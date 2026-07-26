Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит познакомиться с Лондоном без привязки к экскурсионной группе.
Описание
В вашем распоряжении три автобусных маршрута.
Красный маршрут проходит через исторический центр Лондона. По пути вы увидите Тауэр, Тауэрский мост, Собор Святого Павла, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Гайд-парк и Трафальгарскую площадь.
Синий маршрут познакомит вас с районами Кенсингтон и Ноттинг-Хилл. Вы сможете выйти у музея Виктории и Альберта, Музея естественной истории, Королевского Альберт-холла, Кенсингтонского дворца и других достопримечательностей Западного Лондона.
Зелёный маршрут соединяет центральные районы города и проходит через Британский музей, Сохо, Трафальгарскую площадь и Лондонский глаз.
Аудиогид. После автобусной экскурсии вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по Вестминстеру с аудиогидом в смартфоне. Маршрут проходит через:
- Вестминстерский дворец и Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
- Букингемский дворец
- Королевскую конную гвардию
- Сент-Джеймсский дворец
- Трафальгарскую площадь
- Национальную галерею
- живописные улицы и скрытые уголки Вестминстера
Во время прогулки вы услышите истории о британских монархах, пиратах на Темзе, первом полицейском аресте, происхождении слова guys. Узнаете, где преподавал Эйнштейн, как правильно пить английский чай и где сделать классическое фото с красной телефонной будкой.
Организационные детали
- В базовую стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 1 день, три автобусных маршрута, аудиогид в автобусе на 16 языках (в том числе русском) и бесплатный Wi-Fi
- Автобусы курсируют ежедневно круглый год, кроме 25 декабря
- Красный маршрут с 8:45 до 20:41
- Синий маршрут с 8:37 до 18:27
- Зелёный маршрут с 8:41 до 18:09
- Интервал движения обычно составляет около 20 мин и может меняться в зависимости от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий
Если вы выбрали билет с пешеходным аудиогидом
- Это самостоятельная прогулка без сопровождающего. После оплаты нужно скачать мобильное приложение (iOS или Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
- Аудиогид доступен в любое удобное время без ограничений по дате
- При оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата производится на Трипстере — ничего доплачивать не потребуется. Оплатить можно картой российского или зарубежного банка
- В течение 3–7 мин после оплаты на электронную почту придёт письмо со ссылками и инструкциями по активации. Если письмо не пришло, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем
Полезно знать
- Во время сильного дождя верхняя палуба может быть временно закрыта
- Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и полностью адаптированы для маломобильных путешественников
- На борт можно брать собак и других небольших домашних животных в специальных переносках
- Если планируете посещать популярные достопримечательности по маршруту, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
- Сохраняйте билет на протяжении всего срока его действия — он понадобится при посадке и высадке
ежедневно в 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15 и 17:45
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый 16+ и аудиогид по Вестминстеру
|£53
|Детский 5–15 лет и аудиогид по Вестминстеру
|£36