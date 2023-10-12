Вас ждёт прогулка по уникальному городу на юго-западе Лондона. Здесь короновались 7 англосаксонских правителей, а в начале 20 века Кингстон был утверждён первым королевским районом Англии. Мы осмотрим главные достопримечательности, поговорим о монархии, архитектуре и религии, зайдём на фермерский рынок и завершим наш день пикником на живописном берегу Темзы.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Кингстону

Вы увидите древнейший экспонат в самом центре Кингстона — знаменитый Камень коронации, который был основным атрибутом всех королевских церемоний. Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад. Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы.

Пикник на берегу Темзы

Мы обязательно зайдем на рыночную площадь, где фермеры из разных концов Англии бойко рекламируют свою продукцию. Лично я никогда не ухожу отсюда без покупок. Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы. За бокалом итальянского вина, с закусками из французского сыра, испанских апельсинов и клубники, я расскажу вам о больших и маленьких секретах непростой, но чудесной жизни в Лондоне.

Организационные детали