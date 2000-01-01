Лондонская погода в этом году как никогда щедра и милостива. Самое время приступить к изучению старинных лондонских усадеб, а начать с Kenwood House, одного из прекраснейших лондонских поместий в районе Хемпстед.

Именно здесь хранится уникальная коллекция живописи: полотна Рембрандта, Вермеера, Рейнолдса, Ромни, Ван Дейка и Гейнсборо. Вы услышите множество завораживающих историй о персонажах, изображенных на портретах, о самих художниках и о владельцах этой прекрасной коллекции.

Вы погрузитесь в атмосферу светской жизни 18-19 веков: балы, пышные приемы, визиты британских монархов и познакомитесь с необычной для того времени историей 📖 чернокожей наследницы усадьбы Дайдо Бель и ее потомков, проживающих в Англии.

Более того, история этой английской усадьбы неразрывно связана с семейством Романовых и потомков А. С. Пушкина: здесь почти семь лет проживали Михаил Михайлович Романов, его супруга графиня Торби и их дети. Вы также услышите о других уникальных моментах из истории дома и его владельцев, гостей и арендаторов.

Экскурсию проведет искусствовед Ирена Кукота, выпускница Оксфордского университета и Sotheby’s Institut of Art, в котором она также периодически читает лекции по истории искусств, специалист по старым мастерам и по истории коллекций.

В заключение экскурсии 🧭 – прогулка 👣 по живописному саду дома и чай в уютном кафе. Там вы сможете задать дополнительные вопросы, поделиться своими впечатлениями и обсудить всё, что казалось непонятым или наиболее интересным.