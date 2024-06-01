1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННинель1 июня 2024Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ООлег21 мая 2024Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
- GGeorgijs28 апреля 2024Познавательная, интересная экскурсия с комфортом и хорошим гидом.
- ННастя22 февраля 2024Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
- ММарк11 июля 2022Большое спасибо Богдану за замечательную экскурсию по Кембриджу. Богдан обладает обширными знаниями и умением заинтересовать всех, независимо от возраста. Он
- ООльга10 ноября 2019Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и
- ААндрей16 августа 2019Экскурсия скорее атмосферная, чем информационная: Богдан - чудесный гид, мы получили море удовольствия, но сам Оксфорд «имеет ограничения» по контенту.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На машине»
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Сейчас в Лондоне в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 206 до 650. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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