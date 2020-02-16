1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Небанальный Ноттинг-Хилл

Освоиться в самом творческом районе Лондона и посетить культовые места британской рок-музыки

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у станции метро Ноттинг-Хилл
  • Заказать экскурсию

£105 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Богдан
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Богдан – Гид по Лондону
Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему.

Приготовьтесь оказаться в антикварном сердце Лондона, пройти по следам The Rolling Stones и Pink Floyd, увидеть места съемок нашумевшего фильма «Ноттинг-Хилл» и оставить след в знаковых пабах города.
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл

Что вас ожидает

Ноттинг-Хилл на пластинках
У меломанов этот район Лондона неминуемо ассоциируется с легендарными рок-группами Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who и — куда же без них — The Rolling Stones. Я проведу вас по культовым для британской музыки местам: от студий, где записывались альбомы знаменитостей, и их первых концертных площадок, до винтажных магазинчиков, куда мировые звезды заглядывают за яркими деталями гардероба, создавая новые модные тренды. Но, конечно, главной точкой маршрута станет Портобелло Маркет — крупнейший в Европе рынок антиквариата и знаковое место для охотников за диковинками. Уйти отсюда без покупок практически невозможно!

Ноттинг-Хилл на экранах
Фотогеничные улицы Ноттинг-Хилл в духе викторианской эпохи — идеальные декорации к романтическому фильму, и этим ожидаемо пользуются режиссеры. С моей помощью вы рассмотрите уютные кварталы с ракурса кинематографа: пройдете по местам съемок легендарной кинокартины «Ноттинг Хилл», увидите дома, где жили Ричард Кертис и его эпатажный тезка, миллиардер Ричард Брэнсон. Посетите самый старый и уютный кинотеатр Лондона, открытый в 1911 году. А во время кофе-брейков в знаменитых пабах и кафе проникнетесь атмосферой самого творческого и богемного района города.

Организационные детали

Обязательных дополнительных трат не предвидится. Ваши расходы зависят только от ваших пожеланий: например, если вы захотите купить приглянувшуюся вещицу на Портбелло Маркет или сделать остановку на кофе.

Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл
Небанальный Ноттинг-Хилл

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у станции метро Ноттинг-Хилл.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Богдан
Богдан
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре, по специальности - универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

16 февраля 2020
Прекрасная 2, 5 часовая экскурсия. Посмотрели Ноттинг хилл: известные места, где снимали фильмы, старейших кинотеатр, студию записи музыкантов, были на рынке. Шел сильный дождь и мы вымокли до нитки, но заходили в разные места и там грелись)) экскурсовод был пунктуальный, вежливый, хорошо знает историю и современную картину Лондона, рекомендую молодой публике, а также любителям рок музыкантов

Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в ОксфордПутешествие в ОксфордПутешествие в Оксфорд
£150 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Велосипедный тур по ЛондонуВелосипедный тур по ЛондонуВелосипедный тур по Лондону
£195 за экскурсию
4 часа
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
Тур в КембриджТур в КембриджТур в Кембридж
£150 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Кембридж, наряду с Оксфордом, является элитным учебным заведением Великобритании, расположенным примерно в 80 км. от Лондона. Приглашаю вас познакомиться с городом и старинным университетом — с его историей, особенностями и традициями студенческой жизни.
Тур по старинным пабам ЛондонаТур по старинным пабам ЛондонаТур по старинным пабам Лондона
£105 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Знакомство с местной культурой пабов на экскурсии по легендарным заведениям британской столицы
Эта экскурсия — знакомство с лондонской культурой пабов. Мы посетим самые примечательные заведения города и попробуем разобраться, почему пабы для британцев — основная составляющая жизни.
Лондон наизнанкуЛондон наизнанкуЛондон наизнанку
£195 за экскурсию
3 часа
Прогулка по колоритному Риджентс каналу и закоулкам «зазеркального» Камдена
Я хочу показать вам обратную сторону Лондона, которая не пестрит толпами туристов и культовыми объектами из путеводителей. Вы увидите изнутри яркий и неординарный Камдену, заглянете на местный рынок, увидите, как живут лондонцы в домиках на воде в районе Риджентс канала. Вас ждет настоящее погружение в городскую культуру и знакомство с живым, неформальным Лондоном «без купюр».

