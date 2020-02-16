1 отзыв оставили туристы

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Небанальный Ноттинг-Хилл

Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Район Ноттинг-Хилл не просто красивое место в Лондоне, но и источник вдохновения для многих творцов.

Эта экскурсия позволит вам пройти по следам знаменитых музыкантов и актеров, увидеть места, где создавались музыкальные
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и кинематографические шедевры. Портобелло Маркет, старейшие пабы и кафе, а также улицы, ставшие декорациями для фильмов, ждут вас.

Подарите себе возможность прикоснуться к истории одного из самых живописных районов Лондона, насладиться его атмосферой и, возможно, открыть для себя что-то новое

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎸 Погружение в музыкальную историю
  • 🎥 Прогулка по местам съемок культовых фильмов
  • 🛍️ Шопинг на крупнейшем рынке антиквариата
  • ☕ Кофе-брейки в знаковых пабах и кафе
  • 🎨 Атмосфера творческого и богемного района

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Ноттинг-Хиллу - с мая по сентябрь. В это время район особенно оживлен, а культурные мероприятия и рынки работают в полную силу, создавая неповторимую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл

Что можно увидеть

  • Портобелло Маркет
  • Студии звукозаписи
  • Кинотеатр 1911 года
  • Дома Ричарда Кертиса и Ричарда Брэнсона

Описание экскурсии

Ноттинг-Хилл на пластинках

У меломанов этот район Лондона неминуемо ассоциируется с легендарными рок-группами Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who и — куда же без них — The Rolling Stones. Я проведу вас по культовым для британской музыки местам: от студий, где записывались альбомы знаменитостей, и их первых концертных площадок, до винтажных магазинчиков, куда мировые звезды заглядывают за яркими деталями гардероба, создавая новые модные тренды. Но, конечно, главной точкой маршрута станет Портобелло Маркет — крупнейший в Европе рынок антиквариата и знаковое место для охотников за диковинками. Уйти отсюда без покупок практически невозможно!

Ноттинг-Хилл на экранах

Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры. С моей помощью вы рассмотрите уютные кварталы с ракурса кинематографа: пройдете по местам съемок легендарной кинокартины «Ноттинг Хилл», увидите дома, где жили Ричард Кертис и его эпатажный тезка, миллиардер Ричард Брэнсон. Посетите самый старый и уютный кинотеатр Лондона, открытый в 1911 году. А во время кофе-брейков в знаменитых пабах и кафе проникнетесь атмосферой самого творческого и богемного района города.

Организационные детали

Обязательных дополнительных трат не предвидится. Ваши расходы зависят только от ваших пожеланий: например, если вы захотите купить приглянувшуюся вещицу на Портбелло Маркет или сделать остановку на кофе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Ноттинг-Хилл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
N
Прекрасная 2,5 часовая экскурсия. Посмотрели Ноттинг хилл: известные места, где снимали фильмы, старейших кинотеатр, студию записи музыкантов, были на рынке. Шел сильный дождь и мы вымокли до нитки, но заходили в разные места и там грелись)) экскурсовод был пунктуальный, вежливый, хорошо знает историю и современную картину Лондона, рекомендую молодой публике, а также любителям рок музыкантов
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Елена
Экскурсия была очень интересная. Спасибо Богдану за очень необычную и не ординарную экскурсию. Если вы хотите посмотреть Лондон немножко с другой стороны то очень советую. Самим таких мест которые показывал нам Богдан не найти не в одном путеводителе.
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Н
Богдан очень приятный собеседник,Экскурсия понравилась,Посмотрели красивые места,узнали много интересных фактов
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E
Спасибо за прекрасную экскурсию!
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С
Хорошая ознакомительная экскурсия с районом! Богдан знает разные интересные моменты! Экскурсия спокойная, прогулочная, в диалоге с экскурсоводом. Нам было приятно:)
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