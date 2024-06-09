Добро пожаловать в дворцовый комплекс, где более семи столетий билось сердце королевского двора! Здесь монархи развлекались, отдыхали от городской суеты, упражнялись в спортивных играх, любили и плели интриги. Вы погуляете по кухням 16 века, парадным залам и садам с изумительным ландшафтным дизайном. А я поделюсь интересными сюжетами из королевской жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
Старинный дворец. Вы осмотрите залы, где проводились пышные пиры. Узнаете, как развлекались монархи, каким видам спорта отдавали предпочтение и многое другое.
Королевские кухни. Я расскажу, какие блюда считались достойными королевского стола, что служило деликатесами и приправами, какие напитки предпочитали монаршие особы и какую еду отдавали бедным.
Апартаменты короля Вильгельма. Вы услышите о неоднозначной личной жизни короля, его манерах, болезнях и способах справлять нужду.
Большой фонтанный сад. Мы погуляем по саду, созданному лучшим ландшафтным дизайнером своего времени.
Королевский огород. Во времена Тюдоров в нём выращивали пряные травы. Вы осмотрите бывшие теннисные корты короля и узнаете, почему уволился местный садовник.
А также:
- Поблуждаете по лабиринту, о котором писал Джером К. Джером
- Оцените крупнейшую плодоносящую виноградную лозу в мире
- Пройдёте по местам, где проходили съёмки легендарных британских кинолент
- Познакомитесь с биографией короля, у которого было 6 жен
- Узнаете о расколе англиканской протестантской церкви и временном упразднении монархии
Организационные детали
- Из Лондона до замка легко добраться на поезде. Время в пути — 30 минут, стоимость — £16 с человека
- Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно: £27,20 взрослые, £13,60 детские
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
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