1 чел.
По популярности
Круиз
2 часа
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
«Круиз по Темзе — это возможность увидеть Лондон с неожиданного ракурса»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
«Но что-то пошло не так… В этой истории замешаны любовь и мятеж на корабле с шоколадным названием — вы узнаете, чем она закончилась для всех участников»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
«На речной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сформировали облик и историю города»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЯЯна Куприс24 мая 2024Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
- ААндрей8 мая 2023Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
- ННаталья17 апреля 2023Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места
- ЕЕлена27 июля 2019Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по ТемзеЭкскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Лондоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водные экскурсии в Лондоне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024