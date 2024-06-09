Добро пожаловать в дворцовый комплекс, где более семи столетий билось сердце королевского двора! Здесь монархи развлекались, отдыхали от городской суеты, упражнялись в спортивных играх, любили и плели интриги. Вы погуляете по кухням 16 века, парадным залам и садам с изумительным ландшафтным дизайном. А я поделюсь интересными сюжетами из королевской жизни.

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Ваш гид в Лондоне

Дарья Ваш гид в Лондоне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

Старинный дворец. Вы осмотрите залы, где проводились пышные пиры. Узнаете, как развлекались монархи, каким видам спорта отдавали предпочтение и многое другое.

Королевские кухни. Я расскажу, какие блюда считались достойными королевского стола, что служило деликатесами и приправами, какие напитки предпочитали монаршие особы и какую еду отдавали бедным.

Апартаменты короля Вильгельма. Вы услышите о неоднозначной личной жизни короля, его манерах, болезнях и способах справлять нужду.

Большой фонтанный сад. Мы погуляем по саду, созданному лучшим ландшафтным дизайнером своего времени.

Королевский огород. Во времена Тюдоров в нём выращивали пряные травы. Вы осмотрите бывшие теннисные корты короля и узнаете, почему уволился местный садовник.

А также:

Поблуждаете по лабиринту, о котором писал Джером К. Джером

Оцените крупнейшую плодоносящую виноградную лозу в мире

Пройдёте по местам, где проходили съёмки легендарных британских кинолент

Познакомитесь с биографией короля, у которого было 6 жен

Узнаете о расколе англиканской протестантской церкви и временном упразднении монархии

Организационные детали