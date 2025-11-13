Один день — два культовых места.
Мы отправимся к загадочным камням Стоунхенджа, чтобы прикоснуться к тайне, которую не разгадали за тысячи лет. А затем окажемся в элегантном Бате с римскими термами, изящной архитектурой и духом Джейн Остин. Путешествие пройдёт в стиле slow travel, чтобы не спешить и наслаждаться каждой минутой.
Описание экскурсии
Стоунхендж — один из самых загадочных памятников доисторической Европы
- Мы обойдём комплекс из 30 грубо обтёсанных огромных каменных столбов и плит, которые поставлены друг на друга в концентрических кругах. В центре — алтарь весом в шесть тонн
- Обсудим гипотезы их происхождения, и вы узнаете, как связаны солнце, захоронения и геометрия
Светски-элегантный Бат с древнеримским прошлым
- Мы увидим римские термы — древний комплекс с горячими источниками. Это сердце города с 2000-летней историей
- Полюбуемся аббатством — готическим зданием с уникальным фасадом и витражами
- Остановимся перед Королевским полумесяцем и Цирком — шедеврами георгианской архитектуры
- Пройдём по мосту Пултени — одному из немногих в мире с магазинами по обе стороны — его архитектура вдохновлена флорентийским Понте Веккьо
Во время путешествия мы поговорим о древней истории Британии, мифах и реальности Стоунхенджа, о римской культуре и её влиянии на английские города.
А ещё вы узнаете:
- Как римляне строили системы отопления и водоснабжения и зачем пили минеральную воду по четыре стакана в день
- Чем Бат вдохновлял Джейн Остин, как здесь жила английская знать в эпоху Регентства
- Почему архитектура Бата считается образцовой и как она повлияла на британскую городскую застройку
- Что общего у Стоунхенджа и Цирка в Бате
- Как люди разных эпох строили вокруг себя гармонию, и почему эти места до сих пор так трогают
Ориентировочный тайминг поездки:
- Лондон–Стоунхендж — 2 часа
- Прогулка и осмотр Стоунхенджа — 1 час
- Стоунхендж–Бат — 1 час
- Прогулка по Бату — 2 часа
- Бат–Лондон — 2 часа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW 5 серии (универсал). Я встречу вас в Лондоне или в аэропорту и отвезу обратно
- Если с вами будут дети, пожалуйста, заранее напишите их возраст и рост — я установлю в машину детское кресло или бустер
- Продолжительность поездки — 8 часов. Каждый дополнительный час — +£80. В машине есть бутилированная вода и зонтики на случай непогоды
- Обед (по желанию) не входит в стоимость (средний чек может быть очень разным в зависимости от заведения)
Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты:
- Стоунхендж: взрослый — £30, детский — £20
- Римские бани в Бате: взрослый — £28, детский — £21
- Батское аббатство: взрослый — £8, детский — £4
При необходимости я помогу с бронированием билетов, хотя их обычно можно купить на месте.
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.
Входит в следующие категории Лондона
