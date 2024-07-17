Только на 10 недель в году дворец распахивает двери для всех желающих. Вы увидите мир, обычно закрытый для публики.
Мы прогуляемся по залам, которые помнят королевские свадьбы и коронации, лица знаменитых гостей и сотен, нет, тысяч слуг, следящих за благоустройством целого города — Букингемского дворца.
Мы прогуляемся по залам, которые помнят королевские свадьбы и коронации, лица знаменитых гостей и сотен, нет, тысяч слуг, следящих за благоустройством целого города — Букингемского дворца.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по мягким коврам, по которым ступали монаршие особы
- Увидите редкие предметы искусства — скульптуры Кановы, картины Тициана и Рубенса, севрский фарфор и неповторимую мебель
- Побываете в залах, где проходили семейные фотосессии, вручения орденов и торжественные банкеты по случаю визита глав иностранных государств
- Прогуляетесь по саду королевской резиденции
- Услышите истории из жизни известных английских монархов и их детей
В 2024 году особой изюминкой станет выставка, посвящённая коронации Карла III. Ожидая своей очереди 70 лет, монарх возглавил страну после ухода долгожительницы-матери, которая застала несколько эпох и побила все рекорды правления. Я расскажу, как развивались отношения нынешнего короля с Елизаветой и через какие тернии ему пришлось пройти, чтобы занять это место. Поделюсь яркими и забавными моментами из его личной биографии.
Организационные детали
- В 2024 году дворец открыт с 14 июля по 24 сентября. Билеты нужно покупать заранее самостоятельно — £32/для взрослых, £20,5/для лиц 18–24 года, £16/для детей до 17 лет.
- В случае необходимости помогу с их приобретением
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в Букингемский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
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