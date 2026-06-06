Хэмптон-корт — это не просто роскошный дворец Тюдоров, а место, где вершились судьбы королей, королев и целой страны.
Вместо сухого пересказа исторических фактов вас ждёт настоящее расследование: мы пройдём по тайным
Вместо сухого пересказа исторических фактов вас ждёт настоящее расследование: мы пройдём по тайным
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ворота Анны Болейн — символ одной из самых известных любовных историй английского двора и место, где до сих пор сохранились инициалы Генриха VIII и его второй жены.
- Большой зал Хэмптон-корта — главный церемониальный зал дворца с великолепной деревянной крышей и роскошными тюдоровскими гобеленами.
- Кухни Генриха VIII — один из крупнейших дворцовых кухонных комплексов Европы, где ежедневно готовили сотни блюд для королевского двора.
- Галерею призраков — самый загадочный коридор дворца, связанный с драматической историей Екатерины Говард.
- Королевскую часовню — действующую часовню с роскошным интерьером, где монарх принимал важнейшие решения и участвовал в богослужениях.
- Исторические дворы и переходы Хэмптон-корта — места, где разворачивались придворные интриги, тайные встречи и события, изменившие ход английской истории.
И узнаете:
- как Генрих VIII использовал власть, страх и религию для управления страной и своим окружением.
- почему судьбы его жён сложились столь по-разному и что на самом деле стояло за их взлётами и падениями.
- как работала система придворных интриг, шпионажа и тайных доносов при дворе Тюдоров.
- как архитектура дворца помогала контролировать придворных и подчёркивала могущество короля.
- почему Хэмптон-корт стал одним из важнейших центров власти в Англии 16 века.
- какие реальные события скрываются за легендами о призраках, заговорах и дворцовых тайнах.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты во дворец: £28 для взрослых, £15 для детей (5–15 лет).
- В середине маршрута сделаем перерыв на 15–20 минут в историческом кафе при дворце (Tiltyard Cafe). Кофе и выпечка оплачивается самостоятельно.
- В саму экскурсию обед не входит, но в конце я порекомендую вам лучшие аутентичные пабы прямо у ворот дворца, где можно обсудить услышанное за кружкой эля (или чая).
- Рекомендуемый возраст 12+. История Тюдоров полна жестоких подробностей, казней и интриг, которые могут быть непонятны для маленьких детей.
- Мы будем много ходить (около 5–7 км) и подниматься по узким винтовым лестницам. Если у вас есть проблемы с коленями или спиной, пожалуйста, сообщите заранее, я адаптирую маршрут без потерь в качестве.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|£85
|Дети до 12 лет
|£40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 98 туристов
Здравствуйте, меня зовут Хасан, я работаю историком и лицензированным профессиональным гидом уже более 30 лет. Открывать тайны истории, оживлять культуры и делиться их красотой - для меня не просто работа, это мой путь, мой стиль жизни и моя любовь. Вы готовы отправиться со мной в увлекательное путешествие сквозь века к истокам настоящего?
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