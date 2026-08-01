Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузитесь в события 1605 года, когда заговорщики пытались взорвать Парламент. Узнайте о мотивах и интригах, окружавших Гая Фокса и короля Якова I
Экскурсия «Пороховой заговор» предлагает уникальную возможность перенестись в Лондон 17 века.
Узнайте, как политика Генриха VIII и его наследников повлияла на общество, и какие амбиции привели к попытке взрыва Парламента. В ходе интерактивной программы вы разберётесь в мотивах заговорщиков, их планах и последствиях.
Погружение в исторические события будет интересным как для детей, так и для взрослых, благодаря живому общению и наводящим вопросам
5 причин купить эту экскурсию
🔍 Интерактивный формат для детей и взрослых
📜 Погружение в историю 17 века
🎭 Уникальные исторические факты
🏰 Посещение Вестминстерского дворца
👑 Узнайте о роли короля Якова I
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться историческими местами в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть более дождливыми. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё доступна, но стоит быть готовыми к холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вестминстерский дворец
Башня драгоценностей
Описание экскурсии
Вам предстоит разобраться в том…
С какими проблемами столкнулись короли династии Стюартов из-за политики их предшественников
Как личные амбиции Генриха VIII и его наследников повлияли на жизнь простого народа
Сколько было заговорщиков и кто был главой и инициатором заговора (спойлер: не Гай Фокс!)
Зачем заговорщики решили взорвать здание Парламента и почему взрыв был назначен на 5 ноября 1605 года
Как им удалось пронести 36 бочек с порохом в подвалы и где они достали столько пороха
Героем или злодеем был король Яков Стюарт, а также чего по-прежнему нельзя делать монарху Великобритании
Кто предупредил короля Якова о намерениях взорвать Парламент и помог предотвратить взрыв
Что случилось с заговорщиками и Гаем Фоксом и кто такой Джон Джонсон
Какую роль сыграла река Темза в Пороховом заговоре
Что бы произошло, если бы план сработал и здание действительно взорвалось
Чуть больше деталей
Гай Фокс — это имя стало символом протеста. Чтобы понять, что мотивировало человека, найденного в ночь на 5 ноября в подвалах зала палаты лордов, мы попытаемся воссоздать атмосферу Лондона 17 века — города, где ваш успех и место в обществе зависели от вашего вероисповедания. Барельеф здания Верховного суда Великобритании напомнит нам, как не просто далась Англии смена религии и как решение Генриха VIII уйти от католической церкви подготовило почву для деятельности шпионов, изменников и заговорщиков…
Во время экскурсии мы поговорим о том, как в стенах Вестминстерского дворца вспоминают эти события и какие традиции, связанные с Пороховым заговором, строго соблюдаются в ночь накануне церемониального открытия Парламента. Почему и как жители Великобритании празднуют неудачную попытку взрыва Парламента?
Конечно, немного сохранилось от Лондона времён Порохового заговора; даже само здание Парламента, которое заговорщики планировали взорвать, выглядит сегодня совсем иначе. Во время прогулки мы увидим Башню драгоценностей — уцелевшую часть Вестминстерского дворца времён Гая Фокса.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа будет интересна и полезна детям, которые интересуются историей. Она рассчитана на возраст от 8 лет. Экскурсия проходит в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с участниками, задаю наводящие вопросы и тем самым помогаю лучше понять материал.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается на Парламентской площади
В зависимости от дня и времени мы постараемся посетить Вестминстерский зал (вход бесплатный) — самую древнюю часть парламента, построенную в 11 веке. Именно в этом зале судили заговорщиков.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Парламентской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
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