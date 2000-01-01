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Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Лондонская Национальная галерея — третий по посещаемости музей 🖼 в мире. Здесь собраны работы художников Западной Европы, начиная с XIII века. Предлагаем на распылять свое внимание на все картины, а сосредоточиться на Итальянском ренессансе. Имена Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана знакомы многим. Их картины вы видели в учебниках, журналах и фильмах. За 2 часа вы узнаете, как создавались шедевры и какие тайны они скрывают.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

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Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее

Что вы увидите

  • Национальная галерея
Почему мы снова и снова обращаемся к Ренессансу, всматриваемся в изображения давно забытых героев, схожие религиозные или мифологические сюжеты? Зачем современному человеку, живущему в напряженном ритме между работой, домом и семьей, это искусство?
Ответы на эти и многие другие вопросы мы будем искать в залах Национальной галереи, где хранятся мировые шедевры Итальянского ренессанса, в том числе работы Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана.
Проходя через эти залы, мы проследим за процессом трансформации художественных подходов от готического восприятия земной жизни лишь как подготовки к основой небесной к возрождению интереса к земному бытию, окружающему миру и достижениям античной, прежде всего римской цивилизации.
Появление масленых красок, открытие перспективы! И не только, в это уникальное время искусство как бы аккумулирует в себе многообразие естественно-научных знаний. Возникает понятие универсальная личность, некоторые из деятелей искусства этой эпохи являются беспрецедентными, такие как Леонардо да Винчи.
Но главное, что именно мастерам высокого ренессанса впервые удалось собрать пазл из духовной и физической половинок человека в единое целое и рассказать нам, какими же мы можем быть прекрасными в гармонии всех этих начал. Никто до и после них уже не мог так показать нам абсолютную красоту, любовь и гармонию через свои работы.
Тур проведет Татьяна Власюк — основатель проекта Арт прогулки по Лондону, выпускница магистратуры Сотбис, Лондон и курса по Истории 📖 искусств РГГУ, Москва.
Экскурсия длится примерно 2 часа, и конечно наши прогулки – это всегда открытая дискуссия и обсуждения различных впечатлений и реакций от увиденного во время тура, чем мы продолжим обмениваться в конце около часа за чашкой чая, кофе или чего-то еще в уютном кафе музея.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее
Шедевры итальянского ренессанса в Национальной галерее

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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