Магический Стоунхендж и изысканный Бат - из Лондона

Увидеть мегалитический памятник и прогуляться по древнеримским улицам, где царит дух старой Англии
Один день — два культовых места.

Мы отправимся к загадочным камням Стоунхенджа, чтобы прикоснуться к тайне, которую не разгадали за тысячи лет. А затем окажемся в элегантном Бате с римскими термами, изящной архитектурой и духом Джейн Остин. Путешествие пройдёт в стиле slow travel, чтобы не спешить и наслаждаться каждой минутой.
Магический Стоунхендж и изысканный Бат - из Лондона© Андрей
Магический Стоунхендж и изысканный Бат - из Лондона© Андрей
Магический Стоунхендж и изысканный Бат - из Лондона© Андрей

Описание экскурсии

Стоунхендж — один из самых загадочных памятников доисторической Европы

  • Мы обойдём комплекс из 30 грубо обтёсанных огромных каменных столбов и плит, которые поставлены друг на друга в концентрических кругах. В центре — алтарь весом в шесть тонн
  • Обсудим гипотезы их происхождения, и вы узнаете, как связаны солнце, захоронения и геометрия

Светски-элегантный Бат с древнеримским прошлым

  • Мы увидим римские термы — древний комплекс с горячими источниками. Это сердце города с 2000-летней историей
  • Полюбуемся аббатством — готическим зданием с уникальным фасадом и витражами
  • Остановимся перед Королевским полумесяцем и Цирком — шедеврами георгианской архитектуры
  • Пройдём по мосту Пултени — одному из немногих в мире с магазинами по обе стороны — его архитектура вдохновлена флорентийским Понте Веккьо

Во время путешествия мы поговорим о древней истории Британии, мифах и реальности Стоунхенджа, о римской культуре и её влиянии на английские города.

А ещё вы узнаете:

  • Как римляне строили системы отопления и водоснабжения и зачем пили минеральную воду по четыре стакана в день
  • Чем Бат вдохновлял Джейн Остин, как здесь жила английская знать в эпоху Регентства
  • Почему архитектура Бата считается образцовой и как она повлияла на британскую городскую застройку
  • Что общего у Стоунхенджа и Цирка в Бате
  • Как люди разных эпох строили вокруг себя гармонию, и почему эти места до сих пор так трогают

Ориентировочный тайминг поездки:

  • Лондон–Стоунхендж — 2 часа
  • Прогулка и осмотр Стоунхенджа — 1 час
  • Стоунхендж–Бат — 1 час
  • Прогулка по Бату — 2 часа
  • Бат–Лондон — 2 часа

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW 5 серии (универсал). Я встречу вас в Лондоне или в аэропорту и отвезу обратно
  • Если с вами будут дети, пожалуйста, заранее напишите их возраст и рост — я установлю в машину детское кресло или бустер
  • Продолжительность поездки — 8 часов. Каждый дополнительный час — +£80. В машине есть бутилированная вода и зонтики на случай непогоды
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость (средний чек может быть очень разным в зависимости от заведения)

Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты:

  • Стоунхендж: взрослый — £30, детский — £20
  • Римские бани в Бате: взрослый — £28, детский — £21
  • Батское аббатство: взрослый — £8, детский — £4

При необходимости я помогу с бронированием билетов, хотя их обычно можно купить на месте.

Андрей
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.

Входит в следующие категории Лондона

