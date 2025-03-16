Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Отправьтесь в путешествие от Лондона до Стоунхенджа и Солсберийского собора на комфортабельном BMW с опытным водителем
26 мар в 09:30
27 мар в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Посетите Стоунхендж и Солсбери, чтобы окунуться в тайны древности и увидеть величественные памятники истории
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
1 мая в 08:30
3 июл в 08:30
£250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Оказаться в одном из самых загадочных мест мира и попробовать раскрыть его тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£530 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 марта 2025Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную атмосферу, подарив букет цветов
- EEugene3 марта 2025Спасибо за прекрасную компанию, удобную машину, замечательные фотографии:)))
- ААлександра10 февраля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Андрею за незабываемую поездку в Стоунхендж! С самого начала путешествия чувствовалась его профессиональная забота
- ВВероника11 марта 2020Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
- IInga10 ноября 2019Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
- ЕЕлена25 июля 2019Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Стоунхендж»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Стоунхендж" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 530. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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