Необычные маршруты по Лондону

Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5 за человека
1.5 часа
55 отзывов
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Может показаться, что Англия — цитадель условностей, специфического юмора и отточенных манер. Наша задача — за полтора часа отделить правду от стереотипов. На онлайн-экскурсии вы погрузитесь в мир британских традиций, порой парадоксальных и забавных, и узнаете о негласных правилах общения, которые помогут подобрать ключ к английскому менталитету.
Скотланд-Ярд и знаменитые лондонские преступленияСкотланд-Ярд и знаменитые лондонские преступленияСкотланд-Ярд и знаменитые лондонские преступления
£170 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Лондон от омнибуса до автобусаЛондон от омнибуса до автобусаЛондон от омнибуса до автобуса
скидка10%
£130
£117 за экскурсию
3 часа
Обзорная прогулка по Ковент Гардену с посещением лондонского Музея транспорта
Знаменитые двухэтажные автобусы, первый в мире метрополитен, омнибусы и конки — несомненно, Лондон может похвастаться совершенно особенной транспортной историей. На экскурсии по Музею общественного транспорта вы не только рассмотрите эдвардианские омнибусы, викторианские конки и первые модели автобусов, но и лучше поймете менталитет англичан. Приготовьтесь сесть за руль даблдэкера, попробовать себя в роли машиниста метрополитена и прочувствовать дух старой Англии.
Русский ЛондонРусский ЛондонРусский Лондон
£210 за экскурсию
2 часа
Взглянуть на город глазами русских классиков
За время этой экскурсии вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I. Вы пройдёте по улицам столицы, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город. Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.
Всё это рок-н-ролл: реальная история британской рок-музыкиВсё это рок-н-ролл: реальная история британской рок-музыкиВсё это рок-н-ролл: реальная история британской рок-музыки
£420 за экскурсию
5.5 часов
4 отзыва
Познакомиться с историей рок-музыки и ее героев на авто-экскурсии по столице рок-н-ролла
Где еще найти такое место на планете, буквально переполненное историей рок-музыки?! Лондон — признанная музыкальная столица рок-н-ролла, как минимум в Европе, а может, и во всем мире. На этой авторской авто-экскурсии мы проедем по культовым местам, прочно вошедшим в историю музыки XX и даже XXI века.
Шпионский ЛондонШпионский ЛондонШпионский Лондон
£170 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Прогулка по следам легендарных британских шпионов и секретной службы разведки MI-6
Каждый путешественник может назвать имя главного шпиона всех времен и народов — Джеймса Бонда, легендарного агента «007». Но знаете ли вы, что у этого персонажа есть реальные прототипы: настоящие шпионы, агенты самой секретной спецслужбы в мире — британской разведки MI-6. На прогулке вы узнаете, как появилась на свет разведка Соединенного Королевства и кем были первые «суперагенты», услышите истории о громких шпионских скандалах времен «холодной войны» и даже прогуляетесь у современной штаб-квартиры MI-6.

Выбирайте и другие экскурсии по Лондону

За городомБары и ночная жизньВестминстерКембриджЛондонский СитиГастрономическиеНа автомобилеНа велосипедеБиг-БенИстория и архитектураТемзаМузеи и искусствоВиндзорБукингемский дворецОбзорныеВсеОксфордВ другой городИндивидуальныеСолсбериГарри ПоттерНа автобусеСтоунхенджСо скидкойПешкомДля детейНеобычные маршрутыТауэрБританский музейГринвичГрупповыеНа корабликеОнлайнВебинары
£105 за экскурсию
Заказать экскурсию