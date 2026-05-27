Это знакомство с Лондоном, которое начинается вместе с городом — утром, когда улицы пусты. Вы пройдёте от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, парку Сент-Джеймс, Вестминстерскому аббатству и Парламенту, станете свидетелями смены караула и увидите Вестминстер с нового ракурса. Мы покажем знакомые места с неожиданных сторон и расскажем, как попасть за «закрытые» двери.

Описание экскурсии

Начнём на Трафальгарской площади, где у статуи казнённого короля поговорим о двух городах и необычном экзамене.

Через Адмиралтейскую арку выйдем на красную дорожку к Букингемскому дворцу, чтобы встретить гвардейцев в медвежьих шапках и конную гвардию. И да, это ваш шанс увидеть ту самую легендарную церемонию смены караула!

Пройдём через парк Сент-Джеймс с попугаями, белками и пеликанами, а затем выйдем к тихому кварталу, где обсудим судьбу одной из королев и архитектурные контрасты Лондона.

Подойдём к Вестминстерскому аббатству и заглянем в его укромный дворик между двумя знаменитыми школами. Осмотрим здание Парламента, средневековую Ювелирную башню и башню Виктории. А у древнего Вестминстерского зала поговорим о двух отрубленных головах.

На Парламентской площади вы узнаете, как увидеть легендарный колокол Биг-Бен, а на Вестминстерском мосту полюбуетесь видами на Лондонский глаз и башню Елизаветы II.

Пройдя по набережной мимо Скотланд-Ярда, мы выйдем на Уайтхолл и поговорим о главном жителе Даунинг-стрит, 10.

Затем заглянем к Министерству магии из «Гарри Поттера», а завершим экскурсию у одного из легендарных пабов Лондона.

Организационные детали