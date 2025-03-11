Экскурсия в замок Тауэр

Предлагаем экскурсию по известнейшему замку Великобритании — Тауэру. Замку, бывшему на протяжении многих лет королевской резиденцией.
5
2 отзыва
Экскурсия в замок Тауэр
Экскурсия в замок Тауэр
Экскурсия в замок Тауэр
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Тауэру

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых известных замков Великобритании — Тауэру. Этот исторический замок на протяжении многих лет служил королевской резиденцией и хранит в себе множество тайн и легенд.

История Тауэра

Строительство Тауэра началось по приказу Вильгельма Нормандского в 1078 году. Изначально замок задумывался как королевская резиденция, но со временем его функции значительно расширились. В Тауэре разместились:

  • монетный двор;
  • арсенал;
  • обсерватория.

Королевская сокровищница

В 1303 году, во времена правления Эдуарда I, в Тауэр была перевезена королевская сокровищница, которая хранится здесь и по сей день. Это место наполнено историей и ценностями, которые были собраны на протяжении веков.

Тауэр как зоопарк

В эпоху правления королевы Елизаветы I Тауэр стал еще более интересным, превратившись в зоопарк. Это добавило еще одну грань к его многовековой истории, делая его привлекательным для посетителей.

Заключение

Тауэр — это не просто замок, это живая история, которая ждет, чтобы ее открыли. Приходите и узнайте больше о величии и загадках этого удивительного места!

Ежедневно согласно расписанию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевская сокровищница Великобритании: короны британских монархов и их драгоценности
  • Хранители королевских традиций бифитеры
  • Королевские вороны
Что включено
  • Стоимость услуг гида
Что не входит в цену
  • Стоимость входных билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадка перед входом в замок Тауэр
Завершение: Замок Тауэр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
11 мар 2025
Все очень понравилось!
Е
20 фев 2025
Богдан, спасибо огромное за Ваш такт, знания и тонкий юмор☺️. С удовольствием воспользуюсь Вашими знаниями в следующий раз. И всем ищущим гида, способного заинтересовать и и при этом не устать рекомендую. Спасибо!

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