2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По местам революционных встреч

Ленин бывал в Лондоне не один раз, но особенно важным стал его первый приезд сюда. Именно в тот момент он познакомился со своими главными единомышленниками, и это определило дальнейшую судьбу тогда ещё — Российской империи. Вы увидите историческое здание, где находилась редакция газеты «Искра», в котором сегодня расположился самый большой архив марксистской литературы в мире. Мы пройдём мимо домов, в которых останавливался Ленин со своей женой Надеждой Крупской, и домов, где проходили съезды революционеров. Я покажу вам место, где состоялась первая встреча Ленина со Львом Троцким, а, по одной из версий, и с Иосифом Сталиным. И вслед этому полу-легендарному факту расскажу историю о таинственном исчезновении большого бюста Ильича, который сегодня можно увидеть в местном краеведческом музее.

Антураж района Клеркенвелл

И всё-таки на этой прогулке вы не только углубитесь в биографию Ленина и записи из дневников Крупской, но и пройдёте по тихим улочкам одного из центральных районов Лондона неподалёку от вокзала Кингс-Кросс. А здесь есть, на что взглянуть! Эклектичное сочетание георгианской архитектуры и послевоенных новоделов разных лет, запутанные дворы и переходы. Вы увидите Клеркенвелл и глазами Ильича, и через призму временной разницы более чем в 100 лет. Из подробных заметок жены Ленина узнаете, как семейной паре жилось в эмиграции, что они думали о местной погоде и нравилась ли им британская кухня. А в конце экскурсии заглянете в традиционный английский паб, где интерьер остался именно таким, каким он был при Ленине: с камином и застывшей стрелкой старинных часов.

На экскурсию я беру с собой планшет, чтобы показывать вам старые и современные фото и зачитывать фрагменты из дневников Крупской и газетных статей.