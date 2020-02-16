1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Ноттинг-Хиллу - с мая по сентябрь. В это время район особенно оживлен, а культурные мероприятия и рынки работают в полную силу, создавая неповторимую атмосферу.

Район Ноттинг-Хилл не просто красивое место в Лондоне, но и источник вдохновения для многих творцов.Эта экскурсия позволит вам пройти по следам знаменитых музыкантов и актеров, увидеть места, где создавались музыкальные

и кинематографические шедевры. Портобелло Маркет, старейшие пабы и кафе, а также улицы, ставшие декорациями для фильмов, ждут вас. Подарите себе возможность прикоснуться к истории одного из самых живописных районов Лондона, насладиться его атмосферой и, возможно, открыть для себя что-то новое

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ноттинг-Хилл на пластинках

У меломанов этот район Лондона неминуемо ассоциируется с легендарными рок-группами Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who и — куда же без них — The Rolling Stones. Я проведу вас по культовым для британской музыки местам: от студий, где записывались альбомы знаменитостей, и их первых концертных площадок, до винтажных магазинчиков, куда мировые звезды заглядывают за яркими деталями гардероба, создавая новые модные тренды. Но, конечно, главной точкой маршрута станет Портобелло Маркет — крупнейший в Европе рынок антиквариата и знаковое место для охотников за диковинками. Уйти отсюда без покупок практически невозможно!

Ноттинг-Хилл на экранах

Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры. С моей помощью вы рассмотрите уютные кварталы с ракурса кинематографа: пройдете по местам съемок легендарной кинокартины «Ноттинг Хилл», увидите дома, где жили Ричард Кертис и его эпатажный тезка, миллиардер Ричард Брэнсон. Посетите самый старый и уютный кинотеатр Лондона, открытый в 1911 году. А во время кофе-брейков в знаменитых пабах и кафе проникнетесь атмосферой самого творческого и богемного района города.

Организационные детали

Обязательных дополнительных трат не предвидится. Ваши расходы зависят только от ваших пожеланий: например, если вы захотите купить приглянувшуюся вещицу на Портбелло Маркет или сделать остановку на кофе.