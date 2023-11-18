Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Готовы перенестись в 1605 год и пережить события вместе с Гаем Фоксом, королём Яковом I и другими историческими персонажами? Мы раскроем мотивы заговорщиков, проследим за подготовкой, разберёмся, кто был главным зачинщиком и не только!
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Описание
Что вас ожидает
Вам предстоит разобраться в том…
- С какими проблемами столкнулись короли династии Стюартов из-за политики их предшественников
- Как личные амбиции Генриха VIII и его наследников повлияли на жизнь простого народа
- Сколько было заговорщиков и кто был главой и инициатором заговора (спойлер: не Гай Фокс!)
- Зачем заговорщики решили взорвать здание Парламента и почему взрыв был назначен на 5 ноября 1605 года
- Как им удалось пронести 36 бочек с порохом в подвалы и где они достали столько пороха
- Героем или злодеем был король Яков Стюарт, а также чего по-прежнему нельзя делать монарху Великобритании
- Кто предупредил короля Якова о намерениях взорвать Парламент и помог предотвратить взрыв
- Что случилось с заговорщиками и Гаем Фоксом и кто такой Джон Джонсон
- Какую роль сыграла река Темза в Пороховом заговоре
- Что бы произошло, если бы план сработал и здание действительно взорвалось
Чуть больше деталей
Гай Фокс — это имя стало символом протеста. Чтобы понять, что мотивировало человека, найденного в ночь на 5 ноября в подвалах зала палаты лордов, мы попытаемся воссоздать атмосферу Лондона 17 века — города, где ваш успех и место в обществе зависели от вашего вероисповедания. Барельеф здания Верховного суда Великобритании напомнит нам, как не просто далась Англии смена религии и как решение Генриха VIII уйти от католической церкви подготовило почву для деятельности шпионов, изменников и заговорщиков…
Во время экскурсии мы поговорим о том, как в стенах Вестминстерского дворца вспоминают эти события и какие традиции, связанные с Пороховым заговором, строго соблюдаются в ночь накануне церемониального открытия Парламента. Почему и как жители Великобритании празднуют неудачную попытку взрыва Парламента?
Конечно, немного сохранилось от Лондона времен Порохового заговора; даже само здание Парламента, которое заговорщики планировали взорвать, выглядит сегодня совсем иначе. Во время прогулки мы увидим Башню драгоценностей — уцелевшую часть Вестминстерского дворца времён Гая Фокса.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа будет интересна и полезна детям, которые интересуются историей. Она рассчитана на возраст от 8 лет. Экскурсия проходит в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с участниками, задаю наводящие вопросы и тем самым помогаю лучше понять материал.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается на Парламентской площади
- В зависимости от дня и времени мы постараемся посетить Вестминстерский зал (вход бесплатный) — самую древнюю часть парламента, построенную в 11 веке. Именно в этом зале судили заговорщиков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Парламентской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.