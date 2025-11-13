Один день — два культовых места. Мы отправимся к загадочным камням Стоунхенджа, чтобы прикоснуться к тайне, которую не разгадали за тысячи лет. А затем окажемся в элегантном Бате с римскими термами, изящной архитектурой и духом Джейн Остин. Путешествие пройдёт в стиле slow travel, чтобы не спешить и наслаждаться каждой минутой.

Стоунхендж — один из самых загадочных памятников доисторической Европы

Мы обойдём комплекс из 30 грубо обтёсанных огромных каменных столбов и плит, которые поставлены друг на друга в концентрических кругах. В центре — алтарь весом в шесть тонн

Обсудим гипотезы их происхождения, и вы узнаете, как связаны солнце, захоронения и геометрия

Светски-элегантный Бат с древнеримским прошлым

Мы увидим римские термы — древний комплекс с горячими источниками. Это сердце города с 2000-летней историей

Полюбуемся аббатством — готическим зданием с уникальным фасадом и витражами

Остановимся перед Королевским полумесяцем и Цирком — шедеврами георгианской архитектуры

Пройдём по мосту Пултени — одному из немногих в мире с магазинами по обе стороны — его архитектура вдохновлена флорентийским Понте Веккьо

Во время путешествия мы поговорим о древней истории Британии, мифах и реальности Стоунхенджа, о римской культуре и её влиянии на английские города.

А ещё вы узнаете:

Как римляне строили системы отопления и водоснабжения и зачем пили минеральную воду по четыре стакана в день

Чем Бат вдохновлял Джейн Остин, как здесь жила английская знать в эпоху Регентства

Почему архитектура Бата считается образцовой и как она повлияла на британскую городскую застройку

Что общего у Стоунхенджа и Цирка в Бате

Как люди разных эпох строили вокруг себя гармонию, и почему эти места до сих пор так трогают

Ориентировочный тайминг поездки:

Лондон–Стоунхендж — 2 часа

Прогулка и осмотр Стоунхенджа — 1 час

Стоунхендж–Бат — 1 час

Прогулка по Бату — 2 часа

Бат–Лондон — 2 часа

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW 5 серии (универсал). Я встречу вас в Лондоне или в аэропорту и отвезу обратно

Если с вами будут дети, пожалуйста, заранее напишите их возраст и рост — я установлю в машину детское кресло или бустер

Продолжительность поездки — 8 часов. Каждый дополнительный час — +£80. В машине есть бутилированная вода и зонтики на случай непогоды

Обед (по желанию) не входит в стоимость (средний чек может быть очень разным в зависимости от заведения)

Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты:

Стоунхендж: взрослый — £30, детский — £20

Римские бани в Бате: взрослый — £28, детский — £21

Батское аббатство: взрослый — £8, детский — £4

При необходимости я помогу с бронированием билетов, хотя их обычно можно купить на месте.