Исследуйте Тейт Модерн - эпицентр современного искусства Лондона. Эксклюзивная индивидуальная экскурсия по музею откроет вам мир искусства 20 века в новом свете. Уникальность Тейт Модерн в том, что здесь нет постоянной экспозиции - каждый ваш визит будет неповторимым. Под руководством эксперта вы познакомитесь с произведениями величайших художников, таких как Пикассо и Модильяни, и узнаете, как глобальные события влияли на развитие искусства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За два с половиной часа мы пройдём по этажам старой электростанции, претворённой в музей силами выдающихся архитекторов современности Herzog & de Meuron в конце прошлого века, и посетим новое здание, построенное не так давно ими же.

Мы начнём с осмотра работ художников начала 20 века: Поля Сезанна, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Марка Шагала и Макса Эрнста. И вместе найдём ответ на вопрос о том, почему в начале 20 века язык искусства радикально изменился. Изучим его особенности, разные направления и «-измы» и разберёмся, как развивался этот язык под влиянием исторических событий.

Также мы рассмотрим историю появления новых медиаискусств, таких как фотография, видео-арт, перформанс и инсталляция. Поговорим о крупнейших мастерах, работавших в этих направлениях, а также увидим работы наших современников.

Блокбастер этого сезона — выставка Филипа Гастона, одного их самых последовательных выразителей надежд и трагедий 20 века, основателя течения арт-брют. Даты проведения: 5 октября 2023 — 25 февраля 2024.

Организационные детали

Вход в залы показа собственной (и очень обширной) коллекции музея свободный, если есть желание посетить выставки, на них нужно будет приобрести билеты.