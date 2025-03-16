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о нас: комфортный и чистый автомобиль, плавное вождение и дружелюбная атмосфера сделали дорогу легкой и приятной. Андрей не только мастерски управлял транспортом, но и был внимателен к нашим пожеланиям, подсказывал интересные факты и помог спланировать маршрут так, чтобы мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии. Благодаря его пунктуальности и заботе, у нас осталось достаточно времени, чтобы прочувствовать величие этого древнего места, сделать потрясающие фотографии и насладиться атмосферой истории. Спасибо, Андрей, за вашу доброжелательность, профессионализм и отличное настроение! Благодаря вам поездка в Стоунхендж стала по-настоящему комфортной и запоминающейся. Рекомендуем всем, кто ценит надежность и качественный сервис!