Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
Здесь короновались 7 англосаксонских правителей, а в начале 20 века Кингстон был утверждён первым королевским районом Англии.
Мы осмотрим главные достопримечательности, поговорим о монархии, архитектуре и религии, зайдём на фермерский рынок и завершим наш день пикником на живописном берегу Темзы.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Кингстону
Вы увидите древнейший экспонат в самом центре Кингстона — знаменитый Камень коронации, который был основным атрибутом всех королевских церемоний. Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад. Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы.
Пикник на берегу Темзы
Мы обязательно зайдем на рыночную площадь, где фермеры из разных концов Англии бойко рекламируют свою продукцию. Лично я никогда не ухожу отсюда без покупок. Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы. За бокалом итальянского вина, с закусками из французского сыра, испанских апельсинов и клубники, я расскажу вам о больших и маленьких секретах непростой, но чудесной жизни в Лондоне.
Организационные детали
- Надевайте удобную обувь без каблуков, чтобы наша прогулка стала настоящим удовольствием. Для пикника захватите маленькое покрывало или то, на чём вам будет удобно расположиться на берегу Темзы.
- Пикник входит в стоимость. Вы оплачиваете только вино, если захотите его выпить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.