Из Лондона в Бат: по следам кельтов, римлян и джентльменов 18 века
Отправьтесь в путешествие из Лондона в Бат, чтобы открыть для себя аутентичные деревни и исторические места, которые перенесут вас в прошлое
Экскурсия из Лондона в Бат - это возможность увидеть старую Англию во всей её красе.
Посетители смогут насладиться живописными видами деревни Касл-Комб, прогуляться по старинным улицам Лакока и ощутить атмосферу европейского города Бата. Путешествие подарит незабываемые впечатления от архитектуры, истории и культуры.
Не упустите шанс увидеть, как жили кельты и римляне, и узнать, почему Бат стал центром высшего света в 18 веке
На неторопливой прогулке вы поймёте, почему эту деревню называют самой красивой в Англии. Уютные каменные дома, мощёные улицы, цветущие сады — эти идиллические пейзажи напоминают цветные гравюры.
Старинное поселение Лакок
Здесь почти ничего не изменилось с 13 века. Неслучайно именно это кинематографичное место выбирают для съёмок волшебных фильмов и сериалов о викторианской Англии. На прогулке я расскажу вам, как этой деревне удаётся сохранять атмосферу прошлого и оставаться аутентичной.
Самый европейский английский город Бат
Бат — это город-музей под открытым небом. Когда-то у местных горячих источников кельты поклонялись своим богам. Позже римляне построили здесь город Аква-Сулис и знаменитые термы — при желании мы зайдём внутрь. А ещё осмотрим норманнский собор и церкви 16 века с каменными ангелами. Полюбуемся элегантными фасадами и бальными залами 18 века. Я расскажу, как Бат стал центром высшего света, моды и развлечений.
Время в пути:
Лондон — Касл-Комб — 2 часа
Касл-Комб — Лакок — 30 минут
Лакок–Бат — 30 минут
Бат–Лондон — около 3 часов
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Lexus RX 450h sport
Дополнительно оплачивается посещение исторического комплекса Римские бани — £28 за взрослого и £21 за ребёнка
Обед (по желанию) не входит в стоимость — мы зайдём в старинный паб или один из лучших рыбных ресторанов города — на ваш выбор
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 147 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом. читать дальше
У меня два высших образования. Я провожу индивидуальные эскурсии по Лондону и пригородам с 2011 года. Для меня важно поделиться информацией так, чтобы у вас сложилось собственное мнение и видение истории Лондона и Англии в целом, чтобы вы нашли недостающие части и пополнили свою картину, нашли нюансы, факты и детали, в виде информации или же на уровне ощущений.