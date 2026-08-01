Эти уникальные деревни, подобно ретриту, погружают в особую атмосферу. Вы прогуляетесь по Арлингтон-Роу — улице, которая запечатлена на странице британского паспорта. Увидите дворянское поместье, где снимали фильм «Дневник Бриджит Джонс», и побываете на любопытном антикварном рынке. А ещё посетите местечко, которое за открыточные пейзажи называют деревней шоколадной коробки.

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Описание экскурсии

Бибури

Художник и поэт Уильям Моррис считал её самой красивой деревней Англии. Как и другие поселения Котсуолдса, она часто становилась местом киносъёмок. Здесь снимали «Дневник Бриджит Джонс», «Звёздную пыль» и нескольких эпизодов о мисс Марпл по рассказам Агаты Кристи. А после того, как знаменитый вид попал на первую страницу заграничного британского паспорта, Бибури стала официальной туристической меккой.

Гритлтон

Заглянем в ещё одну крошечную деревушку. По ней можно бродить часами, прислушиваясь к звукам и вглядываясь в лица редких прохожих. Кажется, время тут остановилось 300 лет назад, оставив всё в прежнем сказочном обличье.

Касл-Комб

Её тоже часто называют одной из самых красивых деревень Великобритании. В Средневековье тут процветала шерстяная промышленность, а сейчас главной достопримечательностью служит замок. Находится в заповеднике, где обитает множество диких животных, что придаёт этим местам особенную, первозданную прелесть.

Лакок

Здесь легко поймать дежавю: старинные улицы Лакока регулярно появляются на экране. Тут снимали сцены из «Гарри Поттера» и других известных британских фильмов и сериалов.

На экскурсии я расскажу о старой доброй провинциальной Англии и её традициях. Мы коснёмся британского кинематографа. Отчасти это будут истории, связанные с аристократическими семьями — владельцами деревень.

Примерный маршрут:

Лондон — Бибури — ~2 ч

Бибури — Гритлтон — ~30 мин

Гритлтон — Касл-Комб — ~10 мин

Касл-Комб — Лакок — ~12 мин

Лакок — Лондон — ~2 ч

Организационные детали