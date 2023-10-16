Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства

Рассмотреть экспозиции, созданные кураторами высочайшего уровня, и понять арт-мир 20-21 веков

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Тейт Модерн открылся в начале 2000-х и стал первым музеем, отказавшимся от идеи постоянной экспозиции. Поэтому каждый поход сюда — сюрприз и обретение нового знания.

Рассматривая произведения знаковых художников, мы обсудим причины, по которым в начале прошлого столетия так сильно изменился язык искусства, и проследим его дальнейшую эволюцию.
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
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Описание

Что вас ожидает

За два с половиной часа мы пройдём по этажам старой электростанции, претворённой в музей силами выдающихся архитекторов современности Herzog & de Meuron в конце прошлого века, и посетим новое здание, построенное не так давно ими же.

Мы начнём с осмотра работ художников начала 20 века: Поля Сезанна, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Марка Шагала и Макса Эрнста. И вместе найдём ответ на вопрос о том, почему в начале 20 века язык искусства радикально изменился. Изучим его особенности, разные направления и «-измы» и разберёмся, как развивался этот язык под влиянием исторических событий.

Также мы рассмотрим историю появления новых медиаискусств, таких как фотография, видео-арт, перформанс и инсталляция. Поговорим о крупнейших мастерах, работавших в этих направлениях, а также увидим работы наших современников.

Блокбастер этого сезона — выставка Филипа Гастона, одного их самых последовательных выразителей надежд и трагедий 20 века, основателя течения арт-брют. Даты проведения: 5 октября 2023 — 25 февраля 2024.

Организационные детали

Вход в залы показа собственной (и очень обширной) коллекции музея свободный, если есть желание посетить выставки, на них нужно будет приобрести билеты.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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