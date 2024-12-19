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Кингстон на Темзе - город королей

Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день
Вас ждёт увлекательная прогулка по Кингстону на Темзе, городу с богатой историей коронаций. Здесь можно увидеть знаменитый Камень коронации, посетить Гилдхолл и церковь Всех Святых. На рыночной площади вы сможете приобрести свежие фермерские продукты.

Завершится экскурсия пикником на живописном берегу Темзы, где за бокалом вина и закусками изысканных сыров можно будет насладиться атмосферой Лондона
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Историческая значимость
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • ⛪ Древние церкви
  • 🛍 Уникальный рынок
  • 🍷 Пикник на Темзе
Кингстон на Темзе - город королей
Кингстон на Темзе - город королей
Кингстон на Темзе - город королей

Что можно увидеть

  • Камень коронации
  • Гилдхолл
  • Церковь Всех Святых

Описание экскурсии

Прогулка по Кингстону

Вы увидите древнейший экспонат в самом центре Кингстона — знаменитый Камень коронации, который был основным атрибутом всех королевских церемоний. Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад. Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы.

Пикник на берегу Темзы

Мы обязательно зайдем на рыночную площадь, где фермеры из разных концов Англии бойко рекламируют свою продукцию. Лично я никогда не ухожу отсюда без покупок. Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы. За бокалом итальянского вина, с закусками из французского сыра, испанских апельсинов и клубники, я расскажу вам о больших и маленьких секретах непростой, но чудесной жизни в Лондоне.

Организационные детали

  • Надевайте удобную обувь без каблуков, чтобы наша прогулка стала настоящим удовольствием. Для пикника захватите маленькое покрывало или то, на чём вам будет удобно расположиться на берегу Темзы.
  • Пикник входит в стоимость. Вы оплачиваете только вино, если захотите его выпить.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Я — профессиональный журналист, кандидат филологических наук, живу в Лондоне 24 года. Люблю этот город и столько же лет провожу экскурсии — индивидуальные и групповые. Мои туры по разным местам
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Лондона — это увлекательные прогулки вместе с пикниками на берегу Темзы, незабываемые дискуссии при свечах в исторических пабах и яркие запоминающиеся встречи с интересными людьми. Кстати, если вы одиноки, я приглашу вас в созданный мной 20 лет назад клуб знакомств в Лондоне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид ТАТЬЯНА - опытный, профессиональный рассказчик, умеет заинтересовать и увлечь даже таких искушенных путешественников, как
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мы… Посетили много уникальных мест на юго-западе Лондона - паб, где часто останавливался и трапезничал король ГЕНРИХ VIII, церковь Всех Святых в КИНГСТОНЕ, знаменитый живописный мост через Темзу… Татьяна подготовила еще одну необычную экскурсию - Рождественский или Новогодний ужин в английской семье в Лондоне. Обязательно посетим! Так здорово познакомиться с традициями, кухней и обычаями англичан в неформальной обстановке. И пообщаться, конечно, за круглым новогодним столом!
Большое спасибо, ТАТЬЯНА!!

Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид
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A
Экскурсия замечательная - познавательная, увлекательная, интересная! Кингстон - это юго-запад Лондона, первый королевский район Англии, где короновались 7 англо-саксонских правителей. Очень живописное место на Темзе! Мы благодарны нашему гиду ТАТЬЯНЕ
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за то, что пошла навстречу всем нашим пожеланиям - мы попросили увеличить группу и немного изменить маршрут, прогуляться до HAMPTON COURT PALACE, знаменитой резиденции короля Генриха VIII.
Татьяна несколько раз очень помогла нам и как профессиональный переводчик.
Наш гид знает о жизни в Лондоне не понаслышке, обладает несомненным талантом рассказчицы, дала нам много полезных, дельных советов в самых разных сферах….
Приятный сюрприз - наш гид предложила нам бесплатные напитки в одном из лучших пабов КИНГСТОНА на прощание.
Короче, рекомендуем всем! СПАСИБО за чудесное мероприятие!
Алла из Москвы

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