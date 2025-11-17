Анна Болейн впервые вошла в Хэмптон-корт как королева, что стало началом новой эры. Экскурсия предлагает пройти по залам дворца, увидеть королевские кухни и апартаменты, прогуляться по Большому фонтанному саду и Королевскому огороду. Узнайте о первом теннисном корте Англии, астрономических часах, театре Шекспира и знаменитом лабиринте. Погрузитесь в эпоху Тюдоров и откройте для себя истории Генриха VIII, Анны Болейн и других значимых фигур

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите все главные залы величественного Тюдоровского замка: парадные покои, атмосферные королевские кухни и элегантные апартаменты короля Вильгельма III

Мы прогуляемся по Большому фонтанному саду и заглянем в ухоженный Королевский огород, где по сей день выращиваются старинные сорта растений

Я покажу вам и скрытые жемчужины дворца — места, которые легко пропустить без проводника:

— первый в Англии теннисный корт, где играли приближённые короля ещё в 16 веке

— изящные астрономические часы 16 века, показывающие не только время, но и фазы Луны, знаки Зодиака и даже приливы

— театр, в котором сам Шекспир ставил свои пьесы для королевского двора

— знаменитый лабиринт — самый старый в Великобритании

— Общество королевских кружевниц — удивительное место, где и сегодня хранят традиции ручного ремесла. Здесь можно будет приобрести действительно необычные сувениры — изделия, которые вы не найдёте больше нигде

А в завершение нашей экскурсии нас ждёт сладкий финал: мороженое, удостоенное британских наград за вкус. Поверьте, оно того стоит!

Вы услышите:

Об Англии в эпоху Тюдоров: времени страстей, власти, религиозных переворотов и великих женщин, чьи судьбы определяли не только жизнь при дворе, но и будущее всей страны

Генрихе VIII: харизматичном, жестоком и неоднозначном монархе, который женился шесть раз и изменил облик Англии навсегда. Мы разберёмся, почему он порвал с Папой Римским, как его личные решения повлияли на религию, политику и культуру и почему его имя до сих пор вызывает споры и восхищение

Анне Болейн — умной, амбициозной, противоречивой. Её стремительный взлёт, обвинения в колдовстве, политические интриги и казнь стали одними из самых известных эпизодов британской истории

Её дочери, великой Елизавете I , ставшей символом Золотого века Англии

, ставшей символом Золотого века Англии Екатерине Арагонской и её дочери Марии, вошедшей в историю под прозвищем «Кровавая Мэри» — да-да, именно в её честь назван коктейль!

Придворной жизни , архитектуре и символике дворца

, архитектуре и символике дворца Любви и предательстве, религиозных реформах и роли женщин при дворе

Через личные истории королевских особ и их окружения я помогу вам увидеть не холодные портреты из учебников, а живых людей — с амбициями, страхами и страстью.

А ещё я дополню рассказ предметами искусства, моды, этикета и садового дизайна, чтобы вы почувствовали атмосферу 16 века — ощутили, как тогда пахло, звучало, двигалось и чувствовалось.

Организационные детали