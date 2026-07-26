Этот билет сочетает обзорную поездку на автобусе Hop-on Hop-off и самостоятельную прогулку по району Вестминстер с аудиогидом. Вы сможете свободно выходить на любых остановках, осматривать достопримечательности в своём темпе, а затем продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволит познакомиться с Лондоном без привязки к экскурсионной группе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание

В вашем распоряжении три автобусных маршрута.

Красный маршрут проходит через исторический центр Лондона. По пути вы увидите Тауэр, Тауэрский мост, Собор Святого Павла, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Гайд-парк и Трафальгарскую площадь.

Синий маршрут познакомит вас с районами Кенсингтон и Ноттинг-Хилл. Вы сможете выйти у музея Виктории и Альберта, Музея естественной истории, Королевского Альберт-холла, Кенсингтонского дворца и других достопримечательностей Западного Лондона.

Зелёный маршрут соединяет центральные районы города и проходит через Британский музей, Сохо, Трафальгарскую площадь и Лондонский глаз.

Аудиогид. После автобусной экскурсии вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по Вестминстеру с аудиогидом в смартфоне. Маршрут проходит через:

Вестминстерский дворец и Биг-Бен

Вестминстерское аббатство

Букингемский дворец

Королевскую конную гвардию

Сент-Джеймсский дворец

Трафальгарскую площадь

Национальную галерею

живописные улицы и скрытые уголки Вестминстера

Во время прогулки вы услышите истории о британских монархах, пиратах на Темзе, первом полицейском аресте, происхождении слова guys. Узнаете, где преподавал Эйнштейн, как правильно пить английский чай и где сделать классическое фото с красной телефонной будкой.

Организационные детали

В базовую стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 1 день, три автобусных маршрута, аудиогид в автобусе на 16 языках (в том числе русском) и бесплатный Wi-Fi

Автобусы курсируют ежедневно круглый год, кроме 25 декабря

Красный маршрут с 8:45 до 20:41

Синий маршрут с 8:37 до 18:27

Зелёный маршрут с 8:41 до 18:09

Интервал движения обычно составляет около 20 мин и может меняться в зависимости от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий

Если вы выбрали билет с пешеходным аудиогидом

Это самостоятельная прогулка без сопровождающего. После оплаты нужно скачать мобильное приложение (iOS или Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте

Аудиогид доступен в любое удобное время без ограничений по дате

При оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата производится на Трипстере — ничего доплачивать не потребуется. Оплатить можно картой российского или зарубежного банка

В течение 3–7 мин после оплаты на электронную почту придёт письмо со ссылками и инструкциями по активации. Если письмо не пришло, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем

Полезно знать