Экскурсии в Стоунхендж

Найдено 3 экскурсии в категории «Стоунхендж» в Лондоне на русском языке, цены от £250. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Отправьтесь в путешествие от Лондона до Стоунхенджа и Солсберийского собора на комфортабельном BMW с опытным водителем
26 мар в 09:30
27 мар в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Посетите Стоунхендж и Солсбери, чтобы окунуться в тайны древности и увидеть величественные памятники истории
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
1 мая в 08:30
3 июл в 08:30
£250 за человека
Из Лондона в Стоунхендж
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Оказаться в одном из самых загадочных мест мира и попробовать раскрыть его тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£530 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    16 марта 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную атмосферу, подарив букет цветов
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    к 8 марта. Благодаря его совету мы увидели больше, чем планировали. Поездка оставила только положительные эмоции. Машина комфортная и чистая. Спасибо за отличную организацию и сопровождение! Мы капризные клиенты, но в данном случае никаких вопросов не возникло ни по одному из пунктов нашего путешествия. Очень рекомендую!

    Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятнуюНедавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную
  • E
    Eugene
    3 марта 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Спасибо за прекрасную компанию, удобную машину, замечательные фотографии:)))
  • А
    Александра
    10 февраля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Андрею за незабываемую поездку в Стоунхендж! С самого начала путешествия чувствовалась его профессиональная забота
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    о нас: комфортный и чистый автомобиль, плавное вождение и дружелюбная атмосфера сделали дорогу легкой и приятной. Андрей не только мастерски управлял транспортом, но и был внимателен к нашим пожеланиям, подсказывал интересные факты и помог спланировать маршрут так, чтобы мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии. Благодаря его пунктуальности и заботе, у нас осталось достаточно времени, чтобы прочувствовать величие этого древнего места, сделать потрясающие фотографии и насладиться атмосферой истории. Спасибо, Андрей, за вашу доброжелательность, профессионализм и отличное настроение! Благодаря вам поездка в Стоунхендж стала по-настоящему комфортной и запоминающейся. Рекомендуем всем, кто ценит надежность и качественный сервис!

  • В
    Вероника
    11 марта 2020
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
  • I
    Inga
    10 ноября 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
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    и подсказал где что находится. Все прошло без задержек и накладок, Стоунхендж прекрасен, а собор в Солсбери - еще лучше!) И сам городок очень милый и колоритный.

  • Е
    Елена
    25 июля 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Стоунхендж»

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  2. Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
  3. Из Лондона в Стоунхендж
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Тауэр
  3. Вестминстер
  4. Лондонский Сити
  5. Биг-Бен
  6. Букингемский дворец
  7. Британский музей
  8. Трафальгарская площадь
  9. Парламент
  10. Национальная галерея
Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Стоунхендж" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 530. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Стоунхендж», 17 ⭐ отзывов, цены от £250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май