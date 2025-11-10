Что вас ждёт? Побывать на Нулевом Меридиане и постоять одной ногой в Восточном, а другой — в Западном полушариях нашей планеты — уникальная возможность, которую вы можете осуществить в ходе нашей экскурсии. В Королевский район Лондона мы отправимся на кораблике, что позволит нам полюбоваться достопримечательностями Лондона с реки. В Гринвиче мы увидим старинную Королевскую обсерваторию, восхитимся видами, открывающимися с Гринвичского Холма на район Лондонских небоскрёбов и величественных старинных зданий известного архитектора сэра Кристофера Рена. Мы посетим Национальный Морской музей с интересными экспозициями, рассказывающими о становлении Военно-Морского флота Британии. Важная информация:

Билеты на кораблик туристы покупают дополнительно.