2 отзыва оставили туристы

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Ленин в Лондоне

Узнать, как путешествие в британскую столицу сказалось на судьбе вождя и всего советского народа

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Метро Russel square
  • Заказать экскурсию

От £100 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Margarita
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Margarita – Гид по Лондону
Со мной вы пройдёте по местам, где Владимир Ильич Ленин жил, работал и отдыхал, где впервые встретился с Троцким и выпивал пинту-другую в пабе.

А попутно попытаетесь решить загадки истории 📖, услышите рассказы про шпионов и быт в эмиграции, проникнетесь повстанческим духом и узнаете, почему именно Лондон можно уверенно называть колыбелью русской революции.
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне

Что вас ожидает

По местам революционных встреч
Ленин бывал в Лондоне не один раз, но особенно важным стал его первый приезд сюда. Именно в тот момент он познакомился со своими главными единомышленниками, и это определило дальнейшую судьбу тогда ещё — Российской империи. Вы увидите историческое здание, где находилась редакция газеты «Искра», в котором сегодня расположился самый большой архив марксистской литературы в мире. Мы пройдём мимо домов, в которых останавливался Ленин со своей женой Надеждой Крупской, и домов, где проходили съезды революционеров. Я покажу вам место, где состоялась первая встреча Ленина со Львом Троцким, а, по одной из версий, и с Иосифом Сталиным. И вслед этому полу-легендарному факту расскажу историю о таинственном исчезновении большого бюста Ильича, который сегодня можно увидеть в местном краеведческом музее.

Антураж района Клеркенвелл
И всё-таки на этой прогулке вы не только углубитесь в биографию Ленина и записи из дневников Крупской, но и пройдёте по тихим улочкам одного из центральных районов Лондона неподалёку от вокзала Кингс-Кросс. А здесь есть, на что взглянуть! Эклектичное сочетание георгианской архитектуры и послевоенных новоделов разных лет, запутанные дворы и переходы. Вы увидите Клеркенвелл и глазами Ильича, и через призму временной разницы более чем в 100 лет. Из подробных заметок жены Ленина узнаете, как семейной паре жилось в эмиграции, что они думали о местной погоде и нравилась ли им британская кухня. А в конце экскурсии заглянете в традиционный английский паб, где интерьер остался именно таким, каким он был при Ленине: с камином и застывшей стрелкой старинных часов.

На экскурсию я беру с собой планшет, чтобы показывать вам старые и современные фото и зачитывать фрагменты из дневников Крупской и газетных статей.

Организационные детали

По воскресеньям увидеть бюст Ильича в краеведческом музее мы не сможем.

Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне
Ленин в Лондоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Метро Russel square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Margarita
Margarita
Я — Маргарита, магистр международных отношений Лондонской школы экономики. Живу в Лондоне с 2009 года, люблю этот город и его загадки. Как много в истории Лондона связано с событиями, которые произошли в России в 1917 году! Приходите ко мне на экскурсию, и я расскажу, почему октябрьская революция зародилась именно здесь.
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2 отзыва оставили туристы

29 декабря 2019
Очень понравилась такая необычная экскурсия! Большие фотографии позволяли яснее представить события.
27 июня 2018
Мы хоть никогда и не являлись поклонниками Ленина, но ни минуты не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Маргарита нам помогла увидеть Лондон с ещё одной стороны, а также расширить свой кругозор в плане истории нашей страны, какой бы она ни была. Большое спасибо Маргарите за содержательную прогулку, а также за полезные советы, которые нам пригодились в дальнейшем. Рекомендуем экскурсию всем, вне зависимости от политических взглядов ))

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