Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом

Поговорить об истории музея Хартфорд-хаус и осмотреть внушительную часть его шедевров

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Гуляете вы по Оксфорд-стрит и даже не подозреваете, что достаточно свернуть в один из узких переулков — и через 5 минут вы окажетесь перед величественным особняком. Это Манчестер-хаус, или Хартфорд-хаус, и он — хранитель шедевральной Wallace Collection.

Вот туда, за упоительным знакомством с итальянской, французской, английской и голландской живописью, нам с вами и надо!
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Согласно воле бывших владельцев, интерьер особняка не менялся с конца 19 века. Здесь бережно хранится память об изысканных временах и рафинированном вкусе жильцов-аристократов. В Хартфорд-хаус часто проходили пышные балы и литературные салоны. Император Александр I посещал особняк во время своего визита в Лондон. Дизайнер Вивьен Вествуд в 1990 году посвятила сокровищнице живописи свою коллекцию одежды The Portrait. Музей вообще сыграл важную роль в судьбах политиков, литераторов и представителей мира моды — я обязательно об этом расскажу, как и о многом другом.

Сокровища искусства

Вы узнаете об истории герцогов Хартфордов, политических интригах при английском, французском и русском дворах, и, конечно, о любовных перипетиях владельцев особняка. Но самое главное — вы увидите знаменитые полотна Ватто, Буше, Фрагонара (да-да, легендарные «Качели»), Пуссена; салонную французскую живопись XIX века; произведения Гейнсборо и Рейнолдса; всемирно известный шедевр Хальса («Смеющийся кавалер»); изысканные портреты и жанровые произведения Рембрандта, Тер Борха, работы Ван Дейка и Рубенса.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает никаких дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Бонд-стрит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
Летние

Похожие туры из Лондона

Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Увидеть оригинального Рембрандта в роскошных интерьерах и узнать о судьбе внучки Александра Пушкина
у входа в поместье Кенвуд-хаус
16 окт
17 окт
18 окт
20 окт
£260 за всё до 6 чел.
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Сент-Джонс-Вуд с искусствоведом и местным жителем
Битлы на зебре, великий сыщик, самая английская игра и другие увлекательные истории
у выхода из метро St Johns Wood
17 окт
18 окт
20 окт
24 окт
£260 за всё до 6 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Полюбоваться древними сокровищами и по-новому взглянуть на человечество
возле Британского музея
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
260£182 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лондоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