Представьте, что вы прогуливаетесь по Оксфорд-стрит, самой оживленной улице Лондона, и вдруг поворачиваете в тихий переулок.Через несколько минут вы стоите перед величественным особняком Хартфорд-хаус, который хранит в себе бесценную коллекцию

искусства - Wallace Collection. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир аристократии, искусства и истории. Под руководством опытного оксфордского искусствоведа вы пройдете по залам, где каждый предмет расскажет свою уникальную историю. Вы увидите произведения великих мастеров, таких как Ватто, Буше, Фрагонар, Пуссен, Гейнсборо, Рейнолдс, Хальс, Рембрандт и многих других. Экскурсия в Wallace Collection - это шанс прикоснуться к культурному наследию и ощутить дух эпохи, когда искусство было неотъемлемой частью жизни высшего общества

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Wallace Collection - июнь, июль и август. В это время в Лондоне тёплая погода, что делает прогулки по городу более комфортными. Поскольку экскурсия проходит в помещении, она доступна круглый год. Весной и осенью также приятно посещать музей, когда поток туристов снижается, а погода остаётся мягкой. Зимой, несмотря на холод, вы всё равно сможете насладиться коллекцией, так как она находится в закрытом пространстве.

Сейчас август — это идеальное время.