Из Лондона в Бат: по следам кельтов, римлян и джентльменов 18 века

Отправьтесь в путешествие из Лондона в Бат, чтобы открыть для себя аутентичные деревни и исторические места, которые перенесут вас в прошлое
Экскурсия из Лондона в Бат - это возможность увидеть старую Англию во всей её красе.

Посетители смогут насладиться живописными видами деревни Касл-Комб, прогуляться по старинным улицам Лакока и ощутить атмосферу европейского города Бата. Путешествие подарит незабываемые впечатления от архитектуры, истории и культуры.

Не упустите шанс увидеть, как жили кельты и римляне, и узнать, почему Бат стал центром высшего света в 18 веке

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю римских терм
  • 🏡 Прогулка по живописным деревням
  • 🎥 Места съёмок известных фильмов
  • 🏰 Уникальная архитектура Бата
  • 🚗 Комфортное путешествие на Lexus
Из Лондона в Бат: по следам кельтов, римлян и джентльменов 18 века© Ирина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Касл-Комб
  • Лакок
  • Римские термы
  • Норманнский собор
  • Церкви 16 века

Описание экскурсии

Живописная деревня Касл-Комб

На неторопливой прогулке вы поймёте, почему эту деревню называют самой красивой в Англии. Уютные каменные дома, мощёные улицы, цветущие сады — эти идиллические пейзажи напоминают цветные гравюры.

Старинное поселение Лакок

Здесь почти ничего не изменилось с 13 века. Неслучайно именно это кинематографичное место выбирают для съёмок волшебных фильмов и сериалов о викторианской Англии. На прогулке я расскажу вам, как этой деревне удаётся сохранять атмосферу прошлого и оставаться аутентичной.

Самый европейский английский город Бат

Бат — это город-музей под открытым небом. Когда-то у местных горячих источников кельты поклонялись своим богам. Позже римляне построили здесь город Аква-Сулис и знаменитые термы — при желании мы зайдём внутрь. А ещё осмотрим норманнский собор и церкви 16 века с каменными ангелами. Полюбуемся элегантными фасадами и бальными залами 18 века. Я расскажу, как Бат стал центром высшего света, моды и развлечений.

Время в пути:

  • Лондон — Касл-Комб — 2 часа
  • Касл-Комб — Лакок — 30 минут
  • Лакок–Бат — 30 минут
  • Бат–Лондон — около 3 часов

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lexus RX 450h sport
  • Дополнительно оплачивается посещение исторического комплекса Римские бани — £28 за взрослого и £21 за ребёнка
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость — мы зайдём в старинный паб или один из лучших рыбных ресторанов города — на ваш выбор

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 147 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом.
читать дальше

У меня два высших образования. Я провожу индивидуальные эскурсии по Лондону и пригородам с 2011 года. Для меня важно поделиться информацией так, чтобы у вас сложилось собственное мнение и видение истории Лондона и Англии в целом, чтобы вы нашли недостающие части и пополнили свою картину, нашли нюансы, факты и детали, в виде информации или же на уровне ощущений.

Задать вопрос

