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времени все были уставшие, набегавшись целый день по Лондону, и информация воспринималась тяжело. Во-вторых, чтобы эта экскурсия была интересна, необходимо обладать приличными знаниями по истории Англии или быть очень заинтересованным в ее изучении. Лично мне было очень интересно. Мария прекрасный рассказчик и обладает глубокими знаниями в своей области.