Лондон без будильника: утренняя прогулка по королевскому Вестминстеру

Букингемский дворец, гвардейцы и секреты за углом
Это знакомство с Лондоном, которое начинается вместе с городом — утром, когда улицы пусты.

Вы пройдёте от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, парку Сент-Джеймс, Вестминстерскому аббатству и Парламенту, станете свидетелями смены караула и увидите Вестминстер с нового ракурса. Мы покажем знакомые места с неожиданных сторон и расскажем, как попасть за «закрытые» двери.
Описание экскурсии

Начнём на Трафальгарской площади, где у статуи казнённого короля поговорим о двух городах и необычном экзамене.

Через Адмиралтейскую арку выйдем на красную дорожку к Букингемскому дворцу, чтобы встретить гвардейцев в медвежьих шапках и конную гвардию. И да, это ваш шанс увидеть ту самую легендарную церемонию смены караула!

Пройдём через парк Сент-Джеймс с попугаями, белками и пеликанами, а затем выйдем к тихому кварталу, где обсудим судьбу одной из королев и архитектурные контрасты Лондона.

Подойдём к Вестминстерскому аббатству и заглянем в его укромный дворик между двумя знаменитыми школами. Осмотрим здание Парламента, средневековую Ювелирную башню и башню Виктории. А у древнего Вестминстерского зала поговорим о двух отрубленных головах.

На Парламентской площади вы узнаете, как увидеть легендарный колокол Биг-Бен, а на Вестминстерском мосту полюбуетесь видами на Лондонский глаз и башню Елизаветы II.

Пройдя по набережной мимо Скотланд-Ярда, мы выйдем на Уайтхолл и поговорим о главном жителе Даунинг-стрит, 10.

Затем заглянем к Министерству магии из «Гарри Поттера», а завершим экскурсию у одного из легендарных пабов Лондона.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Обратите внимание: тайминг привязан к графику смены караула у Букингемского дворца, поэтому экскурсия начинается строго по времени, пожалуйста, не опаздывайте
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и пятницу в 09:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник£45
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 92065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

