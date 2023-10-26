За два с половиной часа мы пройдём по этажам старой электростанции, претворённой в музей силами выдающихся архитекторов современности Herzog & de Meuron в конце прошлого века, и посетим новое здание, построенное не так давно ими же.
Мы начнём с осмотра работ художников начала 20 века: Поля Сезанна, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Марка Шагала и Макса Эрнста. И вместе найдём ответ на вопрос о том, почему в начале 20 века язык искусства радикально изменился. Изучим его особенности, разные направления и «-измы» и разберёмся, как развивался этот язык под влиянием исторических событий.
Также мы рассмотрим историю появления новых медиаискусств, таких как фотография, видео-арт, перформанс и инсталляция. Поговорим о крупнейших мастерах, работавших в этих направлениях, а также увидим работы наших современников.
Блокбастер этого сезона — выставка Филипа Гастона, одного их самых последовательных выразителей надежд и трагедий 20 века, основателя течения арт-брют. Даты проведения: 5 октября 2023 — 25 февраля 2024.
Организационные детали
Вход в залы показа собственной (и очень обширной) коллекции музея свободный, если есть желание посетить выставки, на них нужно будет приобрести билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в галерею Тейт Модерн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 292 туристов
Я — кандидат искусствоведения, куратор и историк искусства, живущая в Лондоне с 2009 года. До переезда в Великобританию я более 10 лет работала в Третьяковской галерее в Москве, где я читать дальшеуменьшить
получила первые навыки ведения экскурсий и чтения лекций.
Я очень люблю музеи, особенно лондонские, с их богатейшими и значимыми для мировой культуры коллекциями. Слежу за новыми экспозициями и выставками и всегда рада поделиться своими открытиями.
Посещение музея — это захватывающее путешествие, так как в каждой картине может открыться целый мир, связанный невидимой цепочкой с другими мирами и судьбами людей. Я стала гидом, потому что мне нравится говорить об этом с людьми.
Среди моих слушателей есть те, кто хочет получить первое представление о музее, но также и искушённые знатоки. Я убеждена, что искусство должно быть доступно всем без исключения — как источник вдохновения и свободы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Всем очень рекомендуем Елену! Она настоящий ценитель искусства, прекрасно разбирается во всех нюансах, красиво рассказывает и зажгла в нас искру любви к современному искусству. С ней Вы будто погружаетесь в читать дальшеуменьшить
Мир удивительных, порой непонятных, но благодаря Елене, увлекательных произведений. Дочка (почти 9 лет) в восторге от Елены и её преподнесения материала. Огромное спасибо!!! Как только будем еще в Лондоне, обязательно посетим с Еленой еще какую-нибудь выставку. ❤️❤️❤️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Огромное спасибо Елене за интересную и информативную экскурсию! Елена подробно и увлекательно рассказала нам о каждом достойном внимания предмете искусства, ее было очень приятно слушать - она очень вдумчивый интеллигентный, читать дальшеуменьшить
прекрасно разбирающийся в искусстве человек. А самое главное Елена умеет очень легко и понятно говорить даже о самых сложных темах. Также позже Елена прислала дополнительные материалы, чтобы углубить наши знания о современном искусстве, которые оказались тоже очень интересными.
Вам был полезен этот отзыв?
T
Tatiana
Все очень понравилось. Елена профессионал и очень приятная в общении.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Интересный и увлекательный рассказ в отличной компании, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства»