Экскурсия из Лондона в Бат - это возможность увидеть старую Англию во всей её красе. Посетители смогут насладиться живописными видами деревни Касл-Комб, прогуляться по старинным улицам Лакока и ощутить атмосферу европейского города Бата. Путешествие подарит незабываемые впечатления от архитектуры, истории и культуры. Не упустите шанс увидеть, как жили кельты и римляне, и узнать, почему Бат стал центром высшего света в 18 веке

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Живописная деревня Касл-Комб

На неторопливой прогулке вы поймёте, почему эту деревню называют самой красивой в Англии. Уютные каменные дома, мощёные улицы, цветущие сады — эти идиллические пейзажи напоминают цветные гравюры.

Старинное поселение Лакок

Здесь почти ничего не изменилось с 13 века. Неслучайно именно это кинематографичное место выбирают для съёмок волшебных фильмов и сериалов о викторианской Англии. На прогулке я расскажу вам, как этой деревне удаётся сохранять атмосферу прошлого и оставаться аутентичной.

Самый европейский английский город Бат

Бат — это город-музей под открытым небом. Когда-то у местных горячих источников кельты поклонялись своим богам. Позже римляне построили здесь город Аква-Сулис и знаменитые термы — при желании мы зайдём внутрь. А ещё осмотрим норманнский собор и церкви 16 века с каменными ангелами. Полюбуемся элегантными фасадами и бальными залами 18 века. Я расскажу, как Бат стал центром высшего света, моды и развлечений.

Время в пути:

Лондон — Касл-Комб — 2 часа

Касл-Комб — Лакок — 30 минут

Лакок–Бат — 30 минут

Бат–Лондон — около 3 часов

Организационные детали