Лучшие месяцы для посещения Wallace Collection - июнь, июль и август. В это время в Лондоне тёплая погода, что делает прогулки по городу более комфортными. Поскольку экскурсия проходит в помещении, она доступна круглый год. Весной и осенью также приятно посещать музей, когда поток туристов снижается, а погода остаётся мягкой. Зимой, несмотря на холод, вы всё равно сможете насладиться коллекцией, так как она находится в закрытом пространстве.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Хартфорд-хаус
Полотна Ватто
Картины Буше
Работы Фрагонара
Произведения Гейнсборо
Шедевры Рейнолдса
Смеющийся кавалер Хальса
Портреты Рембрандта
Картины Тер Борха
Работы Ван Дейка
Шедевры Рубенса
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Согласно воле бывших владельцев, интерьер особняка не менялся с конца 19 века. Здесь бережно хранится память об изысканных временах и рафинированном вкусе жильцов-аристократов. В Хартфорд-хаус часто проходили пышные балы и литературные салоны. Император Александр I посещал особняк во время своего визита в Лондон. Дизайнер Вивьен Вествуд в 1990 году посвятила сокровищнице живописи свою коллекцию одежды The Portrait. Музей вообще сыграл важную роль в судьбах политиков, литераторов и представителей мира моды — я обязательно об этом расскажу, как и о многом другом.
Сокровища искусства
Вы узнаете об истории герцогов Хартфордов, политических интригах при английском, французском и русском дворах, и, конечно, о любовных перипетиях владельцев особняка. Но самое главное — вы увидите знаменитые полотна Ватто, Буше, Фрагонара (да-да, легендарные «Качели»), Пуссена; салонную французскую живопись XIX века; произведения Гейнсборо и Рейнолдса; всемирно известный шедевр Хальса («Смеющийся кавалер»); изысканные портреты и жанровые произведения Рембрандта, Тер Борха, работы Ван Дейка и Рубенса.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает никаких дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Бонд-стрит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 116 туристов
Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии в 2000 году ещё будучи студенткой Оксфордского университета. Моими учителями были местные blue badge читать дальшеуменьшить
guides — сертифицированные английские гиды, которые сразу взяли меня под своё крыло.
Я преподавала историю искусств в Лондоне и Шотландии. Работала в арт-галереях (мой бывший босс стал известен благодаря своему проекту Ai-Da). Пять лет я работала гидом в Oxbridge Tours, sightseeing tour agency. Я искусствовед с магистерской степенью от Sotheby’s Institute of Art и Оксфордского университета. Со мной вы откроете Англию, которую даже не представляли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Ирина удивительно знающий, интересный рассказчик. Сама коллекция однозначно стоит внимания, здесь можно найти и прекрасную живопись, и предметы декоративно-прикладного искусства, и получить удовольствие от интерьеров. И увидеть шедевр Фрагонара «Качели».
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