7 отзывов оставили туристы

Мы посетим викторианский рынок Leadenhall, который был основан на месте римского форума. Я расскажу историю торгового Лондона, о значении рынков в прошлом и настоящем, о Лондоне как финансовом центре.
Увидим впечатляющие руины церкви Серых монахов, сохранившиеся после Второй мировой войны. Вы узнаете, как бомбили Лондон во время Второй мировой и как восстанавливали после.
Остановимся возле собора Святого Павла, чтобы насладиться его красотой и узнать о том, как лондонцы защищали его от немецких бомбардировок.
Прогуляемся по парку Почтальонов и по узким средневековым улочкам, где раньше находились кофейни XVII века.
Закончим экскурсию около небоскреба страховой компании Lloyd’s, который называют зданием, «вывернутым наизнанку». Я расскажу об архитектуре современного Лондона, а также о готике, английском барокко, классицизме, постмодернизме и древнеримских постройках — все они представляют архитектурную историю Лондона, и в Сити вы сможете увидеть примеры каждого стиля.
Особый акцент я сделаю на современном Лондоне, помогу прочувствовать город, расскажу, как живут в нем сейчас. В сити проживает около 8 000 человек, а приезжают на работу ежедневно 300 000 — кто эти люди и чем они занимаются вы обязательно узнаете.
2 000 лет истории за 2 часа — это возможно, интересно и приносит массу удовольствия!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
С огромным удовольствием расскажу о своем любимом городе Лондоне и поделюсь секретами, о которых будут знать далеко не все местные жители! Увидеть и понять город таким, каков он есть, прочесть сохранившиеся символы эпох, которыми полон Лондон, и заглянуть в самые сокровенные места - все это можно успеть за ваш визит, если знать, куда идти и что смотреть! Я сертифицированный гид с квалификацией «Синий значок» (Blue Badge), и буду рада открыть для Вас этот замечательный город.
Спасибо большое за увлекательную и содержательную экскурсию! Даже представить себе не могли, что Лондон скрывает в себе такие исторические жемчужины, которые смогла показать нам Маргарита. Замечательный рассказчик, очень корректный и интеллигентный человек, Маргарита подарила нам замечательный вечер в Лондоне.
Андрей
16 августа 2019
Необычные места и непривычный взгляд на Сити, при этом очень сжатый 2-х часовой формат.
Olga
18 июня 2018
It was a great time which we enjoyed with my friend a lot.
Сергей
17 сентября 2017
Я действительно получил удовольствие от экскурсии. Конечно очень важен продуманный маршрут; ценность знаний и подготовки Марго также нельзя недооценить. Но для меня важен и простой человеческой контакт, вовлечённость и искренность. Спасибо, Марго, я прекрасно провёл время!
Инна
22 августа 2016
Огромное спасибо Маргарите за проведение экскурсии ! Отличное владение материалом, грамотное построение экскурса, и изложение темы, как ни странно, но часто встречаются экскурсоводы с плохим русским языком, Маргариту слушать - одно наслаждение!
Светлана
4 июля 2016
Хотелось выразить благодарность нашему гиду - Марго за экскурсию по Лондонскому Сити. Прогулка с Марго была очень увлекательной и познавательной. Муж два года учится в этом районе, но никогда не был в тех местах, по которым пролегал наш экскурсионный маршрут. Мы узнали много нового и интересного. Марго - очень увлекательный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! До новых встреч!
Мырзабаев
14 апреля 2016
Брали эту экскурсию в конце февраля 2016 года. Все очень понравилось. Tripster - очень удобный сервис. Гид Марго - хорошо знает Лондонский Сити и его историю, показала незаметные и красивые места. Маршрут - очень удобный. Марго- привет Вам из Казахстана и успехов в работе!
Узнать о жизни и творчестве великого драматурга в контексте истории лондонского театра 16-17 веков
Удивительно, что о самом известном драматурге и писателе Англии нам известно совсем немного. Уильям Шекспир не оставил дневника и при жизни опубликовал меньше половины своих пьес, однако кое-что мы о нем знаем! За чуть меньше, чем два часа, я покажу вам Лондон времен Шекспира и проведу по его следам. Я расскажу не только о семье и творчестве драматурга, но и о становлении, расцвете и упадке театральной жизни Лондона, начиная с 16 века.
За время этой экскурсии вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I. Вы пройдёте по улицам столицы, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город. Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
Галерея Тейт хранит самую большую коллекцию британского искусства в мире, но часто остается незамеченной туристами. Я проведу вас по залам, где представлены полотна прерафаэлитов, воздушные картины Уильяма Тернера, работы художников XX века: Генри Мура и Стенли Спенсера. Вы полюбуетесь великими картинами и скульптурами, узнаете, почему Тернера называют «отцом современного искусства» и как была написана «Смерть Офелии». Знакомство с искусством Великобритании поможет вам прочувствовать исторические события страны и глубже понять ее культуру.
Знакомство с шедеврами европейского искусства и техниками живописи
Если вы хотите познакомиться с лучшими образцами европейской живописи, Лондонская Национальная галерея – именно то место, куда нам стоит отправиться! На экскурсии я доступно расскажу об основных течениях живописи и покажу лучшие работы из коллекции галереи, охватив историю западноевропейского искусства от Средневековья до начала 20 века.
Разобраться в культурах шумеров, египтян и древних греков на примере ключевых экспонатов музея
Приготовьтесь проникнуть в тайны археологической сокровищницы Лондона! На онлайн-экскурсии мы проложим идеальный виртуальный маршрут по Британскому музею и рассмотрим его главные экспонаты: познакомимся с артефактами ассирийцев и шумеров, поговорим о проклятиях египетских фараонов, обсудим легенды майя, сенсационные находки ученых и детективные истории музея.
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Может показаться, что Англия — цитадель условностей, специфического юмора и отточенных манер. Наша задача — за полтора часа отделить правду от стереотипов. На онлайн-экскурсии вы погрузитесь в мир британских традиций, порой парадоксальных и забавных, и узнаете о негласных правилах общения, которые помогут подобрать ключ к английскому менталитету.
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями — во время обзорной экскурсии я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.