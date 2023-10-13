Поговорить об истории музея Хартфорд-хаус и осмотреть внушительную часть его шедевров
Вот туда, за упоительным знакомством с итальянской, французской, английской и голландской живописью, нам с вами и надо!
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие во времени
Согласно воле бывших владельцев, интерьер особняка не менялся с конца 19 века. Здесь бережно хранится память об изысканных временах и рафинированном вкусе жильцов-аристократов. В Хартфорд-хаус часто проходили пышные балы и литературные салоны. Император Александр I посещал особняк во время своего визита в Лондон. Дизайнер Вивьен Вествуд в 1990 году посвятила сокровищнице живописи свою коллекцию одежды The Portrait. Музей вообще сыграл важную роль в судьбах политиков, литераторов и представителей мира моды — я обязательно об этом расскажу, как и о многом другом.
Сокровища искусства
Вы узнаете об истории герцогов Хартфордов, политических интригах при английском, французском и русском дворах, и, конечно, о любовных перипетиях владельцев особняка. Но самое главное — вы увидите знаменитые полотна Ватто, Буше, Фрагонара (да-да, легендарные «Качели»), Пуссена; салонную французскую живопись XIX века; произведения Гейнсборо и Рейнолдса; всемирно известный шедевр Хальса («Смеющийся кавалер»); изысканные портреты и жанровые произведения Рембрандта, Тер Борха, работы Ван Дейка и Рубенса.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает никаких дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Бонд-стрит
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.