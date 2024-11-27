4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Завтра в 10:00
17 дек в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Оксфорд
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Оксфорду и Страдфорду: следы Толкина и Шекспира
Групповая экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне. Узнайте об истории и культуре, посетите знаменитые места и завершите день в уютном пабе
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
£880 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 ноября 2024Богдан заинтересовал с первых минут историей Оксфорда, колледжей и университета. По ходу экскурсии будет возможность заглянуть во двор нескольких колледжей,
- ИИгорь21 ноября 2024Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
- ААльмира29 августа 2024Невероятное путешествие, я в восторге! Это самая лучшая экскурсия: профессионально, при этом душевно и интересно, живое общение с вопросами и обстоятельными ответами. Исследовали самые значимые места и красивые локации. Благодарю Богдана от всего сердца за такое огромное количество полезной информации.
- ЕЕлена30 января 2020Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
- ППырсикова6 января 2019Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
- ММихаил5 октября 2018Интересная экскурсия,отличный экскурсовод Марианна.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Оксфорд»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2024
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