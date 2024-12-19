Вас ждёт увлекательная прогулка по Кингстону на Темзе, городу с богатой историей коронаций. Здесь можно увидеть знаменитый Камень коронации, посетить Гилдхолл и церковь Всех Святых. На рыночной площади вы сможете приобрести свежие фермерские продукты. Завершится экскурсия пикником на живописном берегу Темзы, где за бокалом вина и закусками изысканных сыров можно будет насладиться атмосферой Лондона

Описание экскурсии

Прогулка по Кингстону

Вы увидите древнейший экспонат в самом центре Кингстона — знаменитый Камень коронации, который был основным атрибутом всех королевских церемоний. Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад. Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы.

Пикник на берегу Темзы

Мы обязательно зайдем на рыночную площадь, где фермеры из разных концов Англии бойко рекламируют свою продукцию. Лично я никогда не ухожу отсюда без покупок. Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы. За бокалом итальянского вина, с закусками из французского сыра, испанских апельсинов и клубники, я расскажу вам о больших и маленьких секретах непростой, но чудесной жизни в Лондоне.

Организационные детали