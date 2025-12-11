Индивидуальная
до 6 чел.
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
Завтра в 14:30
16 дек в 10:30
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Манускрипты Британской Библиотеки в Лондоне
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
Сегодня в 17:30
14 дек в 10:30
£310 за всё до 10 чел.
Билеты
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
£232 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 232 до 310. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 38 ⭐ отзывов, цены от £232. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль