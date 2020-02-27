12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

В Национальную галерею с искусствоведом

Знакомство с шедеврами европейского искусства и техниками живописи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£210 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Маргарита
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Маргарита – Гид по Лондону
Если вы хотите познакомиться с лучшими образцами европейской живописи, Лондонская Национальная галерея – именно то место, куда нам стоит отправиться! На экскурсии 🧭 я доступно расскажу об основных течениях живописи и покажу лучшие работы из коллекции галереи, охватив историю 📖 западноевропейского искусства от Средневековья до начала 20 века.
В Национальную галерею с искусствоведом
В Национальную галерею с искусствоведом

Что вас ожидает

Разобраться в стилях живописи
Я с удовольствием расскажу вам про разные стили и техники живописи, помогу раскрыть секреты легендарных картин и их создателей, а лучшего места, чем Лондонская национальная галерея, для этого просто не найти. На экскурсии вы поймете, чем отличаются живопись маслом и темперой, узнаете, почему европейские критики воспринимали стиль импрессионистов как издевательство, и еще многое другое!

Истории гениальных полотен
Мы рассмотрим работы мастеров Ренессанса: полотна Леонардо да Винчи и наполненные символизмом картины Боттичелли. Я покажу вам написанный Рафаэлем портрет папы Юлия ІІ, при виде которого современники впадали в ужас. Вы узнаете об особенностях работ Караваджо, Рембрандта, Тернера, а также «Венеры» Веласкеса, которая пострадала от нападения суфражистки в 1914 году. А после насладимся шедеврами кисти Моне и Ван Гога, которые в начале XX века изменили ход истории искусства.

Организационные детали

Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный.

В Национальную галерею с искусствоведом
В Национальную галерею с искусствоведом
В Национальную галерею с искусствоведом
В Национальную галерею с искусствоведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
С огромным удовольствием расскажу о своем любимом городе Лондоне и поделюсь секретами, о которых будут знать далеко не все местные жители! Увидеть и понять город таким, каков он есть, прочесть сохранившиеся символы эпох, которыми полон Лондон, и заглянуть в самые сокровенные места - все это можно успеть за ваш визит, если знать, куда идти и что смотреть! Я сертифицированный гид с квалификацией «Синий значок» (Blue Badge), и буду рада открыть для Вас этот замечательный город.
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12 отзывов оставили туристы

27 февраля 2020
Это была отличная экскурсия. 2 часа пролетели как 5 минут, столько всего интересного было, аж дух захватывало.
15 ноября 2019
Маргарита, очень приятный в общении, эрудированный и любящий искусство человек с радостью готовый поделиться своими знаниями с окружающими. Время экскурсии пролетело очень быстро и познавательно. Наверное рекомендую, если можно, заказывать экскурсию на 2. 5 или 3 часа. Будет более наполнено, так как у Маргариты чувствуется глубокие знания своей профессии, ведь исскуства тесно переплетаеться с историей, религией, личностью каждого художника и Вашим восприятием. Спасибо
14 ноября 2019
Хочется сказать огромное спасибо Маргарите за интересную и насыщенную экскурсию по Национальной Галерее. Это прекрасный профессионал, она посвятила нас в такие интересные работы, судьбы их создателей, истории создания картин. Поскольку мы с мужем не считаем себя знатоками искусства, то для нас эта экскурсия оказалась очень полезной, т. к. узнали много и о технике написания и секретах оценки картин, определения их подлинности. Думаю, что посещать такие галереи нужно только со специалистом, т. к. даже подойдя к "Подсолнухам" Ван Гога, сложно понять замысел автора, для чего он их писал, где и почему. Считаю такую экскурсию очень нужной и полезной в Национальной Галерее.
25 сентября 2019
Увлекательная экскурсия, построенная в форме общения, Маргарита рассказывает интересные факты о художниках и их произведениях, время пролетело незаметно.
16 августа 2019
Мы с подругой были очень довольны экскурсией, проведенной Марго: на высоком профессиональном уровне, глубокое знание материала, очень интересно, в очень доброжелательной манере.
8 апреля 2019
Прекрасная экскурсия! 2 часа пролетели как одно мгновение, Марго не только показала лучшие и самые интересные работы в коллекции Национальной галереи, но и поделилась занимательными фактами из истории. Спасибо большое!
10 марта 2019
Замечательная экскурсия! Было интересно, познавательно, и не утомительно, что особенно важно для детей! Самые горячие рекомендации !!!
23 июля 2018
Мы были на экскурсии в Национальной Галерее с гидом Марго. 2 часа пролетели совершенно незаметно. Очень удачно и подобран материал. Интересно и не утомительно, и в то же время на очень высоком уровне. Спасибо большое.
30 апреля 2018
Сегодня, 30 апреля, были на экскурсии в Национальной галерее с экскурсоводом Марго. Экскурсия и сама экскурсовод так понравились, что решили сразу же написать отзыв. Мы уже были в Национальной галерее, но посещение музея с экскурсоводом Марго, которая тезисно и логично изложила несколько веков истории европейской живописи оставило прекрасное впечатление. Экскурсия была очень красочной, экскурсовод рассказывала не только о картинах и тенденциях в европейской живописи в разные века, но и о жизни художников, что всегда вызывает заинтересованность и сопереживание. Двухчасовая экскурсия пролетела быстро, хотя не все члены нашей семьи привыкли к долгим осмотрам музейных экспонатов, все было очень интересно, у рассказчика в голове был четкий план, при этом она всегда отвечала на все вопросы, Марго была приветливой и отзывчивой, с ней было очень комфортно, появился интерес к теме. Очень благодарны за экскурсию. Рекомендуется: тем, кто боится экскурсоводов и скучных экскурсий, кто не понимает смысла в посещении музея с гидом, тем, кто уже был в Национальной галерее и хочет систематизировать знания и послушать интересную экскурсию. Оценка: 5+
10 апреля 2018
Два часа пролетели как пятнадцать минут. Увлекательно, интересно. Марго прекрасный гид. Даже два моих подростка, которые закатывают глаза при словах "музей" и "галерея" сказали, что было очень интересно и они готовы еще идти с этим гидом.
Ещё 2 отзыва

Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

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