Анна Болейн впервые вошла в Хэмптон-корт как королева, что стало началом новой эры.
Экскурсия предлагает пройти по залам дворца, увидеть королевские кухни и апартаменты, прогуляться по Большому фонтанному саду и Королевскому огороду.
Узнайте о первом теннисном корте Англии, астрономических часах, театре Шекспира и знаменитом лабиринте.
Погрузитесь в эпоху Тюдоров и откройте для себя истории Генриха VIII, Анны Болейн и других значимых фигур
Что можно увидеть
- Хэмптон-корт дворец
- Большой фонтанный сад
- Королевский огород
- Теннисный корт
- Астрономические часы
- Театр
- Лабиринт
- Общество королевских кружевниц
Описание экскурсии
- Вы увидите все главные залы величественного Тюдоровского замка: парадные покои, атмосферные королевские кухни и элегантные апартаменты короля Вильгельма III
- Мы прогуляемся по Большому фонтанному саду и заглянем в ухоженный Королевский огород, где по сей день выращиваются старинные сорта растений
- Я покажу вам и скрытые жемчужины дворца — места, которые легко пропустить без проводника:
— первый в Англии теннисный корт, где играли приближённые короля ещё в 16 веке
— изящные астрономические часы 16 века, показывающие не только время, но и фазы Луны, знаки Зодиака и даже приливы
— театр, в котором сам Шекспир ставил свои пьесы для королевского двора
— знаменитый лабиринт — самый старый в Великобритании
— Общество королевских кружевниц — удивительное место, где и сегодня хранят традиции ручного ремесла. Здесь можно будет приобрести действительно необычные сувениры — изделия, которые вы не найдёте больше нигде
- А в завершение нашей экскурсии нас ждёт сладкий финал: мороженое, удостоенное британских наград за вкус. Поверьте, оно того стоит!
Вы услышите:
- Об Англии в эпоху Тюдоров: времени страстей, власти, религиозных переворотов и великих женщин, чьи судьбы определяли не только жизнь при дворе, но и будущее всей страны
- Генрихе VIII: харизматичном, жестоком и неоднозначном монархе, который женился шесть раз и изменил облик Англии навсегда. Мы разберёмся, почему он порвал с Папой Римским, как его личные решения повлияли на религию, политику и культуру и почему его имя до сих пор вызывает споры и восхищение
- Анне Болейн — умной, амбициозной, противоречивой. Её стремительный взлёт, обвинения в колдовстве, политические интриги и казнь стали одними из самых известных эпизодов британской истории
- Её дочери, великой Елизавете I, ставшей символом Золотого века Англии
- Екатерине Арагонской и её дочери Марии, вошедшей в историю под прозвищем «Кровавая Мэри» — да-да, именно в её честь назван коктейль!
- Придворной жизни, архитектуре и символике дворца
- Любви и предательстве, религиозных реформах и роли женщин при дворе
Через личные истории королевских особ и их окружения я помогу вам увидеть не холодные портреты из учебников, а живых людей — с амбициями, страхами и страстью.
А ещё я дополню рассказ предметами искусства, моды, этикета и садового дизайна, чтобы вы почувствовали атмосферу 16 века — ощутили, как тогда пахло, звучало, двигалось и чувствовалось.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Хэмптон-корте. Из Лондона до замка вы легко доберётесь на поезде. Время в пути — 30 минут, стоимость — £16 с чел в обе стороны
- Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно: £28 взрослые, £14 детские
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Hampton Court
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Лондоне
Добрый день, меня зовут Александра. Я выпускница МГУ и London School of Economics and Political Science, с 2018 года живу в Лондоне. Уже много лет я увлечена историей Тюдоровской Англии
