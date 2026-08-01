По живописным деревням Котсуолдса - Бибури, Гритлтон, Касл-Комб и Лакок (из Лондона)

Та самая старая добрая Англия
Эти уникальные деревни, подобно ретриту, погружают в особую атмосферу. Вы прогуляетесь по Арлингтон-Роу — улице, которая запечатлена на странице британского паспорта.

Увидите дворянское поместье, где снимали фильм «Дневник Бриджит Джонс», и побываете на любопытном антикварном рынке. А ещё посетите местечко, которое за открыточные пейзажи называют деревней шоколадной коробки.
По живописным деревням Котсуолдса - Бибури, Гритлтон, Касл-Комб и Лакок (из Лондона)
По живописным деревням Котсуолдса - Бибури, Гритлтон, Касл-Комб и Лакок (из Лондона)
По живописным деревням Котсуолдса - Бибури, Гритлтон, Касл-Комб и Лакок (из Лондона)

Описание экскурсии

Бибури

Художник и поэт Уильям Моррис считал её самой красивой деревней Англии. Как и другие поселения Котсуолдса, она часто становилась местом киносъёмок. Здесь снимали «Дневник Бриджит Джонс», «Звёздную пыль» и нескольких эпизодов о мисс Марпл по рассказам Агаты Кристи. А после того, как знаменитый вид попал на первую страницу заграничного британского паспорта, Бибури стала официальной туристической меккой.

Гритлтон

Заглянем в ещё одну крошечную деревушку. По ней можно бродить часами, прислушиваясь к звукам и вглядываясь в лица редких прохожих. Кажется, время тут остановилось 300 лет назад, оставив всё в прежнем сказочном обличье.

Касл-Комб

Её тоже часто называют одной из самых красивых деревень Великобритании. В Средневековье тут процветала шерстяная промышленность, а сейчас главной достопримечательностью служит замок. Находится в заповеднике, где обитает множество диких животных, что придаёт этим местам особенную, первозданную прелесть.

Лакок

Здесь легко поймать дежавю: старинные улицы Лакока регулярно появляются на экране. Тут снимали сцены из «Гарри Поттера» и других известных британских фильмов и сериалов.

На экскурсии я расскажу о старой доброй провинциальной Англии и её традициях. Мы коснёмся британского кинематографа. Отчасти это будут истории, связанные с аристократическими семьями — владельцами деревень.

Примерный маршрут:

  • Лондон — Бибури — ~2 ч
  • Бибури — Гритлтон — ~30 мин
  • Гритлтон — Касл-Комб — ~10 мин
  • Касл-Комб — Лакок — ~12 мин
  • Лакок — Лондон — ~2 ч

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле KIA Sportage. Есть детские кресла по запросу
  • Обед и личные расходы оплачиваются дополнительно
  • Могу организовать поездку для группы 4–6 чел. на автомобиле Mercedes-Benz V-класс — £897 за группу

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1993 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

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