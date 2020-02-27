12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Разобраться в стилях живописи

Я с удовольствием расскажу вам про разные стили и техники живописи, помогу раскрыть секреты легендарных картин и их создателей, а лучшего места, чем Лондонская национальная галерея, для этого просто не найти. На экскурсии вы поймете, чем отличаются живопись маслом и темперой, узнаете, почему европейские критики воспринимали стиль импрессионистов как издевательство, и еще многое другое!

Истории гениальных полотен

Мы рассмотрим работы мастеров Ренессанса: полотна Леонардо да Винчи и наполненные символизмом картины Боттичелли. Я покажу вам написанный Рафаэлем портрет папы Юлия ІІ, при виде которого современники впадали в ужас. Вы узнаете об особенностях работ Караваджо, Рембрандта, Тернера, а также «Венеры» Веласкеса, которая пострадала от нападения суфражистки в 1914 году. А после насладимся шедеврами кисти Моне и Ван Гога, которые в начале XX века изменили ход истории искусства.