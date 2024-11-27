читать дальше только на один. Но цена за один билет почти такая же, как за все вместе. И если вы не говорите по английски в музеях будет сложно.

Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит