Лондон без будильника: утренняя прогулка по королевскому Вестминстеру
Букингемский дворец, гвардейцы и секреты за углом
Это знакомство с Лондоном, которое начинается вместе с городом — утром, когда улицы пусты.
Вы пройдёте от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, парку Сент-Джеймс, Вестминстерскому аббатству и Парламенту, станете свидетелями смены караула и увидите Вестминстер с нового ракурса. Мы покажем знакомые места с неожиданных сторон и расскажем, как попасть за «закрытые» двери.
Начнём на Трафальгарской площади, где у статуи казнённого короля поговорим о двух городах и необычном экзамене.
Через Адмиралтейскую арку выйдем на красную дорожку к Букингемскому дворцу, чтобы встретить гвардейцев в медвежьих шапках и конную гвардию. И да, это ваш шанс увидеть ту самую легендарную церемонию смены караула!
Пройдём через парк Сент-Джеймс с попугаями, белками и пеликанами, а затем выйдем к тихому кварталу, где обсудим судьбу одной из королев и архитектурные контрасты Лондона.
Подойдём к Вестминстерскому аббатству и заглянем в его укромный дворик между двумя знаменитыми школами. Осмотрим здание Парламента, средневековую Ювелирную башню и башню Виктории. А у древнего Вестминстерского зала поговорим о двух отрубленных головах.
На Парламентской площади вы узнаете, как увидеть легендарный колокол Биг-Бен, а на Вестминстерском мосту полюбуетесь видами на Лондонский глаз и башню Елизаветы II.
Пройдя по набережной мимо Скотланд-Ярда, мы выйдем на Уайтхолл и поговорим о главном жителе Даунинг-стрит, 10.
Затем заглянем к Министерству магии из «Гарри Поттера», а завершим экскурсию у одного из легендарных пабов Лондона.
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Обратите внимание: тайминг привязан к графику смены караула у Букингемского дворца, поэтому экскурсия начинается строго по времени, пожалуйста, не опаздывайте
С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 09:45
Участник
£45
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Провели экскурсии для 92065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом.
