Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться историческими местами в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть более дождливыми. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё доступна, но стоит быть готовыми к холодной погоде и возможным осадкам.

Экскурсия «Пороховой заговор» предлагает уникальную возможность перенестись в Лондон 17 века. Узнайте, как политика Генриха VIII и его наследников повлияла на общество, и какие амбиции привели к попытке взрыва Парламента. В ходе интерактивной программы вы разберётесь в мотивах заговорщиков, их планах и последствиях. Погружение в исторические события будет интересным как для детей, так и для взрослых, благодаря живому общению и наводящим вопросам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вам предстоит разобраться в том…

С какими проблемами столкнулись короли династии Стюартов из-за политики их предшественников

Как личные амбиции Генриха VIII и его наследников повлияли на жизнь простого народа

Сколько было заговорщиков и кто был главой и инициатором заговора (спойлер: не Гай Фокс!)

Зачем заговорщики решили взорвать здание Парламента и почему взрыв был назначен на 5 ноября 1605 года

Как им удалось пронести 36 бочек с порохом в подвалы и где они достали столько пороха

Героем или злодеем был король Яков Стюарт, а также чего по-прежнему нельзя делать монарху Великобритании

Кто предупредил короля Якова о намерениях взорвать Парламент и помог предотвратить взрыв

Что случилось с заговорщиками и Гаем Фоксом и кто такой Джон Джонсон

Какую роль сыграла река Темза в Пороховом заговоре

Что бы произошло, если бы план сработал и здание действительно взорвалось

Чуть больше деталей

Гай Фокс — это имя стало символом протеста. Чтобы понять, что мотивировало человека, найденного в ночь на 5 ноября в подвалах зала палаты лордов, мы попытаемся воссоздать атмосферу Лондона 17 века — города, где ваш успех и место в обществе зависели от вашего вероисповедания. Барельеф здания Верховного суда Великобритании напомнит нам, как не просто далась Англии смена религии и как решение Генриха VIII уйти от католической церкви подготовило почву для деятельности шпионов, изменников и заговорщиков…

Во время экскурсии мы поговорим о том, как в стенах Вестминстерского дворца вспоминают эти события и какие традиции, связанные с Пороховым заговором, строго соблюдаются в ночь накануне церемониального открытия Парламента. Почему и как жители Великобритании празднуют неудачную попытку взрыва Парламента?

Конечно, немного сохранилось от Лондона времён Порохового заговора; даже само здание Парламента, которое заговорщики планировали взорвать, выглядит сегодня совсем иначе. Во время прогулки мы увидим Башню драгоценностей — уцелевшую часть Вестминстерского дворца времён Гая Фокса.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа будет интересна и полезна детям, которые интересуются историей. Она рассчитана на возраст от 8 лет. Экскурсия проходит в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с участниками, задаю наводящие вопросы и тем самым помогаю лучше понять материал.

Организационные детали