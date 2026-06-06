Хасан — ваш гид в Лондоне Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 98 туристов

Здравствуйте, меня зовут Хасан, я работаю историком и лицензированным профессиональным гидом уже более 30 лет. Открывать тайны истории, оживлять культуры и делиться их красотой - для меня не просто работа, это мой путь, мой стиль жизни и моя любовь. Вы готовы отправиться со мной в увлекательное путешествие сквозь века к истокам настоящего?