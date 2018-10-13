1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Военный кабинет Черчилля
Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика
Начало: На Парламентской площади
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 октября 2018Мария - великолепный гид, интересный рассказчик, доброжелательный, ответственный и увлеченный человек! И проводит уникальные экскурсии!
- ЕЕкатерина11 января 2018Экскурсия в библиотеку понравилась, но хочу предупредить, что она не рассчитана на детей. Во-первых, она проходит вечером, и к этому
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «В помещении»
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Сейчас в Лондоне в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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