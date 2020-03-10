7 отзывов оставили туристы

По следам Уильяма Шекспира

Узнать о жизни и творчестве великого драматурга в контексте истории лондонского театра 16-17 веков

Удивительно, что о самом известном драматурге и писателе Англии нам известно совсем немного. Уильям Шекспир не оставил дневника и при жизни опубликовал меньше половины своих пьес, однако кое-что мы о нем знаем! За чуть меньше, чем два часа, я покажу вам Лондон времен Шекспира и проведу по его следам. Я расскажу не только о семье и творчестве драматурга, но и о становлении, расцвете и упадке театральной жизни Лондона, начиная с 16 века.