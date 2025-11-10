Приезжая в Лондон, нельзя упустить возможность совершить прогулку на кораблике: с реки открываются прекрасные панорамы известных достопримечательностей Лондона.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Побывать на Нулевом Меридиане и постоять одной ногой в Восточном, а другой — в Западном полушариях нашей планеты — уникальная возможность, которую вы можете осуществить в ходе нашей экскурсии. В Королевский район Лондона мы отправимся на кораблике, что позволит нам полюбоваться достопримечательностями Лондона с реки. В Гринвиче мы увидим старинную Королевскую обсерваторию, восхитимся видами, открывающимися с Гринвичского Холма на район Лондонских небоскрёбов и величественных старинных зданий известного архитектора сэра Кристофера Рена. Мы посетим Национальный Морской музей с интересными экспозициями, рассказывающими о становлении Военно-Морского флота Британии. Важная информация:
Билеты на кораблик туристы покупают дополнительно.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Парламента
- Собор святого Павла
- Мост Миллениум
- Известный клиппер Катти Сарк, участвовавших в известных чайных гонках
- Старинная обсерватория
- Линия виртуального Нулевого Меридиана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата кораблика
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трафальгарская площадь между фонтанами
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты на кораблик туристы покупают дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
