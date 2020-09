1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Ноттинг-Хилл на пластинках

У меломанов этот район Лондона неминуемо ассоциируется с легендарными рок-группами Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who и — куда же без них — The Rolling Stones. Я проведу вас по культовым для британской музыки местам: от студий, где записывались альбомы знаменитостей, и их первых концертных площадок, до винтажных магазинчиков, куда мировые звезды заглядывают за яркими деталями гардероба, создавая новые модные тренды. Но, конечно, главной точкой маршрута станет Портобелло Маркет — крупнейший в Европе рынок антиквариата и знаковое место для охотников за диковинками. Уйти отсюда без покупок практически невозможно!

Ноттинг-Хилл на экранах

Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры. С моей помощью вы рассмотрите уютные кварталы с ракурса кинематографа: пройдете по местам съемок легендарной кинокартины «Ноттинг Хилл», увидите дома, где жили Ричард Кертис и его эпатажный тезка, миллиардер Ричард Брэнсон. Посетите самый старый и уютный кинотеатр Лондона, открытый в 1911 году. А во время кофе-брейков в знаменитых пабах и кафе проникнетесь атмосферой самого творческого и богемного района города.