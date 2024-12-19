Уникальная прогулка по Кингстону на Темзе: история, архитектура и королевские традиции. Пикник на берегу реки завершит день
Вас ждёт увлекательная прогулка по Кингстону на Темзе, городу с богатой историей коронаций. Здесь можно увидеть знаменитый Камень коронации, посетить Гилдхолл и церковь Всех Святых. На рыночной площади вы сможете приобрести свежие фермерские продукты.
Завершится экскурсия пикником на живописном берегу Темзы, где за бокалом вина и закусками изысканных сыров можно будет насладиться атмосферой Лондона
Вы увидите древнейший экспонат в самом центре Кингстона — знаменитый Камень коронации, который был основным атрибутом всех королевских церемоний. Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад. Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы.
Пикник на берегу Темзы
Мы обязательно зайдем на рыночную площадь, где фермеры из разных концов Англии бойко рекламируют свою продукцию. Лично я никогда не ухожу отсюда без покупок. Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы. За бокалом итальянского вина, с закусками из французского сыра, испанских апельсинов и клубники, я расскажу вам о больших и маленьких секретах непростой, но чудесной жизни в Лондоне.
Организационные детали
Надевайте удобную обувь без каблуков, чтобы наша прогулка стала настоящим удовольствием. Для пикника захватите маленькое покрывало или то, на чём вам будет удобно расположиться на берегу Темзы.
Пикник входит в стоимость. Вы оплачиваете только вино, если захотите его выпить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Я — профессиональный журналист, кандидат филологических наук, живу в Лондоне 24 года. Люблю этот город и столько же лет провожу экскурсии — индивидуальные и групповые. Мои туры по разным местам читать дальшеуменьшить
Лондона — это увлекательные прогулки вместе с пикниками на берегу Темзы, незабываемые дискуссии при свечах в исторических пабах и яркие запоминающиеся встречи с интересными людьми. Кстати, если вы одиноки, я приглашу вас в созданный мной 20 лет назад клуб знакомств в Лондоне.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Иванов
Экскурсия 20 ноября 2024 КИНГСТОН НА ТЕМЗЕ - ГОРОД КОРОЛЕЙ превзошла все наши ожидания! Наш гид ТАТЬЯНА - опытный, профессиональный рассказчик, умеет заинтересовать и увлечь даже таких искушенных путешественников, как читать дальшеуменьшить
мы… Посетили много уникальных мест на юго-западе Лондона - паб, где часто останавливался и трапезничал король ГЕНРИХ VIII, церковь Всех Святых в КИНГСТОНЕ, знаменитый живописный мост через Темзу… Татьяна подготовила еще одну необычную экскурсию - Рождественский или Новогодний ужин в английской семье в Лондоне. Обязательно посетим! Так здорово познакомиться с традициями, кухней и обычаями англичан в неформальной обстановке. И пообщаться, конечно, за круглым новогодним столом! Большое спасибо, ТАТЬЯНА!!
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Alla
Экскурсия замечательная - познавательная, увлекательная, интересная! Кингстон - это юго-запад Лондона, первый королевский район Англии, где короновались 7 англо-саксонских правителей. Очень живописное место на Темзе! Мы благодарны нашему гиду ТАТЬЯНЕ читать дальшеуменьшить
за то, что пошла навстречу всем нашим пожеланиям - мы попросили увеличить группу и немного изменить маршрут, прогуляться до HAMPTON COURT PALACE, знаменитой резиденции короля Генриха VIII. Татьяна несколько раз очень помогла нам и как профессиональный переводчик. Наш гид знает о жизни в Лондоне не понаслышке, обладает несомненным талантом рассказчицы, дала нам много полезных, дельных советов в самых разных сферах…. Приятный сюрприз - наш гид предложила нам бесплатные напитки в одном из лучших пабов КИНГСТОНА на прощание. Короче, рекомендуем всем! СПАСИБО за чудесное мероприятие! Алла из Москвы
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