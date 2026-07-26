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Лондон в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off + аудиогид по Вестминстеру

Исследовать город в удобном формате со свободным выходом на остановках
Этот билет сочетает обзорную поездку на автобусе Hop-on Hop-off и самостоятельную прогулку по району Вестминстер с аудиогидом.

Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит познакомиться с Лондоном без привязки к экскурсионной группе.
Лондон в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off + аудиогид по Вестминстеру
Лондон в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off + аудиогид по Вестминстеру
Лондон в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off + аудиогид по Вестминстеру

Описание

В вашем распоряжении три автобусных маршрута.

Красный маршрут проходит через исторический центр Лондона. По пути вы увидите Тауэр, Тауэрский мост, Собор Святого Павла, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Гайд-парк и Трафальгарскую площадь.

Синий маршрут познакомит вас с районами Кенсингтон и Ноттинг-Хилл. Вы сможете выйти у музея Виктории и Альберта, Музея естественной истории, Королевского Альберт-холла, Кенсингтонского дворца и других достопримечательностей Западного Лондона.

Зелёный маршрут соединяет центральные районы города и проходит через Британский музей, Сохо, Трафальгарскую площадь и Лондонский глаз.

Аудиогид. После автобусной экскурсии вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по Вестминстеру с аудиогидом в смартфоне. Маршрут проходит через:

  • Вестминстерский дворец и Биг-Бен
  • Вестминстерское аббатство
  • Букингемский дворец
  • Королевскую конную гвардию
  • Сент-Джеймсский дворец
  • Трафальгарскую площадь
  • Национальную галерею
  • живописные улицы и скрытые уголки Вестминстера

Во время прогулки вы услышите истории о британских монархах, пиратах на Темзе, первом полицейском аресте, происхождении слова guys. Узнаете, где преподавал Эйнштейн, как правильно пить английский чай и где сделать классическое фото с красной телефонной будкой.

Организационные детали

  • В базовую стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 1 день, три автобусных маршрута, аудиогид в автобусе на 16 языках (в том числе русском) и бесплатный Wi-Fi
  • Автобусы курсируют ежедневно круглый год, кроме 25 декабря
  • Красный маршрут с 8:45 до 20:41
  • Синий маршрут с 8:37 до 18:27
  • Зелёный маршрут с 8:41 до 18:09
  • Интервал движения обычно составляет около 20 мин и может меняться в зависимости от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий

Если вы выбрали билет с пешеходным аудиогидом

  • Это самостоятельная прогулка без сопровождающего. После оплаты нужно скачать мобильное приложение (iOS или Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
  • Аудиогид доступен в любое удобное время без ограничений по дате
  • При оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата производится на Трипстере — ничего доплачивать не потребуется. Оплатить можно картой российского или зарубежного банка
  • В течение 3–7 мин после оплаты на электронную почту придёт письмо со ссылками и инструкциями по активации. Если письмо не пришло, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем

Полезно знать

  • Во время сильного дождя верхняя палуба может быть временно закрыта
  • Автобусы оборудованы местами для пассажиров на инвалидных колясках и полностью адаптированы для маломобильных путешественников
  • На борт можно брать собак и других небольших домашних животных в специальных переносках
  • Если планируете посещать популярные достопримечательности по маршруту, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
  • Сохраняйте билет на протяжении всего срока его действия — он понадобится при посадке и высадке

ежедневно в 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15 и 17:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость

ТарифСтоимость
Взрослый 16+ и аудиогид по Вестминстеру£53
Детский 5–15 лет и аудиогид по Вестминстеру£36
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Бельведер-роуд
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15 и 17:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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