  1. Экскурсии

Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом

3.3
8 отзывов
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Вы побываете в крепости на Темзе, чтобы увидеть Королевскую сокровищницу и ее главный экспонат — корону Британской империи.

Обследуете этажи Белой башни и повстречаете знаменитых бифитеров, церемониальных стражей замка.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом

Что вы увидите

  • Королевскую сокровищницу
  • Экспозицию старинного оружия
  • Бифитеров
  • Корону Британской империи
  • Крепость Тауэр
  • Тауэрский мост
Один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр служит напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший исторический музей 🖼 и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая корону
Британской Империи. Большинство драгоценностей выставлены на обозрение публики в специальном хранилище. Вы также сможете увидеть уникальную экспозицию старинного оружия, которая расположилась на четырех этажах Белой башни. Именно в Тауэре во время экскурсии 🧭 Вы повстречаете знаменитых Бифитеров – хранителей дворца, одетых в традиционные красочные наряды и являющихся одним из символов Лондона.
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • Входной билет в Тауэр
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Tower of London, Group Tickets Office
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 отзывов оставили туристы

Amitours D. проводит ещё 5 экскурсий

Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
110
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
65
4 часа
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
9 отзывов
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
70
4 часа
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
6 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
25
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
5 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
35
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
От £130
2.5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
185 отзывов
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
От Биг-Бена до Букингема
£195
3.5 часа
От Биг-Бена до Букингема
63 отзыва
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3. 5 часа!
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
61 отзыв
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
От £78
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
46 отзывов
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
17
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
41 отзыв
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170
3 часа
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города