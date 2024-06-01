1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
«Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
«У самой знаменитой церкви Лондона поговорим о её русских деталях»
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
«Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании»
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Насладитесь архитектурным совершенством Гилдхолла, где сейчас располагается администрация Кингстона, и посетите церковь Всех Святых, которую возвели тысячелетие назад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННинель1 июня 2024Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
- ЛЛена13 мая 2024Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
- ТТатьяна2 ноября 2021Спасибо нашему гиду Ольге Крен) Она больше, чем просто гид. Во время экскурсии было интересно и взрослым и детям. Ольга
- ООлеся15 июля 2019Все сухо, лаконично. В меру интересно.
- ЮЮлия6 января 2019Ольга - прекрасный гид. Открытый, улыбчивый, всегда готовый помочь человек. Знает ответы на все вопросы. Дала нам кучу советов и рекомендаций, которыми мы воспользовались и остались довольны. Мы вам настоятельно рекомендуем. И обязательно вернемся в Лондон и воспользуемся услугами Ольги.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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