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Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Добро пожаловать в прошлое! В усадьбе Кэнвуд-хаус вы переместитесь на несколько веков назад.

За 2 часа вы рассмотрите коллекцию картин известных художников и узнаете, как жила аристократия в XVIII-XIX веках.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная

  • €235 за экскурсию

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Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House
Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House

Что вы увидите

  • Кенвуд-хаус
Лондонская погода в этом году как никогда щедра и милостива. Самое время приступить к изучению старинных лондонских усадеб, а начать с Kenwood House, одного из прекраснейших лондонских поместий в районе Хемпстед.
Именно здесь хранится уникальная коллекция живописи: полотна Рембрандта, Вермеера, Рейнолдса, Ромни, Ван Дейка и Гейнсборо. Вы услышите множество завораживающих историй о персонажах, изображенных на портретах, о самих художниках и о владельцах этой прекрасной коллекции.
Вы погрузитесь в атмосферу светской жизни 18-19 веков: балы, пышные приемы, визиты британских монархов и познакомитесь с необычной для того времени историей 📖 чернокожей наследницы усадьбы Дайдо Бель и ее потомков, проживающих в Англии.
Более того, история этой английской усадьбы неразрывно связана с семейством Романовых и потомков А. С. Пушкина: здесь почти семь лет проживали Михаил Михайлович Романов, его супруга графиня Торби и их дети. Вы также услышите о других уникальных моментах из истории дома и его владельцев, гостей и арендаторов.
Экскурсию проведет искусствовед Ирена Кукота, выпускница Оксфордского университета и Sotheby’s Institut of Art, в котором она также периодически читает лекции по истории искусств, специалист по старым мастерам и по истории коллекций.
В заключение экскурсии 🧭 – прогулка 👣 по живописному саду дома и чай в уютном кафе. Там вы сможете задать дополнительные вопросы, поделиться своими впечатлениями и обсудить всё, что казалось непонятым или наиболее интересным.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Kenwood House, Hampstead, Greater London, NW3 7JR
Место завершения
🏁 Kenwood House, Hampstead Lane, Hampstead, Greater London, NW3 7JR
Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House
Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House
Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House
Лондонская усадьба в районе Хемпстед - Kenwood House

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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