Экскурсии по Лондону на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Лондоне на русском языке, цены от £206. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Тур в Кембридж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нинель
    1 июня 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Все было отлично
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
  • G
    Georgijs
    28 апреля 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Познавательная, интересная экскурсия с комфортом и хорошим гидом.
  • Н
    Настя
    22 февраля 2024
    Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
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    нужно ли вам ехать так далеко. При этом сам трансфер был комфортный. Немного не хватило рассказов Богдана по пути. Возможно, тогда путь не казался бы таким длинным. Еще было немного обидно, что поздно приехали в Кентербери и собор уже закрылся. По сути это центральная достопримечательность путешествия, а мы попали только сбоку. При этом надо отметить гибкость Богдана, когда мы захотели посетить дополнительное место в Кентербери, и он пошел нам навстречу. Итого: путешествие длинное, достаточно утомительное, но если уже все просмотрено, то съездить можно.

    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну
  • М
    Марк
    11 июля 2022
    Тур в Кембридж
    Большое спасибо Богдану за замечательную экскурсию по Кембриджу. Богдан обладает обширными знаниями и умением заинтересовать всех, независимо от возраста. Он
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    - терпеливый и внимательный гид, чутко прислушивающийся к интересам и пожеланиям клиентов. Мы, трое взрослых и один подросток, получили яркое представление об этом одном из старейших университетских городов, давшем миру столько великих учёных. Рекомендуем всем гида Богдана.

  • О
    Ольга
    10 ноября 2019
    Тур в Кембридж
    Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и
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    становления Кембриджа, но и про Британскую систему образования, науку, литературу, образ жизни и т. д. Таким образом, экскурсия получилась весьма содержательной и интересной.

  • А
    Андрей
    16 августа 2019
    Тур в Кембридж
    Экскурсия скорее атмосферная, чем информационная: Богдан - чудесный гид, мы получили море удовольствия, но сам Оксфорд «имеет ограничения» по контенту.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На машине»

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  1. Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
  2. Знакомство с Лондоном: всё самое главное
  3. Тур в Кембридж
  4. Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
  5. Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 206 до 650. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 20 ⭐ отзывов, цены от £206. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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