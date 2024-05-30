Экскурсии по воде в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Лондоне на русском языке, цены от £20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
2 часа
6 отзывов
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
«Круиз по Темзе — это возможность увидеть Лондон с неожиданного ракурса»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
«Но что-то пошло не так… В этой истории замешаны любовь и мятеж на корабле с шоколадным названием — вы узнаете, чем она закончилась для всех участников»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
«На речной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сформировали облик и историю города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • А
    Андрей
    8 мая 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
  • Н
    Наталья
    17 апреля 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места
  • Е
    Елена
    27 июля 2019
    Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
    Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Водные развлечения»

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  3. По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водные экскурсии в Лондоне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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