин Элис шоп, фигурирующий в замечательном романе Льюиса Кэрола, который изобилует не только любимыми сладостями Алисы, но и сувенирами из знаменитого Зазеркалья. Пройдем под мостом Вздохов и узнаем почему же он является таковым. Посетим местную тюрьму слегка изменившую свою ипостась сегодня. Посетим таверну в который останавливался российский император Петр при посещении Оксфорда.

В рамках экскурсии по Оксфорду Вам также будет предложено посетить самые интересные места в городе, такие как башня Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, Магдален колледж, высокая колокольня которого видна издали и является символом города.