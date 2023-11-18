Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей

Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате

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Шпионаж и перестрелки, предательство и пытки, жуткие публичные казни… В «Пороховом заговоре» есть всё, что может сделать эту историю блокбастером 21 века.

Готовы перенестись в 1605 год и пережить события вместе с Гаем Фоксом, королём Яковом I и другими историческими персонажами? Мы раскроем мотивы заговорщиков, проследим за подготовкой, разберёмся, кто был главным зачинщиком и не только!
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вам предстоит разобраться в том…

  • С какими проблемами столкнулись короли династии Стюартов из-за политики их предшественников
  • Как личные амбиции Генриха VIII и его наследников повлияли на жизнь простого народа
  • Сколько было заговорщиков и кто был главой и инициатором заговора (спойлер: не Гай Фокс!)
  • Зачем заговорщики решили взорвать здание Парламента и почему взрыв был назначен на 5 ноября 1605 года
  • Как им удалось пронести 36 бочек с порохом в подвалы и где они достали столько пороха
  • Героем или злодеем был король Яков Стюарт, а также чего по-прежнему нельзя делать монарху Великобритании
  • Кто предупредил короля Якова о намерениях взорвать Парламент и помог предотвратить взрыв
  • Что случилось с заговорщиками и Гаем Фоксом и кто такой Джон Джонсон
  • Какую роль сыграла река Темза в Пороховом заговоре
  • Что бы произошло, если бы план сработал и здание действительно взорвалось

Чуть больше деталей

Гай Фокс — это имя стало символом протеста. Чтобы понять, что мотивировало человека, найденного в ночь на 5 ноября в подвалах зала палаты лордов, мы попытаемся воссоздать атмосферу Лондона 17 века — города, где ваш успех и место в обществе зависели от вашего вероисповедания. Барельеф здания Верховного суда Великобритании напомнит нам, как не просто далась Англии смена религии и как решение Генриха VIII уйти от католической церкви подготовило почву для деятельности шпионов, изменников и заговорщиков…

Во время экскурсии мы поговорим о том, как в стенах Вестминстерского дворца вспоминают эти события и какие традиции, связанные с Пороховым заговором, строго соблюдаются в ночь накануне церемониального открытия Парламента. Почему и как жители Великобритании празднуют неудачную попытку взрыва Парламента?

Конечно, немного сохранилось от Лондона времен Порохового заговора; даже само здание Парламента, которое заговорщики планировали взорвать, выглядит сегодня совсем иначе. Во время прогулки мы увидим Башню драгоценностей — уцелевшую часть Вестминстерского дворца времён Гая Фокса.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа будет интересна и полезна детям, которые интересуются историей. Она рассчитана на возраст от 8 лет. Экскурсия проходит в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с участниками, задаю наводящие вопросы и тем самым помогаю лучше понять материал.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается на Парламентской площади
  • В зависимости от дня и времени мы постараемся посетить Вестминстерский зал (вход бесплатный) — самую древнюю часть парламента, построенную в 11 веке. Именно в этом зале судили заговорщиков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Парламентской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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