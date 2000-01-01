Один из самых популярных исторических памятников Лондона, Тауэр служит напоминанием о кровавом прошлом Британии. В разные времена Тауэр был замком, крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, обсерваторией и даже зоопарком. В наши дни Тауэрская крепость – это интереснейший исторический музей 🖼 и действующая сокровищница, хранящая все королевские регалии, включая корону

Британской Империи. Большинство драгоценностей выставлены на обозрение публики в специальном хранилище. Вы также сможете увидеть уникальную экспозицию старинного оружия, которая расположилась на четырех этажах Белой башни. Именно в Тауэре во время экскурсии 🧭 Вы повстречаете знаменитых Бифитеров – хранителей дворца, одетых в традиционные красочные наряды и являющихся одним из символов Лондона.